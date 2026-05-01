All-in-One Trimmer 5000 Series 11 合 1 修毛器
一個工具即可打造全面造型
我們的多合一修毛器配備 11 款高品質工具，專為面部、頭髮及身體設計，包括無需使用油潤滑就可以保持鋒利如新的自動磨利刀片，提供持久穩定的表現。 查看各種好處
建議零售價: HK$488.00
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All-in-One Trimmer 5000 Series 11 合 1 修毛器
一個工具即可打造全面造型
適用於面部、頭髮及身體
- 11 合 1：面部、頭髮及身體
- 自動研磨鋼刀片
- BeardSense 技術
11 款滿足您所有個人護理需求的工具
我們的修毛器配備 11 款工具，方便您修剪及整理面部毛髮、理髮及進行身體儀容修飾，全面滿足您的個人護理需求。
極致精確，持久效能
自動磨利鋼刀片提供額外強度，確保修剪時達到最高精確度，無需使用油潤滑就可以保持鋒利如新。
即使是最難處理的鬍鬚，亦能提供強勁修剪效果
配備 BeardSense 技術，我們的修毛器每秒掃描鬍鬚密度 125 次，於較濃密部位自動提升動力，為您提供合適的動力，達致最佳修剪效果。
為您的最終造型增添銳利而均勻的輪廓
修毛器的多梳具套裝提供從 0.5 毫米至 16 毫米的 7 種長度設定，步進長度精確至 1 毫米，讓您可以隨心修剪鬍鬚長短。細節修毛器採用窄身設計，提升修剪精確度，方便打造銳利線條及細緻造型；而金屬修毛器則可清理臉頰、下巴及頸部，助您塑造理想鬍鬚造型。
高效修剪身體毛髮。
以獨特設計的梳齒，高效修剪身體毛髮，同時保護敏感部位的皮膚免受刀片傷害，帶來額外溫和的修剪體驗。
隨心修剪髮型
修毛器的多梳具系統讓您可以選擇 0.5 - 16 毫米長度設定，在家中輕鬆打造的您專屬髮型。
輕鬆修剪多餘的鼻毛和耳毛，一切盡在掌握之中
多合一修毛器專為溫和舒適地去除多餘鼻毛及耳毛而設，助您避免割傷或刮傷。
強勁效能，單次充電可持續使用四星期*
我們耐用的鋰電池可提供最長達 120 分鐘的使用時間，並設有 5 分鐘快速充電選項**，為您帶來強勁而持久的修剪體驗。
百分百防水設計，方便於乾濕環境下修剪造型
百分百防水設計讓您可以在乾濕環境下使用修毛器，每次都能為您帶來舒適方便的體驗。此外，清潔亦十分容易。
每次剃鬚或修剪時都能掌握情況
電池指示燈可全面顯示電池狀態，無論電量偏低、耗盡、已充滿或正在充電，均能讓您隨時掌握，確保您時刻準備好進行下一次修剪。
修剪時獲得更佳控制和舒適感
我們的人體工學手柄令裝置容易手握和操控，為您提供卓越的舒適感和控制力，助您完美展現個人造型。
技術規格
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電源
- 操作時間
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120 minutes
- 充電
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- 電池類型
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Lithium-ion
- 電池狀態
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設計
- 塗裝
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淺灰色
- 手柄
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Premium Ergonomic grip
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服務
- 保用
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長達 5 年***
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方便易用
- 乾濕兩用
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100% shower proof
- 便捷功能
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- 旅行及收納
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簡約收納袋
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摘要
- 身體部位
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面部、頭髮及身體
- 工具及配件
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11
- 長度設定
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- 精確步進長度
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控制精度達至 1 毫米
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造型工具
- 專用
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金屬修毛器
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鼻毛修剪器
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精細修鬚器
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自動磨利刀片
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BeardSense 技術
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梳子
- 頭髮
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16 毫米
- 鬚根
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- 鬍鬚
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- 身體私密
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1 毫米
- 根據每週剃除面部毛髮 2.3 次，每次平均 11.5 分鐘
- * 快速充電選項能提供充足電力，讓您完成一次修剪
- ** 於購買後 90 日內於 Philips.com 註冊
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