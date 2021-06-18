進階造型功能及精準度

多功能修毛器包含 11 款修鬚造型配件，可以護理您的面部、頭髮及身體，讓您打造專屬造型。DualCut 刀片帶來極致精準度，而防滑橡膠手柄可以提升舒適感且易於控制。 查看各種好處