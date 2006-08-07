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- 複合影像線 (Y)
- FM 天線
將任何一間房間變為電影院
你接觸的是最新最酷、可以播放 DVD、WMA-CD 與 MP3-CD，火辣辣的二合一微型 Hi-Fi！你可以盡情欣賞喜歡的電影和音樂。從今以後，家庭娛樂將帶給你全新的感受！
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。
數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士、搖滾、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在熒幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。
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