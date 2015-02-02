保證 2 個星期内牙齦更健康*

對於不經常使用牙線的人士，AirFloss Pro/Ultra**** 可與漱口水及清水一同使用，經臨床試驗證實與牙線同樣有效，為您的牙齒和牙齦健康提供簡易便捷的清潔辦法。**