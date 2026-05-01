為您的最終造型增添銳利而均勻的輪廓

修毛器的多梳具套裝提供從 0.5 毫米至 16 毫米的 7 種長度設定，步進長度精確至 1 毫米，讓您可以隨心修剪鬍鬚長短。細節修毛器採用窄身設計，提升修剪精確度，方便打造銳利線條及細緻造型；而金屬修毛器則可清理臉頰、下巴及頸部，助您塑造理想鬍鬚造型。