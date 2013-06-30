搜尋字眼

ZH
EN
  • 不想用牙線潔牙？就用 AirFloss！ 不想用牙線潔牙？就用 AirFloss！ 不想用牙線潔牙？就用 AirFloss！

    Philips Sonicare AirFloss 牙縫 - 噴嘴

    HX8012/05

    不想用牙線潔牙？就用 AirFloss！

    沒有使用牙線習慣的人，AirFloss 能讓您輕鬆簡易地開始清潔牙縫。AirFloss 可與漱口水或水同時使用，獨特的空氣結合微滴技術，能有效清除難刷部位的牙菌膜。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$98.00

    Philips Sonicare AirFloss 牙縫 - 噴嘴

    類似產品

    See all AirFloss

    不想用牙線潔牙？就用 AirFloss！

    有效清除刷牙難以刷掉的牙菌膜

    • 連 2 個噴嘴
    以簡單的方式深入清潔牙縫

    以簡單的方式深入清潔牙縫

    清潔牙縫對整體的口腔健康尤其重要。AirFloss 提供簡單的方法深入清潔牙縫，助您養成健康的習慣。使用 AirFloss 三個月後，96% 不常用牙線的人士繼續每星期使用 AirFloss 四日或以上。

    空氣結合水滴技術

    空氣結合水滴技術

    AirFloss 運用獨特的空氣結合微滴技術，向牙齒噴射加壓的空氣和水/漱口水。一觸式啟動按鈕操作簡單如滑鼠點擊。

    導向式噴嘴確保位置正確

    導向式噴嘴確保位置正確

    細長斜角導向式噴嘴，輕易放置於牙縫間。只需沿著牙齦線附近的牙齒表面，直至尖端貼合牙縫中的空間即可。

    噴嘴經過特別設計，輕易深入難以接觸的部位

    纖細、角度造型的噴嘴經過特別設計，輕易深入難以接觸的部位

    技術規格

    • 方便易用

      集風嘴附件
      輕易套上和取下

    • 內含物件

      AirFloss 吸嘴
      2

    • 清潔效能

      噴嘴
      每 6 個月更換一次，以保持最佳效果

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    評論

    成為第一個複查該產品

    • 與單使用手動式牙刷比較

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。