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迷你影院

MCD388/98

執著於音

透過掛牆式 Philips 迷你影院，獲得前所未有的影音體驗。全高清多媒體介面 (HDMI) 呈現更清晰圖像。

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融入您家的音效

執著於音

  • 無線重低音喇叭

  • 掛牆式

播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，你可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。

數碼無線重低音喇叭帶來強勁的低音效果

數碼無線重低音喇叭帶來強勁的低音效果

數碼無線重低音喇叭經過我們精心的優化，能夠準確重現低音頻率，從而在毫無失真的情況下，重現深沉厚實的低音效果。

數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

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