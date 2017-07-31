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  • Philips Sonicare 舌頭清潔工具 Philips Sonicare 舌頭清潔工具 Philips Sonicare 舌頭清潔工具

    Philips Sonicare TongueCare+ 舌頭刷

    HX8072/01

    Philips Sonicare 舌頭清潔工具

    將 Philips Sonicare 牙刷切換為備有聲波功能的舌頭清潔工具。配備特別設計的 MicroBristles 微型刷毛，將智能設計的 TongueCare+ 舌頭刷與 Philip Sonicare BreathRx 舌頭噴霧劑配合使用，能徹底清潔舌頭。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$128.00

    Philips Sonicare TongueCare+ 舌頭刷

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    Philips Sonicare 舌頭清潔工具

    唯一達至 Sonicare 強度的舌頭清潔工具

    • 2 個
    • 一插即用
    • 不含乳膠
    • BrushSync 智能感應配對刷頭
    只需扣一，即可從牙刷轉換成舌頭刷

    只需扣一，即可從牙刷轉換成舌頭刷

    您可以將 Philips Sonicare 牙刷快速轉為聲波舌頭刷刷頭。舌頭刷就如一般刷頭可輕鬆扣上 Philips Sonicare 牙刷手柄，無論是使用、更換和清潔都十分簡單。此外，舌頭刷採用創新技術，兼容所有 Philips Sonicare 一插即用牙刷手柄。要將清潔舌頭成為日常口腔護理的步驟，從此再簡單不過。產品適用於所有 Philips Sonicare 牙刷手柄，PowerUp Battery 和 Essence 除外。

    輕鬆清潔舌頭各個部位

    輕鬆清潔舌頭各個部位

    要徹底清潔舌頭，您需要清潔舌頭的各個部位。TongueCare +舌頭刷符合人體工程學設計，讓您可以舒適使用。小而靈活的刷頭可以輕鬆清潔舌頭每個角落，清除引致口臭的細菌。

    自動與牙刷手柄配對

    自動與牙刷手柄配對

    智能 TongueCare+ 舌頭刷內置微型晶片可以感應牙刷手柄。當您將舌頭刷頭插上牙刷手柄時，牙刷手柄會自動識別舌頭刷頭，並選擇適當的模式和強度級別，讓清潔舌頭的效能達到最佳。您只需要按下電源按鈕即可使用。

    MicroBristles 具有多達 240 條微型刷毛，溫柔而徹底清潔舌頭

    MicroBristles 具有多達 240 條微型刷毛，溫柔而徹底清潔舌頭

    TongueCare+ 舌頭刷設有 240 條橡膠 MicroBristles 刷毛，專為舌頭柔軟和凹凸不平的表面而設。柔軟的 MicroBristles 刷毛表面可以輕柔清潔舌頭表面和凹陷位置，防止細菌積聚，並將殺菌用的 Philips Sonicare BreathRx 舌頭噴霧觸及更深位置。小巧的外形更讓您可舒適地徹底清潔舌頭。

    Philips Sonicare 舌頭清潔工具

    Philips Sonicare 舌頭清潔工具

    TongueCare+ 是唯一具有 Philips Sonicare 技術的舌頭清潔工具，每刷一下都可以清除引起口臭的細菌。刷頭每分鐘震動 31,000 次，可破壞舌頭的污垢，並將殺菌用的 Philips Sonicare BreathRx 舌頭噴霧觸及更深位置。您會感覺到舌頭更清潔，清新口氣也得以持久。

    技術規格

    • 設計和外表

      顏色
      白色
      Smart Brush Head Recognition

    • 物料

      合成橡膠
      不含乳膠

    • 兼容性

      刷頭系統
      扣合式
      適用於以下型號
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 2 Series 清除牙菌膜
      • 3 Series 針對牙齦健康
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • 已連接 FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp

    • 內含物件

      刷頭
      2 個 TongueCare+ 舌頭刷

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