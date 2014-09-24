清潔劑
讓您的電鬚刨每日如新
SmartClean 系統設有清潔座，方便您清潔、潤滑和讓電鬚刨保持清新，確保您的電鬚刨每日如新 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$140.00
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讓您的電鬚刨每日如新
適合所有 SmartClean 系統使用
主動潤滑功能可減少磨擦及刀片損耗
主動潤滑系統可減少磨擦及刀頭和刀片的磨損，讓電鬚刨持久保持每日如新。
比起用水清洗的功效多達 10 倍
雙重過濾系統及主動潤滑功能讓電鬚刨比起用水清洗的潔淨功效多達 10 倍
為剃鬚刀頭帶來清新的芳香
SmartClean 系統的新清潔劑液體擁有獨特的配方，散發清新芳香。可衛生地清潔您的電鬚刨，同時於剃鬚刀頭上留下清新的芳香。
有效地清潔剃鬚後電鬚刨上的泡沫及啫喱
Philips SmartClean 系統配備清潔劑，是首個可有效清潔剃鬚後的泡沫及啫喱的電鬚刨。
方便 6 個月的清潔
如每周使用一次，飛利浦清潔劑可使用長達 3 個月。兩盒裝的清潔劑可為您提供 6 個月的方便清潔體驗。
適合所有 SmartClean 系統使用
清潔劑適合所有 SmartClean 系統的電鬚刨使用。
雙重過濾系統清潔毛髮、泡沫及啫喱
雙重過濾系統清潔毛髮、泡沫及啫喱。獨特的雙重隔濾網可避免阻塞剃鬚刀頭，令電鬚刨保持最佳性能。
去除刀片上的皮膚油脂，令剃鬚倍添清新和更加衛生
專利配方可去除電鬚刨刀片上的皮膚油脂和污垢，令每日的剃鬚倍添清新和更加衛生。
技術規格
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內含物件
- 清潔劑
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2
件數
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容量
- 清潔劑
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2 個 5.75 安士 / 2 個 170 毫升
- 結果由剃鬚刀頭上留下的毛髮數量而衡量，按照 Philips 內部實驗室測試及消費者 HUT 的結果計算。
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