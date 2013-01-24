進階造型功能及精準度
多功能修毛器包含 11 款修鬚造型配件，可以護理您的面部、頭髮及身體，讓您打造專屬造型。DualCut 刀片帶來極致精準度，而防滑橡膠手柄可以提升舒適感且易於控制。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
進階造型功能及精準度
多功能修毛器包含 11 款修鬚造型配件，可以護理您的面部、頭髮及身體，讓您打造專屬造型。DualCut 刀片帶來極致精準度，而防滑橡膠手柄可以提升舒適感且易於控制。 查看各種好處
進階造型功能及精準度
多功能修毛器包含 11 款修鬚造型配件，可以護理您的面部、頭髮及身體，讓您打造專屬造型。DualCut 刀片帶來極致精準度，而防滑橡膠手柄可以提升舒適感且易於控制。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
進階造型功能及精準度
多功能修毛器包含 11 款修鬚造型配件，可以護理您的面部、頭髮及身體，讓您打造專屬造型。DualCut 刀片帶來極致精準度，而防滑橡膠手柄可以提升舒適感且易於控制。 查看各種好處
透過包含 2 倍數量刀片的 DualCut 技術享受最精準的修剪效果。精鋼刀片輕輕互相刷動，在操作時自動磨利，即使使用 4 年後亦銳利如新。
這款多合一修毛器讓您輕鬆為臉部造型、修剪頭髮以及身體毛髮。
無需梳子，亦可使用金屬修鬚刀頭和 DualCut 雙層切剃技術修飾您鬍鬚、脖子和髮線的線條，或修剪您身體的毛髮。
在剃鬚後使用精確剃鬚刀頭修飾面頰、下巴和頸部鬍鬚，讓線條更完美。
精準創造精細線條、輪廓和細節，完美定義或改變您的風格。
輕鬆舒適地剃除多餘的鼻毛和耳毛。
2 款修鬚梳（1、2 毫米）、1 款可調校式修鬚梳（3-7 毫米）、3 款修髮梳（9、12、16 毫米）和 1 款體毛修剪梳（3 毫米）。
充電 16 小時即可無線使用 80 分鐘。
高質素橡膠手柄可在修毛時提升舒適感，讓您更易控制。
每次使用後只需用水沖洗裝置和配件，即可保持裝置效能持久耐用。
收藏袋讓您方便整理修毛器並在旅行時使用。方便在您外出時收藏和保護修鬚刀頭及其他配件。
我們所有的男士造型及儀容修飾產品皆持久耐用，均具備 2 年全球保養，並兼容世界各地的電壓。
塑造心儀外表
切剃系統
配件
電源
方便易用
設計
服務