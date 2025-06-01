高達 6500 Kelvin 亮白燈光

駕駛時亮起 Philips Ultinon Rally 3590 LED 車頭燈，提升車輛格調並同時保障您的安全。6500 Kelvin 的時尚亮白燈光讓您駕車時更舒適自在，在照明車道的同時讓其他駕駛者留意您的車輛位置。除了醒目外觀，這款燈膽亦能提高對比度，讓您在陰暗環境中更有效識別障礙物和查看路牌。