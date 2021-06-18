進階造型功能及精準度
多功能修毛器包含 11 款修鬚造型配件，可以護理您的面部、頭髮及身體，讓您打造專屬造型。DualCut 刀片帶來極致精準度，而防滑橡膠手柄可以提升舒適感且易於控制。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
進階造型功能及精準度
多功能修毛器包含 11 款修鬚造型配件，可以護理您的面部、頭髮及身體，讓您打造專屬造型。DualCut 刀片帶來極致精準度，而防滑橡膠手柄可以提升舒適感且易於控制。 查看各種好處
進階造型功能及精準度
多功能修毛器包含 11 款修鬚造型配件，可以護理您的面部、頭髮及身體，讓您打造專屬造型。DualCut 刀片帶來極致精準度，而防滑橡膠手柄可以提升舒適感且易於控制。 查看各種好處
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進階造型功能及精準度
多功能修毛器包含 11 款修鬚造型配件，可以護理您的面部、頭髮及身體，讓您打造專屬造型。DualCut 刀片帶來極致精準度，而防滑橡膠手柄可以提升舒適感且易於控制。 查看各種好處
這款多合一修毛器配備先進的 DualCut 技術，可令準確度提升至最高，其雙倍數量刀片的設計亦銳利如新。
Philips Multigroom 多合一毛髮修毛器配備 11 個配件，讓您享受全面的儀容護理。
無需梳子，亦可使用金屬修鬚刀頭和 DualCut 雙層切剃技術修飾您鬍鬚、脖子和髮線的線條，或修剪您身體的毛髮。
在剃鬚後使用精確剃鬚刀頭修飾面頰、下巴和頸部鬍鬚，讓線條更完美。
精密的鋼製刀片具備窄身設計，可易於修剪髮邊和細微位置。
多合一修毛器可快速剃除多餘耳鼻毛，可避免割傷和界傷。
使用七個堅固的修剪配件快速修剪臉部毛髮和頭髮。2 個分別 1 毫米及 2 毫米的造型梳、可調校的鬍鬚修剪梳、3 個分別 9 毫米、12 毫米和 16 毫米的髮梳，以及 1 個身體毛髮梳。
這款 Philips 修毛器只需充電 16 小時，即可無線使用長達 80 分鐘。
修毛器配備人體工學橡膠手柄，易於手握和操控，讓修剪更輕鬆。
每次使用後只需用水沖洗裝置和配件，即可保持裝置效能持久耐用。
讓您的浴室和健身袋保持整齊，並將所有配件放在同一位置，而小型收藏袋讓您輕鬆儲存配件和外出攜帶。
我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供 2 年全球保養，並且世界各種電壓皆通用，永遠無需上油。
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