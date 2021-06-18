Multigroom series 5000 11 合 1，臉部、頭髮和身體
進階造型功能及精準度
多功能修毛器包含 11 款修鬚造型配件，可以護理您的面部、頭髮及身體，讓您打造專屬造型。DualCut 刀片帶來極致精準度，而防滑橡膠手柄可以提升舒適感且易於控制。 查看各種好處
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建議零售價: HK$488.00
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Multigroom series 5000 11 合 1，臉部、頭髮和身體
進階造型功能及精準度
11 合 1 修毛器，打造極致的多功能體驗
- 11 款工具
- DualCut 雙層切剃技術
- 使用時間長達 80 分鐘
- 防水設計
具備 2 倍數量刀片，帶來極致精準度
這款多合一修毛器配備先進的 DualCut 技術，可令準確度提升至最高，其雙倍數量刀片的設計亦銳利如新。
透過 11款修鬚造型配件為臉部造型，以及修剪頭髮和身體毛髮
Philips Multigroom 多合一毛髮修毛器配備 11 個配件，讓您享受全面的儀容護理。
金屬修鬚刀頭可精準修剪鬍鬚、頭髮和身體毛髮
無需梳子，亦可使用金屬修鬚刀頭和 DualCut 雙層切剃技術修飾您鬍鬚、脖子和髮線的線條，或修剪您身體的毛髮。
精確剃鬚刀頭是修剪面頰、下巴和頸部鬍鬚線條的完美工具
在剃鬚後使用精確剃鬚刀頭修飾面頰、下巴和頸部鬍鬚，讓線條更完美。
精細金屬修鬚刀頭讓您鬍鬚的線條更精細
精密的鋼製刀片具備窄身設計，可易於修剪髮邊和細微位置。
讓耳鼻毛乾淨整潔
多合一修毛器可快速剃除多餘耳鼻毛，可避免割傷和界傷。
按需要修剪合適長度
使用七個堅固的修剪配件快速修剪臉部毛髮和頭髮。2 個分別 1 毫米及 2 毫米的造型梳、可調校的鬍鬚修剪梳、3 個分別 9 毫米、12 毫米和 16 毫米的髮梳，以及 1 個身體毛髮梳。
80 分鐘使用時間
這款 Philips 修毛器只需充電 16 小時，即可無線使用長達 80 分鐘。
輕鬆拿握
修毛器配備人體工學橡膠手柄，易於手握和操控，讓修剪更輕鬆。
防水設計，可於水龍頭下沖洗
每次使用後只需用水沖洗裝置和配件，即可保持裝置效能持久耐用。
儲存並保持整齊
讓您的浴室和健身袋保持整齊，並將所有配件放在同一位置，而小型收藏袋讓您輕鬆儲存配件和外出攜帶。
提供購買保養服務
我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供 2 年全球保養，並且世界各種電壓皆通用，永遠無需上油。
技術規格
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塑造心儀外表
- 配件數目
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11 修鬚造型配件
- 造型工具
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金屬修鬚刀頭
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精細修鬚器
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精確剃鬚刀頭
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耳鼻毛修剪器
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3-7 毫米可調校修鬚梳
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2 款修鬚梳
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3 款修髮梳
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1 款體毛修剪梳
- 身體造型護理/剪髮/面部護理
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長鬍子
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短鬍子
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鬚根造型
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鮮明線條
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細緻造型
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羊咩鬚
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配件
- 保養
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清潔小刷子
- 收納袋
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收藏袋
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電源
- 自動電壓
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100-240 V
- 電池類型
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Ni-MH
- 充電
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16 小時完成充電
- 操作時間
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80 分鐘
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設計
- 手柄
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防滑橡膠手柄
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服務
- 兩年保養
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是
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切剃系統
- DualCut 技術
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以兩個方向修剪
- 自動磨利刀片
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是
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方便易用
- 無需維修
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無需上潤滑油
- 清潔
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100% 防水
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