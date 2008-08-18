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DVD 迷你影院

MCD139B/98
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    DVD 迷你影院

    MCD139B/98

    享受精彩的電影體驗

    使用 Philips MCD139B 享受您的最愛電影。提供逐行掃描功能和動態低音增強效果 (Dynamic Bass Boost)，以便分別獲取最佳影像品質和強大的音效輸出。這樣，您可立即在家享受絕妙的戲院體驗！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質

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      逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在屏幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。

      數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

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      數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

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      動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

      鬧鐘及睡眠時間掣功能

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      許多鬧鐘具備多種鬧鐘選項。這款 Philips 鬧鐘收音機可讓你在電台或傳統的蜂鳴響鈴中醒來。定時睡眠功能可讓你對音樂時長進行設定，以便在你入眠之前播放。無論你需要哪種類型的鬧鐘，比如固定旋律的清晨蜂鳴聲或在入睡前收聽最愛音樂，這款鬧鐘收音機均能做到。

      備有 40 個預設數碼電台，使用額外方便

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      數碼收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

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      杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

      播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

      播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

      這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，你可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。

      技術規格

      • 音效

        輸出功率
        1800W PMPO
        音效增強
        • 數碼音效控制 4 種模式
        • 動態低音增強效果
        音效系統
        杜比數碼解碼器
        輸出功率 (RMS)
        2x25 瓦 + 50 瓦 RMS

      • 喇叭

        主喇叭
        3 吋低音喇叭
        重低音喇叭類型
        被動式

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD+RW
        • DVD-Video
        • Picture CD
        • 影像 CD/SVCD
        • DivX
        • DVD
        光碟播放模式
        • 角度
        • PBC
        • 慢動作
        • 縮放
        • OSD
        • 從停止狀態恢復播放
        • 監管控制
        • A-B 重複
        DVD 區域
        3
        視訊增強
        逐行掃描

      • 播放聲音

        播放媒體
        • WMA-CD
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
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        光碟播放模式
        • 可編排 20 首曲目
        • 重複/單一/全部/節目
        • 隨機播放
        載入器類型
        機頂
        光碟數目
        1

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM 立體聲
        自動數碼選台
        記憶選台
        40
        選台器增强功能
        自動儲存

      • 連接

        視訊輸出 - 類比
        • 色差視訊 Y Pb Pr (cinch)
        • 複合視訊 CVBS (黃色 cinch)
        • S-Video (在 Hosiden 之上)
        輔助輸入
        1x(左/右)/ RCA
        其他連接
        • 數碼音訊同軸輸出
        • FM 天線
        • 輸出端子
        • DIN 連接
        音訊連接
        • 3.5 毫米輸入端子
        • RCA 輔助輸入

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 定時睡眠功能
        • 收音機鬧鐘
        時鐘
        在主熒幕上
        顯示類型
        白色 FTD
        OSD 語言
        • 西班牙文
        • 英文

      • 配件

        附配件
        • 複合影像線 (Y)
        • FM 天線
        • AC 電源線
        • IFU / 用戶手冊
        • 快速使用指南
        • 全球保用證
        遙控器
        38 鍵，備有鋰電池
        連接線
        Din
        快速入門指南
        英文

      • 尺寸

        調整深度
        221.5  毫米
        調整高度
        90  毫米
        調整寬度
        218  毫米
        主喇叭深度
        232  毫米
        主喇叭高度
        250  毫米
        主喇叭寬度
        125  毫米
        包裝深度
        330  毫米
        包裝高度
        314  毫米
        包裝寬度
        550  毫米
        重低音喇叭深度
        232  毫米
        重低音喇叭高度
        250  毫米
        重低音喇叭寬度
        147  毫米
        重量 (含包裝)
        13  千克

      • 功率

        電源
        100-240VAC, 50/60Hz

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 複合影像線 (Y)
      • FM 天線
      • AC 電源線
      • IFU / 用戶手冊
      • 快速使用指南
      • 全球保用證

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