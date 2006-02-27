Philips Sonicare e-Series 精細型聲波牙刷刷頭
經典效能，絕對潔淨。
Philips Sonicare E-Series 適合專注於日常有效地清除牙菌膜的顧客使用。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$118.00
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Philips Sonicare e-Series 精細型聲波牙刷刷頭
我們的傳統刷頭
Philips Sonicare 牙刷刷頭配合曲線設計，自然貼合牙齒形狀，徹底清潔。
Philips Sonicare 聲波科技
Philips Sonicare 聲波科技可以將水份推往牙縫，而刷毛震動則可有效去除牙菌膜，達致每日潔淨效果。
扭上式刷頭系統為 Essence、Elite、Xtreme、Advance 而設
Philips Sonicare E-Series 牙刷刷頭可以扭上式安裝及移除，既安全貼合，又容易保養和清潔。
改善口腔健康習慣之一
像所有原廠 Philips Sonicare 品牌刷頭一樣，此刷頭對牙齒和牙齦十分安全。每個刷頭都經過品質測試，確保性能優異和耐用。
更換刷毛提示確保您得到有效的清潔
驟眼一看可能並不明顯，但刷頭經過多個月的正常使用後會失去硬度，並漸漸破損。我們的藍色更換刷毛提示將退至白色，讓您知道是時候更換刷毛。為達至最佳效果，請每三個更換刷頭一次。
技術規格
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設計和外表
- 顏色
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白色
- 硬刷毛
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中
- 更換刷毛提示
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藍色刷毛褪色提示
- 空間大小
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輕巧
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兼容性
- 刷頭系統
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扭上式
- 適用於以下型號
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Essence+
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內含物件
- 刷頭
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1 個 e-Series 輕巧
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優質及性能優異
- 更換
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每 3 個月一次
- 經測試
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以達至最佳效果
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