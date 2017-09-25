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  • 多功能面部修毛器 多功能面部修毛器 多功能面部修毛器

    Multigroom series 3000 9 合 1，臉部、頭髮和身體

    MG3747/13

    多功能面部修毛器

    選用這款多功能耐用修毛器，任何時候都可嘗試全新造型。9 款優質工具助您輕鬆塑造個人臉部造型，修剪頭髮及修飾身體毛髮。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$358.00

    Multigroom series 3000 9 合 1，臉部、頭髮和身體

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    多功能面部修毛器

    9 合 1 修鬚刀頭

    • 9 款工具
    • 自動研磨鋼刀片
    • 長達 70 分鐘使用時間
    • 可沖洗配件
    不會斷裂、暗啞或生鏽的強化鋼製刀片

    不會斷裂、暗啞或生鏽的強化鋼製刀片

    這款臉部和身體修毛器的自動磨利鋼製刀片用鐵加固並經強化，令強度大大提升，從而令刀片銳利如新，不會生鏽，亦無需為刀片上油。

    透過 9 款工具為臉部造型，以及修剪頭髮和身體毛髮

    透過 9 款工具為臉部造型，以及修剪頭髮和身體毛髮

    這款多合一修毛器讓您輕鬆為臉部造型、修剪頭髮以及身體毛髮。

    金屬修毛器可修剪鬍鬚、頭髮和身體毛髮

    金屬修毛器可修剪鬍鬚、頭髮和身體毛髮

    無需梳子，亦可使用金屬修毛器修飾您鬍鬚、脖子和髮線的線條，或修剪您身體的毛髮。修鬚刀頭具備自動研磨刀片，即使使用 3 年亦銳利如新。

    讓耳鼻毛乾淨整潔

    讓耳鼻毛乾淨整潔

    多合一修毛器可快速剃除多餘耳鼻毛，可避免割傷和界傷。

    按需要修剪合適長度

    按需要修剪合適長度

    使用七個堅固的修剪配件快速修剪臉部毛髮和頭髮。2 個分別 1 毫米及 2 毫米的造型梳、可調校的鬍鬚修剪梳、3 個分別 9 毫米、12 毫米和 16 毫米的髮梳，以及 1 個身體毛髮梳。

    使用時間：每次充電後可使用長達 70 分鐘

    使用時間：每次充電後可使用長達 70 分鐘

    充電 16 小時即可使用 70 分鐘。

    輕鬆保養配件

    輕鬆保養配件

    您的臉部和身體毛髮修毛器配備不易腐蝕的刀片和防水保護，易於保養。

    儲存並保持整齊

    儲存並保持整齊

    讓您的浴室和健身袋保持整齊，並將所有配件放在同一位置，而小型收藏袋讓您輕鬆儲存配件和外出攜帶。

    3 年保證及兼容全球電壓

    我們為這款 Philips 修毛器提供 3 年保證。我們的美容產品以耐用和可靠性能見稱。這款修毛器的零件無需使用潤滑油，而產品電池亦與全球所有電壓兼容。

    技術規格

    • 塑造心儀外表

      造型工具
      • 金屬修鬚刀頭
      • 耳鼻毛修剪器
      • 3-7 毫米可調校修鬚梳
      • 2 款修鬚梳
      • 3 款修髮梳
      • 1 款體毛修剪梳
      配件數目
      9 款工具
      身體造型護理/剪髮/面部護理
      • 長鬍子
      • 短鬍子
      • 鬚根造型
      • 鮮明線條
      • 細緻造型
      • 羊咩鬚

    • 配件

      保養
      清潔小刷子
      收納袋
      收藏袋

    • 電源

      自動電壓
      100-240 V
      操作時間
      70 分鐘
      電池類型
      Ni-MH
      充電
      16 小時完成充電

    • 服務

      3 年保證

    • 切剃系統

      自動磨利刀片

    • 方便易用

      無需維修
      無需上潤滑油
      清潔
      可沖洗配件

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