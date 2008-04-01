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MCD716/98
卓越的電影和聲音體驗
高質素音響組合盡顯時尚出眾設計。黑色超光潔音箱提供優質音效。可播放 DVD，一套超微型系統就能滿足影音需求。
這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，你可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。
12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大屏幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。
逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在屏幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。