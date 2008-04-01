產品支援
zh/en
  • 正面產品照片
  • 正面產品照片
  • 使用中產品的照片
  • 生活方式產品
  • 正面產品照片
  • 正面產品照片
  • 使用中產品的照片
  • 生活方式產品

已停產

迷你影院

MCD289/98

超雅致掛牆式劇院系統

透過 MCD289 增強電影和音樂播放效果，憑藉數碼無線重低音喇叭，體驗輕鬆簡潔的安裝。可播放 DVD、DivX 及 USB direct。隨附座檯架，亦可作掛牆使用。

查看所有優點

配備有無線重低音喇叭

超雅致掛牆式劇院系統

播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，你可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。

杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。

數碼無線重低音喇叭帶來強勁的低音效果

數碼無線重低音喇叭帶來強勁的低音效果

數碼無線重低音喇叭經過我們精心的優化，能夠準確重現低音頻率，從而在毫無失真的情況下，重現深沉厚實的低音效果。

技術規格

為本產品獲取支援

尋找常見問題、用戶手冊、安全資訊及貼士