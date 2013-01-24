多功能面部修毛器
選用這款多功能耐用修毛器，任何時候都可嘗試全新造型。9 款優質工具助您輕鬆塑造個人臉部造型，修剪頭髮及修飾身體毛髮。 查看各種好處
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多功能面部修毛器
選用這款多功能耐用修毛器，任何時候都可嘗試全新造型。9 款優質工具助您輕鬆塑造個人臉部造型，修剪頭髮及修飾身體毛髮。 查看各種好處
享受完美造型體驗。精鋼刀片輕輕互相刷動，可在操作時自動研磨，即使使用 3 年亦銳利如新。
這款多合一修毛器讓您輕鬆為臉部造型、修剪頭髮以及身體毛髮。
無需梳子，亦可使用金屬修毛器修飾您鬍鬚、脖子和髮線的線條，或修剪您身體的毛髮。修鬚刀頭具備自動研磨刀片，即使使用 3 年亦銳利如新。
輕鬆舒適地剃除多餘的鼻毛和耳毛。
2 款修鬚梳（1、2 毫米）、1 款可調校式修鬚梳（3-7 毫米）、3 款修髮梳（9、12、16 毫米）和 1 款體毛修剪梳（3 毫米）。
充電 16 小時即可使用 70 分鐘。
拆除即可在水喉下沖洗刀片和修剪梳。
收藏袋讓您方便整理修毛器並在旅行時使用。方便在您外出時收藏和保護修鬚刀頭及其他配件。
我們為這款 Philips 修毛器提供 3 年保證。我們的美容產品以耐用和可靠性能見稱。這款修毛器的零件無需使用潤滑油，而產品電池亦與全球所有電壓兼容。
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