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DVD 迷你影院

MCD139/79
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    DVD 迷你影院

    MCD139/79

    將任何一間房間變為電影院

    你接觸的是最新最酷、可以播放 DVD、WMA-CD 與 MP3-CD，火辣辣的二合一微型 Hi-Fi！你可以盡情欣賞喜歡的電影和音樂。從今以後，家庭娛樂將帶給你全新的感受！

    此產品已不再銷售。

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      鬧鐘及睡眠時間掣

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      備有 20 個預設數碼電台，使用額外方便

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      技術規格

      • 音效

        輸出功率
        2x25 瓦 + 50 瓦 RMS / 1800 瓦 PMPO
        音效增強
        • 數碼音效控制 4 種模式
        • 動態低音增強效果
        音效系統
        杜比數碼

      • 喇叭

        主喇叭
        3 吋低音喇叭
        重低音喇叭類型
        被動式

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD+RW
        • DVD-Video
        • Picture CD
        • 影像 CD/SVCD
        光碟播放模式
        • A-B 重復
        • 角度
        • PBC
        • 慢動作
        • 縮放
        • 監管控制
        • OSD
        • 從停止狀態恢復播放
        DVD 區域
        4
        視訊增強
        逐行掃描

      • 播放聲音

        播放媒體
        • WMA-CD
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        光碟播放模式
        • 可編排 20 首曲目
        • 重復/單一/全部/節目
        • 隨機播放
        載入器類型
        機頂

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM 立體聲
        自動數碼調諧
        記憶選台
        20

      • 連接

        視訊輸出 - 類比
        • 色差視訊 Y Pb Pr (cinch)
        • 複合視訊 CVBS（黃色 cinch）
        • S-Video（在 Hosiden 之上）
        輔助輸入
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        其他連接
        • 數碼音訊同軸輸出
        • FM 天線
        • 輸出端子
        • DIN 連接

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 定時睡眠功能
        • 收音機鬧鐘
        時鐘
        在主熒幕上
        顯示類型
        白色 FTD
        OSD 語言
        • 英文
        • 簡體中文

      • 配件

        附配件
        • 複合影像線 (Y)
        • FM 天線
        遙控器
        38 鍵，備有鋰電池
        連接線
        Din

      • 尺寸

        調整深度
        221.5  mm
        調整高度
        90  mm
        調整寬度
        218  mm
        主喇叭深度
        232  mm
        主喇叭高度
        250  mm
        主喇叭寬度
        125  mm
        包裝深度
        330  mm
        包裝高度
        314  mm
        包裝寬度
        550  mm
        重量（含包裝）
        13  kg
        重低音喇叭深度
        232  mm
        重低音喇叭高度
        250  mm
        重低音喇叭寬度
        147  mm

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 複合影像線 (Y)
      • FM 天線

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