按需要修剪合適長度

使用七個堅固的修剪配件快速修剪臉部毛髮和頭髮。2 個分別 1 毫米及 2 毫米的造型梳、可調校的鬍鬚修剪梳、3 個分別 9 毫米、12 毫米和 16 毫米的髮梳，以及 1 個身體毛髮梳。