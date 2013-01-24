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Philips Sonicare

AirFloss Pro/Ultra - 為清潔牙縫而設

HX8331/01
Sonicare
1 獎項
Sonicare
  • 保證 2 個星期内牙齦更健康* 保證 2 個星期内牙齦更健康* 保證 2 個星期内牙齦更健康*
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    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra - 為清潔牙縫而設

    HX8331/01
    1 獎項

    保證 2 個星期内牙齦更健康*

    對於不經常使用牙線的人士，AirFloss Pro/Ultra**** 可與漱口水及清水一同使用，經臨床試驗證實與牙線同樣有效，為您的牙齒和牙齦健康提供簡易便捷的清潔辦法。** 查看各種好處

    建議零售價: HK$988.00

    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra - 為清潔牙縫而設

    保證 2 個星期内牙齦更健康*

    對於不經常使用牙線的人士，AirFloss Pro/Ultra**** 可與漱口水及清水一同使用，經臨床試驗證實與牙線同樣有效，為您的牙齒和牙齦健康提供簡易便捷的清潔辦法。** 查看各種好處

    保證 2 個星期内牙齦更健康*

    對於不經常使用牙線的人士，AirFloss Pro/Ultra**** 可與漱口水及清水一同使用，經臨床試驗證實與牙線同樣有效，為您的牙齒和牙齦健康提供簡易便捷的清潔辦法。** 查看各種好處

    建議零售價: HK$988.00

    Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra - 為清潔牙縫而設

    保證 2 個星期内牙齦更健康*

    對於不經常使用牙線的人士，AirFloss Pro/Ultra**** 可與漱口水及清水一同使用，經臨床試驗證實與牙線同樣有效，為您的牙齒和牙齦健康提供簡易便捷的清潔辦法。** 查看各種好處

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      • 連 1 個噴嘴

      可清除高達 99.9% 牙菌膜***

      AirFloss Pro/Ultra 可針對經過護理的部位消滅牙菌膜達 99.9%。***

      空氣結合水滴技術

      臨床實驗顯示，空氣結合水滴技術噴洗牙縫，溫和而有效清除牙齒縫間部位。

      良好習慣由此建立

      清潔牙縫對整體的口腔健康尤其重要。AirFloss Pro/Ultra 提供簡單的方法深入清潔牙縫，助您養成健康的習慣。

      經臨床試驗證實與牙線同樣有效令牙齦更健康**

      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra 經臨床試驗證實與牙線同樣可改善牙齦健康。** 使用兩星期後牙齦健康大有改善。

      只需 60 秒：對準，按壓，乾淨無比！

      使用 AirFloss Pro/Ultra，每日 60 秒内便可完全清洗口腔。您只要按喜好選擇噴洗模式（單次、雙重或三重噴洗），然後按住啓動按鈕，即可自動持續噴洗，或是輕按後放開啟動按鈕，手動控制噴洗。

      保持口腔清潔及口氣清新，笑容更自信

      在手柄上的水槽位注入漱口水或清水，然後對準並按壓即可。配合漱口水使用，體驗清新極致，養成良好習慣。

      有助防止牙縫間的蛀牙

      Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra 可溫和噴洗刷牙無法去除的牙菌膜，有助防止牙縫間形成蛀牙。

      高效噴嘴

      全新 AirFloss Pro/Ultra 高效噴嘴強化了空氣動能，並結合了水滴技術，令清潔口腔更快捷有效。

      可個人化三重噴洗模式

      您可按照喜好自設 AirFloss Pro/Ultra 噴嘴的強大噴洗功能，只要按下啓動鈕即可轉換至單重、雙重，甚至是三重噴洗。

      技術規格

      • 設計和外表

        顏色
        白色混灰

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

      • 內含物件

        充電器
        1
        AirFloss Pro/Ultra 手柄
        1
        AirFloss Pro/Ultra 噴嘴
        1

      • 清潔效能

        效能
        清除高達 99.9% 牙菌膜**
        臨床驗證結果
        • 與牙缐同樣有效
        • 大大改善牙齦健康
        • 減少牙齦出血
        • 有效去除牙菌膜
        個人化設定
        • 自動或手動噴洗
        • 單次/雙重/三重噴洗***
        達到最佳效果
        每 6 個月更換一次噴嘴
        健康功能
        • 完全清潔口腔只需 60 秒
        • 2 星期内改善牙齦健康*

      • 電源

        電壓
        100-240 V

      • 方便易用

        手柄
        人體工學設計
        電量指示燈
        手柄設 LED 電量顯示燈
        電池壽命
        1-3 星期*****
        集風嘴附件
        輕易套上和取下

      • 技術規格

        電池
        可重複充電
        電池類型
        鋰離子電池
        充電時間
        24 小時可完成充電程序

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          Regulatory information
          Manufacturer address
          Product risks
          • * 輕微至中等牙齦炎病患者以抗菌漱口水配合手動牙刷，可達到效果；AirFloss 為不經常使用牙缐人士培養每天清洗牙縫的良好習慣。更多詳情請查閲「支援」標籤下的「問題與答案」部分。
          • * * 經過護理的部位；實驗研究結果，可能與實際口腔內的使用結果有所差異。
          • * * *AirFloss Ultra 及 Pro 為相同產品，但在不同國家/地區及渠道可能使用不同名稱。
          • * * * * 取決於所選噴洗模式

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