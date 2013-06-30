不想用牙線潔牙？就用 AirFloss！

沒有使用牙線習慣的人，AirFloss 能讓您輕鬆簡易地開始清潔牙縫。AirFloss 可與漱口水或水同時使用，獨特的空氣結合微滴技術，能有效清除難刷部位的牙菌膜。