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    All-in-One Trimmer 5000 Series 11 合 1 修毛器

    MG5932/15

    一個工具即可打造全面造型

    我們的多合一修毛器配備 11 款高品質工具，專為面部、頭髮及身體設計，包括無需使用油潤滑就可以保持鋒利如新的自動磨利刀片，提供持久穩定的表現。

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    建議零售價: HK$488.00

    All-in-One Trimmer 5000 Series 11 合 1 修毛器

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    一個工具即可打造全面造型

    適用於面部、頭髮及身體

    • 11 合 1：面部、頭髮及身體
    • 自動研磨鋼刀片
    • BeardSense 技術
    11 款滿足您所有個人護理需求的工具

    11 款滿足您所有個人護理需求的工具

    我們的修毛器配備 11 款工具，方便您修剪及整理面部毛髮、理髮及進行身體儀容修飾，全面滿足您的個人護理需求。

    極致精確，持久效能

    極致精確，持久效能

    自動磨利鋼刀片提供額外強度，確保修剪時達到最高精確度，無需使用油潤滑就可以保持鋒利如新。

    即使是最難處理的鬍鬚，亦能提供強勁修剪效果

    即使是最難處理的鬍鬚，亦能提供強勁修剪效果

    配備 BeardSense 技術，我們的修毛器每秒掃描鬍鬚密度 125 次，於較濃密部位自動提升動力，為您提供合適的動力，達致最佳修剪效果。

    為您的最終造型增添銳利而均勻的輪廓

    為您的最終造型增添銳利而均勻的輪廓

    修毛器的多梳具套裝提供從 0.5 毫米至 16 毫米的 7 種長度設定，步進長度精確至 1 毫米，讓您可以隨心修剪鬍鬚長短。細節修毛器採用窄身設計，提升修剪精確度，方便打造銳利線條及細緻造型；而金屬修毛器則可清理臉頰、下巴及頸部，助您塑造理想鬍鬚造型。

    高效修剪身體毛髮。

    高效修剪身體毛髮。

    以獨特設計的梳齒，高效修剪身體毛髮，同時保護敏感部位的皮膚免受刀片傷害，帶來額外溫和的修剪體驗。

    隨心修剪髮型

    隨心修剪髮型

    修毛器的多梳具系統讓您可以選擇 0.5 - 16 毫米長度設定，在家中輕鬆打造的您專屬髮型。

    輕鬆修剪多餘的鼻毛和耳毛，一切盡在掌握之中

    輕鬆修剪多餘的鼻毛和耳毛，一切盡在掌握之中

    多合一修毛器專為溫和舒適地去除多餘鼻毛及耳毛而設，助您避免割傷或刮傷。

    強勁效能，單次充電可持續使用四星期*

    強勁效能，單次充電可持續使用四星期*

    我們耐用的鋰電池可提供最長達 120 分鐘的使用時間，並設有 5 分鐘快速充電選項**，為您帶來強勁而持久的修剪體驗。

    百分百防水設計，方便於乾濕環境下修剪造型

    百分百防水設計，方便於乾濕環境下修剪造型

    百分百防水設計讓您可以在乾濕環境下使用修毛器，每次都能為您帶來舒適方便的體驗。此外，清潔亦十分容易。

    每次剃鬚或修剪時都能掌握情況

    每次剃鬚或修剪時都能掌握情況

    電池指示燈可全面顯示電池狀態，無論電量偏低、耗盡、已充滿或正在充電，均能讓您隨時掌握，確保您時刻準備好進行下一次修剪。

    修剪時獲得更佳控制和舒適感

    修剪時獲得更佳控制和舒適感

    我們的人體工學手柄令裝置容易手握和操控，為您提供卓越的舒適感和控制力，助您完美展現個人造型。

    技術規格

    • 電源

      操作時間
      120 minutes
      充電
      • 1 hour
      • USB-A Charging (5 V⎓ / ≥1 A)
      電池類型
      Lithium-ion
      電池狀態
      • 充電顯示
      • 低電量指示燈

    • 設計

      塗裝
      淺灰色
      手柄
      Premium Ergonomic grip

    • 服務

      保用
      長達 5 年***

    • 方便易用

      乾濕兩用
      100% shower proof
      便捷功能
      • 清潔刷子
      • USB-A（不隨附變壓器）
      旅行及收納
      簡約收納袋

    • 摘要

      身體部位
      面部、頭髮及身體
      工具及配件
      11
      長度設定
      • 0.5 – 16 毫米
      • 7
      精確步進長度
      控制精度達至 1 毫米

    • 造型工具

      專用
      • 金屬修毛器
      • 鼻毛修剪器
      • 精細修鬚器
      • 自動磨利刀片
      • BeardSense 技術

    • 梳子

      頭髮
      16 毫米
      鬚根
      • 1 毫米
      • 2 毫米
      鬍鬚
      • 3 毫米
      • 5 毫米
      • 7 毫米
      身體私密
      1 毫米

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    • 根據每週剃除面部毛髮 2.3 次，每次平均 11.5 分鐘
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