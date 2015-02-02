HX8331/01
保證 2 個星期内牙齦更健康*
對於不經常使用牙線的人士，AirFloss Pro/Ultra**** 可與漱口水及清水一同使用，經臨床試驗證實與牙線同樣有效，為您的牙齒和牙齦健康提供簡易便捷的清潔辦法。**查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
AirFloss Pro/Ultra 可針對經過護理的部位消滅牙菌膜達 99.9%。***
臨床實驗顯示，空氣結合水滴技術噴洗牙縫，溫和而有效清除牙齒縫間部位。
清潔牙縫對整體的口腔健康尤其重要。AirFloss Pro/Ultra 提供簡單的方法深入清潔牙縫，助您養成健康的習慣。
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra 經臨床試驗證實與牙線同樣可改善牙齦健康。** 使用兩星期後牙齦健康大有改善。
使用 AirFloss Pro/Ultra，每日 60 秒内便可完全清洗口腔。您只要按喜好選擇噴洗模式（單次、雙重或三重噴洗），然後按住啓動按鈕，即可自動持續噴洗，或是輕按後放開啟動按鈕，手動控制噴洗。
在手柄上的水槽位注入漱口水或清水，然後對準並按壓即可。配合漱口水使用，體驗清新極致，養成良好習慣。
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra 可溫和噴洗刷牙無法去除的牙菌膜，有助防止牙縫間形成蛀牙。
全新 AirFloss Pro/Ultra 高效噴嘴強化了空氣動能，並結合了水滴技術，令清潔口腔更快捷有效。
您可按照喜好自設 AirFloss Pro/Ultra 噴嘴的強大噴洗功能，只要按下啓動鈕即可轉換至單重、雙重，甚至是三重噴洗。
電源
技術規格
設計和外表
服務
方便易用
內含物件
清潔效能
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。