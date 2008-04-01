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MCD289/98
超雅致掛牆式劇院系統
透過 MCD289 增強電影和音樂播放效果，憑藉數碼無線重低音喇叭，體驗輕鬆簡潔的安裝。可播放 DVD、DivX 及 USB direct。隨附座檯架，亦可作掛牆使用。
這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，你可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。
杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。
數碼無線重低音喇叭經過我們精心的優化，能夠準確重現低音頻率，從而在毫無失真的情況下，重現深沉厚實的低音效果。