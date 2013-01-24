主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

Multigroom series 3000

9 合 1，臉部、頭髮和身體

MG3747/13
為本產品尋找支援
2 獎項
  • 多功能面部修毛器 多功能面部修毛器 多功能面部修毛器
    -{discount-value}

    Multigroom series 3000 9 合 1，臉部、頭髮和身體

    MG3747/13
    為本產品尋找支援

    多功能面部修毛器

    選用這款多功能耐用修毛器，任何時候都可嘗試全新造型。9 款優質工具助您輕鬆塑造個人臉部造型，修剪頭髮及修飾身體毛髮。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$358.00
    尋找相似產品

    Multigroom series 3000 9 合 1，臉部、頭髮和身體

    多功能面部修毛器

    選用這款多功能耐用修毛器，任何時候都可嘗試全新造型。9 款優質工具助您輕鬆塑造個人臉部造型，修剪頭髮及修飾身體毛髮。 查看各種好處

    類似產品

    See all multigroomers

      多功能面部修毛器

      9 合 1 修鬚刀頭

      • 9 款工具
      • 自動研磨鋼刀片
      • 長達 70 分鐘使用時間
      • 可沖洗配件
      自動研磨、適合肌膚使用的刀片，帶給您完美的修毛效果

      自動研磨、適合肌膚使用的刀片，帶給您完美的修毛效果

      享受完美造型體驗。精鋼刀片輕輕互相刷動，可在操作時自動研磨，即使使用 3 年亦銳利如新。

      透過 9 款工具為臉部造型，以及修剪頭髮和身體毛髮

      透過 9 款工具為臉部造型，以及修剪頭髮和身體毛髮

      這款多合一修毛器讓您輕鬆為臉部造型、修剪頭髮以及身體毛髮。

      金屬修毛器可修剪鬍鬚、頭髮和身體毛髮

      金屬修毛器可修剪鬍鬚、頭髮和身體毛髮

      無需梳子，亦可使用金屬修毛器修飾您鬍鬚、脖子和髮線的線條，或修剪您身體的毛髮。修鬚刀頭具備自動研磨刀片，即使使用 3 年亦銳利如新。

      耳鼻毛修剪器輕輕剃除多餘的鼻毛和耳毛

      耳鼻毛修剪器輕輕剃除多餘的鼻毛和耳毛

      輕鬆舒適地剃除多餘的鼻毛和耳毛。

      7 種修剪梳可為您的臉部造型，以及修剪頭髮和身體毛髮

      7 種修剪梳可為您的臉部造型，以及修剪頭髮和身體毛髮

      2 款修鬚梳（1、2 毫米）、1 款可調校式修鬚梳（3-7 毫米）、3 款修髮梳（9、12、16 毫米）和 1 款體毛修剪梳（3 毫米）。

      使用時間：每次充電後可使用長達 70 分鐘

      使用時間：每次充電後可使用長達 70 分鐘

      充電 16 小時即可使用 70 分鐘。

      可沖洗的配件讓清洗更方便

      可沖洗的配件讓清洗更方便

      拆除即可在水喉下沖洗刀片和修剪梳。

      收藏袋讓您方便整理修毛器並在旅行時使用

      收藏袋讓您方便整理修毛器並在旅行時使用

      收藏袋讓您方便整理修毛器並在旅行時使用。方便在您外出時收藏和保護修鬚刀頭及其他配件。

      3 年保證及兼容全球電壓

      3 年保證及兼容全球電壓

      我們為這款 Philips 修毛器提供 3 年保證。我們的美容產品以耐用和可靠性能見稱。這款修毛器的零件無需使用潤滑油，而產品電池亦與全球所有電壓兼容。

      技術規格

      • 塑造心儀外表

        配件數目
        9 款工具
        造型工具
        • 金屬修毛器
        • 耳鼻毛修剪器
        • 3-7 毫米可調校修鬚梳
        • 2 款修鬚梳
        • 3 款修髮梳
        • 1 款體毛修剪梳
        身體造型護理/剪髮器/面部護理
        • 長鬍子
        • 短鬍子
        • 鬚根造型
        • 鮮明線條
        • 細緻造型
        • 羊咩鬚

      • 切剃系統

        自動研磨刀片

      • 配件

        保養
        清潔刷子
        收藏袋

      • 電源

        電池類型
        Ni-MH
        操作時間
        70 分鐘
        充電
        16 小時完成充電
        自動電壓
        100-240 V

      • 方便易用

        清潔
        可沖洗配件
        無需維修
        無需上油

      • 服務

        3 年保證

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          獎項

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記