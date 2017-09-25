Multigroom series 3000 9 合 1，臉部、頭髮和身體
多功能面部修毛器
選用這款多功能耐用修毛器，任何時候都可嘗試全新造型。9 款優質工具助您輕鬆塑造個人臉部造型，修剪頭髮及修飾身體毛髮。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$358.00
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Multigroom series 3000 9 合 1，臉部、頭髮和身體
多功能面部修毛器
9 合 1 修鬚刀頭
- 9 款工具
- 自動研磨鋼刀片
- 長達 70 分鐘使用時間
- 可沖洗配件
不會斷裂、暗啞或生鏽的強化鋼製刀片
這款臉部和身體修毛器的自動磨利鋼製刀片用鐵加固並經強化，令強度大大提升，從而令刀片銳利如新，不會生鏽，亦無需為刀片上油。
透過 9 款工具為臉部造型，以及修剪頭髮和身體毛髮
這款多合一修毛器讓您輕鬆為臉部造型、修剪頭髮以及身體毛髮。
金屬修毛器可修剪鬍鬚、頭髮和身體毛髮
無需梳子，亦可使用金屬修毛器修飾您鬍鬚、脖子和髮線的線條，或修剪您身體的毛髮。修鬚刀頭具備自動研磨刀片，即使使用 3 年亦銳利如新。
讓耳鼻毛乾淨整潔
多合一修毛器可快速剃除多餘耳鼻毛，可避免割傷和界傷。
按需要修剪合適長度
使用七個堅固的修剪配件快速修剪臉部毛髮和頭髮。2 個分別 1 毫米及 2 毫米的造型梳、可調校的鬍鬚修剪梳、3 個分別 9 毫米、12 毫米和 16 毫米的髮梳，以及 1 個身體毛髮梳。
使用時間：每次充電後可使用長達 70 分鐘
充電 16 小時即可使用 70 分鐘。
輕鬆保養配件
您的臉部和身體毛髮修毛器配備不易腐蝕的刀片和防水保護，易於保養。
儲存並保持整齊
讓您的浴室和健身袋保持整齊，並將所有配件放在同一位置，而小型收藏袋讓您輕鬆儲存配件和外出攜帶。
3 年保證及兼容全球電壓
我們為這款 Philips 修毛器提供 3 年保證。我們的美容產品以耐用和可靠性能見稱。這款修毛器的零件無需使用潤滑油，而產品電池亦與全球所有電壓兼容。
技術規格
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塑造心儀外表
- 造型工具
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金屬修鬚刀頭
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耳鼻毛修剪器
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3-7 毫米可調校修鬚梳
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2 款修鬚梳
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3 款修髮梳
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1 款體毛修剪梳
- 配件數目
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9 款工具
- 身體造型護理/剪髮/面部護理
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長鬍子
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短鬍子
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鬚根造型
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鮮明線條
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細緻造型
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羊咩鬚
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配件
- 保養
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清潔小刷子
- 收納袋
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收藏袋
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電源
- 自動電壓
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100-240 V
- 操作時間
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70 分鐘
- 電池類型
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Ni-MH
- 充電
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16 小時完成充電
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服務
- 3 年保證
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是
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切剃系統
- 自動磨利刀片
-
是
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方便易用
- 無需維修
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無需上潤滑油
- 清潔
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可沖洗配件
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