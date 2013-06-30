Philips Sonicare AirFloss 牙縫 - 噴嘴
不想用牙線潔牙？就用 AirFloss！
沒有使用牙線習慣的人，AirFloss 能讓您輕鬆簡易地開始清潔牙縫。AirFloss 可與漱口水或水同時使用，獨特的空氣結合微滴技術，能有效清除難刷部位的牙菌膜。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$98.00
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Philips Sonicare AirFloss 牙縫 - 噴嘴
不想用牙線潔牙？就用 AirFloss！
有效清除刷牙難以刷掉的牙菌膜
以簡單的方式深入清潔牙縫
清潔牙縫對整體的口腔健康尤其重要。AirFloss 提供簡單的方法深入清潔牙縫，助您養成健康的習慣。使用 AirFloss 三個月後，96% 不常用牙線的人士繼續每星期使用 AirFloss 四日或以上。
空氣結合水滴技術
AirFloss 運用獨特的空氣結合微滴技術，向牙齒噴射加壓的空氣和水/漱口水。一觸式啟動按鈕操作簡單如滑鼠點擊。
導向式噴嘴確保位置正確
細長斜角導向式噴嘴，輕易放置於牙縫間。只需沿著牙齦線附近的牙齒表面，直至尖端貼合牙縫中的空間即可。
噴嘴經過特別設計，輕易深入難以接觸的部位
纖細、角度造型的噴嘴經過特別設計，輕易深入難以接觸的部位
技術規格
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方便易用
- 集風嘴附件
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輕易套上和取下
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內含物件
- AirFloss 吸嘴
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2
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清潔效能
- 噴嘴
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