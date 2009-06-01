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    Heritage Audio DVD 組件 Hi-Fi 系統

    MCD909/12

    執著於音

    體驗 Philips DVD 組件 Hi-Fi 系統優質材料帶來的高保真音效。真空瓣膜前置放大器提供如水晶般清晰的聲音。全高清多媒體介面 (HDMI) 呈現更清晰圖像。

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    建議零售價: HK$4,990.00

    Heritage Audio DVD 組件 Hi-Fi 系統

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    執著於音

    享受柔和的 hi-fi 音效

    • Hi-Fi 管
    • 絲質半球形高音喇叭
    • 150 瓦
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    USB Direct 播放音樂及相片

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    只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。

    150 瓦 RMS 總輸出功率

    這系統擁有 150 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

    可以輕鬆設定高低音的高低音控制功能

    高低音控制屬於調平器功能，分別控制高頻和低頻聲音的音量。高音專門控制音樂中高音部份的放大等級，而低音控制低音部份的放大等級。使用上下鍵，聆聽者可以方便地強化高低音效果，也可以不作更改，以原來的錄音設定播放音樂。高低音控制功能，讓你可以按照自己喜歡的方式欣賞音樂。

    HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰

    HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

    技術規格

    • 聲音

      輸出功率
      2 x 75 瓦 RMS / 2 x 150 瓦音樂功率
      音效增強
      • 真空管前置放大器
      • Class D 數碼放大器
      • 響度
      • 高、低音控制
      • 杜比數碼解碼器

    • 喇叭

      喇叭驅動器
      • 3 向
      • 5 吋低音喇叭
      • 半球形中音域
      • 鋁帶高音喇叭
      喇叭增強功能
      • 鍍金的喇叭連接器
      • 可拆式喇叭網

    • 連接

      USB
      USB 主機
      影音輸出
      • 2xRCA（音響）
      • 組件影片輸出
      • 複合影像 (CVBS) 輸出
      • 數碼音訊同軸輸出
      • 數碼光學輸出
      • HDMI 輸出
      • 耳筒（6.3 毫米）
      • SCART 輸出
      • S-Video 輸出
      輔助輸入
      2xRCA（音響）

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      全球保用證書

    • 尺寸

      總重量
      22.5  kg
      主喇叭深度
      240  mm
      主喇叭寬度
      205  mm
      主機深度
      280  mm
      主機高度
      180  mm
      主機闊度
      250  mm
      包裝高度
      310  mm
      包裝寬度
      740  mm
      包裝深度
      375  mm
      主喇叭高度
      330  mm

    • 影像/顯示

      影像增强功能
      • Video Upsampling
      • 影像解像度加強技術
      • 高清 (720p、1080i、1080p)

    • 數碼相片播放

      播放媒體
      • CD-R/RW
      • DVD+R/+RW
      • 相片 CD
      影像壓縮格式
      JPEG

    • 綠色

      環保慳電待機功能
      1  瓦

    • 影像播放

      光碟播放模式
      • A-B 重複
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