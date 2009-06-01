有了內置式 Hi-Fi 管，現在，你可體驗通常只會在頂級音響發燒友系統中出現的最高品質音效。電子管的類比特性可為我們的非線性聽覺系統帶來更為悅耳的聲音。來自電子管的聲音失真度低，並總能憑藉其俐落而細緻、柔和而逼真的音質成為大家的不二之選。
磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭是一種單極單體可以呈現清脆生動的音質，常用於高級音效系統，可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則，單極磁石鋁帶式高音喇叭則達 180 度廣角振幅射出高頻音。如此高頻音域更寬廣，也擴展最佳聆聽區域，即便是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音質。
相對於傳統的 click-fit 連接器，鍍金的喇叭連接器確保更優質的音訊傳輸。它能夠把擴音器和喇叭盒之間的電訊流失減至最低，確保原音重現。
這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 與圖片 CD - 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。有了 DivX® 支援，你可享受各種 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓你將電影、宣傳片和音樂錄影帶等大型檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。
杜比數碼是世界領先的多聲道音響標準，參考人類雙耳平時處理聲音的方式，讓你體驗具有真實空間感覺、品質絕佳的環迴音效。
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雅緻造型與舒適的手感與輕巧體積相得益彰，這款擁有人體工學設計的遙控器必定讓你樂於使用。配以超薄按鍵的圓滑金屬前面板與真皮後殼形成鮮明而奪目的對比。另外，其時尚而切割準確的按鍵可確保定位準確。讓你可感受到純設計與控制的迷人光彩。
只要將你的 USB 裝置插到系統上，即可與親友分享當中的數碼音樂和相片。
這系統擁有 150 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。 瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。
高低音控制屬於調平器功能，分別控制高頻和低頻聲音的音量。高音專門控制音樂中高音部份的放大等級，而低音控制低音部份的放大等級。使用上下鍵，聆聽者可以方便地強化高低音效果，也可以不作更改，以原來的錄音設定播放音樂。高低音控制功能，讓你可以按照自己喜歡的方式欣賞音樂。
HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨影像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。
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