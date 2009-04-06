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迷你影院

MCD388/98
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    迷你影院

    MCD388/98

    執著於音

    透過掛牆式 Philips 迷你影院，獲得前所未有的影音體驗。全高清多媒體介面 (HDMI) 呈現更清晰圖像。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      執著於音

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      • 無線重低音喇叭
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      播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

      播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

      這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，你可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。

      數碼無線重低音喇叭帶來強勁的低音效果

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      數碼無線重低音喇叭經過我們精心的優化，能夠準確重現低音頻率，從而在毫無失真的情況下，重現深沉厚實的低音效果。

      數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

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      數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

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      動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

      100W RMS 總輸出功率

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      這系統擁有 100 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

      可掛牆配件容許有彈性的存放

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      你的 Philips 音響系統是超薄與多功能設計的完美組合，其巧妙設計與客廳合二為一。音響系統的機座起支撐作用，以便安全美觀地將系統固定在任何支架或機殼內。如果掛牆安裝，其靈活性絲毫不亞於獨立式支架。

      HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

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      HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

      用於音樂和影片播放的 USB Direct 和 SDHC 卡插槽

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      憑藉其全面的檔案傳送能力，你可以輕鬆享受透過內置 USB Direct 和 SDHC 卡插槽存取更多音樂、影片和照片帶來的方便與樂趣。

      適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

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      MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。

      高、低音音量增強功能

      在聲音頻譜中，人耳幾乎無法聽到極高及極低的頻率，特別是在音量小的時候。啟動本音量增強功能後，高、低音量會被放大，讓你享受到更平衡的音效。

      杜比虛擬喇叭，為你帶來影院般的音響體驗

      杜比虛擬喇叭是一項尖端音效虛擬化技術，以雙喇叭系統即可呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。DVD 播放效果在擴展後的雙聲道環境中亦得以提昇。若再結合 Dolby Pro Logic II 處理技術，任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

      技術規格

      • 音效

        音效增強
        • 數碼音效控制 4 種模式
        • 動態低音增強效果
        • 響度
        • Class D 數碼放大器
        • 杜比數碼解碼器
        • 杜比虛擬喇叭
        輸出功率
        • 共 100 瓦 RMS
        • 2 x 20 瓦 RMS + 60 瓦

      • 喇叭

        內置喇叭數量
        2
        喇叭驅動器
        3 吋低音喇叭
        重低音喇叭類型
        主動式
        喇叭種類
        低音反射式喇叭系統

      • 影像播放

        DVD 區域碼
        3
        播放媒體
        • DivX
        • DVD-Video
        • 影像 CD/SVCD
        • 相片 CD
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        光碟播放模式
        • A-B 重複
        • 角度
        • PBC
        • 縮放
        • 內容控制
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • OSD
        • 慢動作
        • 從停止處恢復播放
        影片增強
        逐行掃描

      • 影像/顯示

        影像增强功能
        • 高清 (720p、1080i、1080p)
        • Video Upsampling
        • 影像解像度加強技術

      • 音訊播放

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        • SD/MMC 卡
        • USB 快閃磁碟
        光碟播放模式
        • 快速前進 / 反帶
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        其他
        ID3-tag 支援
        USB 直接播放模式
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      • 選台器/接收/傳送

        調諧器波段
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        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線
        接收器增強
        • 自動數碼選台
        • 自動掃描

      • 連接

        影音輸出
        • 組件影片輸出
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • 數碼音訊同軸輸出
        • HDMI 輸出
        • 耳筒（3.5 毫米）
        • S-Video 輸出
        輔助輸入
        2xRCA（音響）
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      • 便利

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        • 收音機鬧鐘
        • USB 鬧鐘
        時鐘
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        用戶手冊
        • 英文
        • 繁體中文
        保用
        全球保用證書

      • 尺寸

        包裝深度
        250  毫米
        總重量
        8  千克
        主機深度
        120  毫米
        包裝高度
        350  毫米
        主機高度
        235  毫米
        包裝寬度
        565  毫米
        主機闊度
        525  毫米
        重低音喇叭深度
        300  毫米
        重低音喇叭高度
        195  毫米
        重低音喇叭寬度
        170  毫米

      • 功率

        電源
        50/60  Hz
        電源
        110 - 240  伏

      • 數碼相片播放

        播放媒體
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        • 相片 CD
        影像壓縮格式
        JPEG

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