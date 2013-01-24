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Multigroom series 5000

11 合 1，臉部、頭髮和身體

MG5730/15
1 獎項
  • 進階造型功能及精準度 進階造型功能及精準度 進階造型功能及精準度
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    Multigroom series 5000 11 合 1，臉部、頭髮和身體

    MG5730/15
    1 獎項

    進階造型功能及精準度

    多功能修毛器包含 11 款修鬚造型配件，可以護理您的面部、頭髮及身體，讓您打造專屬造型。DualCut 刀片帶來極致精準度，而防滑橡膠手柄可以提升舒適感且易於控制。 查看各種好處

    建議零售價: HK$458.00

    Multigroom series 5000 11 合 1，臉部、頭髮和身體

    進階造型功能及精準度

    多功能修毛器包含 11 款修鬚造型配件，可以護理您的面部、頭髮及身體，讓您打造專屬造型。DualCut 刀片帶來極致精準度，而防滑橡膠手柄可以提升舒適感且易於控制。 查看各種好處

    進階造型功能及精準度

    多功能修毛器包含 11 款修鬚造型配件，可以護理您的面部、頭髮及身體，讓您打造專屬造型。DualCut 刀片帶來極致精準度，而防滑橡膠手柄可以提升舒適感且易於控制。 查看各種好處

    建議零售價: HK$458.00

    Multigroom series 5000 11 合 1，臉部、頭髮和身體

    進階造型功能及精準度

    多功能修毛器包含 11 款修鬚造型配件，可以護理您的面部、頭髮及身體，讓您打造專屬造型。DualCut 刀片帶來極致精準度，而防滑橡膠手柄可以提升舒適感且易於控制。 查看各種好處

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      • DualCut 雙層切剃技術
      • 使用時間長達 80 分鐘
      • 防水設計
      2 倍刀片的 DualCut 雙層切剃技術帶給您最精準的修剪效果

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      耳鼻毛修剪器輕輕剃除多餘的鼻毛和耳毛

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      輕鬆舒適地剃除多餘的鼻毛和耳毛。

      7 種修剪梳可為您的臉部造型，以及修剪頭髮和身體毛髮

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      2 款修鬚梳（1、2 毫米）、1 款可調校式修鬚梳（3-7 毫米）、3 款修髮梳（9、12、16 毫米）和 1 款體毛修剪梳（3 毫米）。

      使用時間：每次充電後可無線使用長達 80 分鐘

      使用時間：每次充電後可無線使用長達 80 分鐘

      充電 16 小時即可無線使用 80 分鐘。

      防滑橡膠手柄提升舒適感，讓您更易控制

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      高質素橡膠手柄可在修毛時提升舒適感，讓您更易控制。

      防水設計，可於水龍頭下沖洗

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      每次使用後只需用水沖洗裝置和配件，即可保持裝置效能持久耐用。

      收藏袋讓您方便整理修毛器並在旅行時使用

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      收藏袋讓您方便整理修毛器並在旅行時使用。方便在您外出時收藏和保護修鬚刀頭及其他配件。

      兩年保養

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      我們所有的男士造型及儀容修飾產品皆持久耐用，均具備 2 年全球保養，並兼容世界各地的電壓。

      技術規格

      • 塑造心儀外表

        配件數目
        11 修鬚造型配件
        造型配件
        • 金屬修鬚刀頭
        • 精細金屬修鬚刀頭
        • 精確剃鬚刀頭
        • 耳鼻毛修剪器
        • 3-7 毫米可調校修鬚梳
        • 2 款修鬚梳
        • 3 款修髮梳
        • 1 款體毛修剪梳
        身體造型護理/剪髮器/面部護理
        • 長鬍子
        • 短鬍子
        • 鬚根造型
        • 鮮明線條
        • 細緻造型
        • 羊咩鬚

      • 切剃系統

        DualCut 雙層切剃技術
        以兩個方向修剪
        自動磨研刀片

      • 配件

        保養
        清潔刷子
        收藏袋

      • 電源

        電池類型
        Ni-MH
        操作時間
        80 分鐘
        充電
        16 小時完成充電
        自動電壓
        100-240 V

      • 方便易用

        清潔
        100% 防水
        無需維修
        無需上油

      • 設計

        手柄
        防滑橡膠手柄

      • 服務

        兩年保養

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