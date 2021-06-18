搜尋字眼

ZH
EN
  • 進階造型功能及精準度 進階造型功能及精準度 進階造型功能及精準度

    Multigroom series 5000 11 合 1，臉部、頭髮和身體

    MG5730/15

    進階造型功能及精準度

    多功能修毛器包含 11 款修鬚造型配件，可以護理您的面部、頭髮及身體，讓您打造專屬造型。DualCut 刀片帶來極致精準度，而防滑橡膠手柄可以提升舒適感且易於控制。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$488.00

    Multigroom series 5000 11 合 1，臉部、頭髮和身體

    類似產品

    See all Multigroomers

    進階造型功能及精準度

    11 合 1 修毛器，打造極致的多功能體驗

    • 11 款工具
    • DualCut 雙層切剃技術
    • 使用時間長達 80 分鐘
    • 防水設計
    具備 2 倍數量刀片，帶來極致精準度

    具備 2 倍數量刀片，帶來極致精準度

    這款多合一修毛器配備先進的 DualCut 技術，可令準確度提升至最高，其雙倍數量刀片的設計亦銳利如新。

    透過 11款修鬚造型配件為臉部造型，以及修剪頭髮和身體毛髮

    透過 11款修鬚造型配件為臉部造型，以及修剪頭髮和身體毛髮

    Philips Multigroom 多合一毛髮修毛器配備 11 個配件，讓您享受全面的儀容護理。

    金屬修鬚刀頭可精準修剪鬍鬚、頭髮和身體毛髮

    金屬修鬚刀頭可精準修剪鬍鬚、頭髮和身體毛髮

    無需梳子，亦可使用金屬修鬚刀頭和 DualCut 雙層切剃技術修飾您鬍鬚、脖子和髮線的線條，或修剪您身體的毛髮。

    精確剃鬚刀頭是修剪面頰、下巴和頸部鬍鬚線條的完美工具

    精確剃鬚刀頭是修剪面頰、下巴和頸部鬍鬚線條的完美工具

    在剃鬚後使用精確剃鬚刀頭修飾面頰、下巴和頸部鬍鬚，讓線條更完美。

    精細金屬修鬚刀頭讓您鬍鬚的線條更精細

    精細金屬修鬚刀頭讓您鬍鬚的線條更精細

    精密的鋼製刀片具備窄身設計，可易於修剪髮邊和細微位置。

    讓耳鼻毛乾淨整潔

    讓耳鼻毛乾淨整潔

    多合一修毛器可快速剃除多餘耳鼻毛，可避免割傷和界傷。

    按需要修剪合適長度

    按需要修剪合適長度

    使用七個堅固的修剪配件快速修剪臉部毛髮和頭髮。2 個分別 1 毫米及 2 毫米的造型梳、可調校的鬍鬚修剪梳、3 個分別 9 毫米、12 毫米和 16 毫米的髮梳，以及 1 個身體毛髮梳。

    80 分鐘使用時間

    80 分鐘使用時間

    這款 Philips 修毛器只需充電 16 小時，即可無線使用長達 80 分鐘。

    輕鬆拿握

    輕鬆拿握

    修毛器配備人體工學橡膠手柄，易於手握和操控，讓修剪更輕鬆。 

    防水設計，可於水龍頭下沖洗

    防水設計，可於水龍頭下沖洗

    每次使用後只需用水沖洗裝置和配件，即可保持裝置效能持久耐用。

    儲存並保持整齊

    儲存並保持整齊

    讓您的浴室和健身袋保持整齊，並將所有配件放在同一位置，而小型收藏袋讓您輕鬆儲存配件和外出攜帶。

    提供購買保養服務

    提供購買保養服務

    我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供 2 年全球保養，並且世界各種電壓皆通用，永遠無需上油。

    技術規格

    • 塑造心儀外表

      配件數目
      11 修鬚造型配件
      造型工具
      • 金屬修鬚刀頭
      • 精細修鬚器
      • 精確剃鬚刀頭
      • 耳鼻毛修剪器
      • 3-7 毫米可調校修鬚梳
      • 2 款修鬚梳
      • 3 款修髮梳
      • 1 款體毛修剪梳
      身體造型護理/剪髮/面部護理
      • 長鬍子
      • 短鬍子
      • 鬚根造型
      • 鮮明線條
      • 細緻造型
      • 羊咩鬚

    • 配件

      保養
      清潔小刷子
      收納袋
      收藏袋

    • 電源

      自動電壓
      100-240 V
      電池類型
      Ni-MH
      充電
      16 小時完成充電
      操作時間
      80 分鐘

    • 設計

      手柄
      防滑橡膠手柄

    • 服務

      兩年保養

    • 切剃系統

      DualCut 技術
      以兩個方向修剪
      自動磨利刀片

    • 方便易用

      無需維修
      無需上潤滑油
      清潔
      100% 防水

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。