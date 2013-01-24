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Philips Sonicare TongueCare+

舌頭刷

HX8072/01
Sonicare
1 獎項
Sonicare
  • Philips Sonicare 舌頭清潔工具 Philips Sonicare 舌頭清潔工具 Philips Sonicare 舌頭清潔工具
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    Philips Sonicare TongueCare+ 舌頭刷

    HX8072/01
    1 獎項

    Philips Sonicare 舌頭清潔工具

    將 Philips Sonicare 牙刷切換為備有聲波功能的舌頭清潔工具。配備特別設計的 MicroBristles 微型刷毛，將智能設計的 TongueCare+ 舌頭刷與 Philip Sonicare BreathRx 舌頭噴霧劑配合使用，能徹底清潔舌頭。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$128.00

    Philips Sonicare TongueCare+ 舌頭刷

    Philips Sonicare 舌頭清潔工具

    將 Philips Sonicare 牙刷切換為備有聲波功能的舌頭清潔工具。配備特別設計的 MicroBristles 微型刷毛，將智能設計的 TongueCare+ 舌頭刷與 Philip Sonicare BreathRx 舌頭噴霧劑配合使用，能徹底清潔舌頭。 查看各種好處

    Philips Sonicare 舌頭清潔工具

    將 Philips Sonicare 牙刷切換為備有聲波功能的舌頭清潔工具。配備特別設計的 MicroBristles 微型刷毛，將智能設計的 TongueCare+ 舌頭刷與 Philip Sonicare BreathRx 舌頭噴霧劑配合使用，能徹底清潔舌頭。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$128.00

    Philips Sonicare TongueCare+ 舌頭刷

    Philips Sonicare 舌頭清潔工具

    將 Philips Sonicare 牙刷切換為備有聲波功能的舌頭清潔工具。配備特別設計的 MicroBristles 微型刷毛，將智能設計的 TongueCare+ 舌頭刷與 Philip Sonicare BreathRx 舌頭噴霧劑配合使用，能徹底清潔舌頭。 查看各種好處

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      Philips Sonicare 舌頭清潔工具

      唯一達至 Sonicare 強度的舌頭清潔工具

      • 2 個
      • 一插即用
      • 不含乳膠
      • BrushSync 智能感應配對刷頭

      只需扣一，即可從牙刷轉換成舌頭刷

      您可以將 Philips Sonicare 牙刷快速轉為聲波舌頭刷刷頭。舌頭刷就如一般刷頭可輕鬆扣上 Philips Sonicare 牙刷手柄，無論是使用、更換和清潔都十分簡單。此外，舌頭刷採用創新技術，兼容所有 Philips Sonicare 一插即用牙刷手柄。要將清潔舌頭成為日常口腔護理的步驟，從此再簡單不過。產品適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，PowerUp Battery 和 Essence 除外。

      輕鬆清潔舌頭各個部位

      要徹底清潔舌頭，您需要清潔舌頭的各個部位。TongueCare +舌頭刷符合人體工程學設計，讓您可以舒適使用。小而靈活的刷頭可以輕鬆清潔舌頭每個角落，清除引致口臭的細菌。

      自動與牙刷手柄配對

      智能 TongueCare+ 舌頭刷內置微型晶片可以感應牙刷手柄。當您將舌頭刷頭插上牙刷手柄時，牙刷手柄會自動識別舌頭刷頭，並選擇適當的模式和強度級別，讓清潔舌頭的效能達到最佳。您只需要按下電源按鈕即可使用。

      MicroBristles 具有多達 240 條微型刷毛，溫柔而徹底清潔舌頭

      TongueCare+ 舌頭刷設有 240 條橡膠 MicroBristles 刷毛，專為舌頭柔軟和凹凸不平的表面而設。柔軟的 MicroBristles 刷毛表面可以輕柔清潔舌頭表面和凹陷位置，防止細菌積聚，並將殺菌用的 Philips Sonicare BreathRx 舌頭噴霧觸及更深位置。小巧的外形更讓您可舒適地徹底清潔舌頭。

      Philips Sonicare 舌頭清潔工具

      TongueCare+ 是唯一具有 Philips Sonicare 技術的舌頭清潔工具，每刷一下都可以清除引起口臭的細菌。刷頭每分鐘震動 31,000 次，可破壞舌頭的污垢，並將殺菌用的 Philips Sonicare BreathRx 舌頭噴霧觸及更深位置。您會感覺到舌頭更清潔，清新口氣也得以持久。

      技術規格

      • 設計和外表

        顏色
        白色
        智能刷頭識別

      • 物料

        合成橡膠
        不含乳膠

      • 兼容度

        適用於以下型號
        • 2 Series 清除牙菌膜
        • 2 Series 清除牙菌膜
        • 3 Series 針對牙齦健康
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • Essence+
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • 已連接 FlexCare Platinum
        • FlexCare+
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+
        • PowerUp
        刷頭系統
        扣合式

      • 內含物件

        刷頭
        2 個 TongueCare+ 舌頭刷

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