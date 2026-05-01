All-in-One Trimmer 9000 Series 16 合 1 修毛器
不銹鋼精確度
我們的多合一修毛器配備 16 款高品質工具，專為面部、頭髮及身體設計，提供您所需的多功能性及精確度。自動磨利刀片能持久保持鋒利如新，配合高級精準修剪梳，助您塑造理想造型與風格。 查看各種好處
建議零售價: HK$688.00
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All-in-One Trimmer 9000 Series 16 合 1 修毛器
不銹鋼精確度
適用於面部、頭髮及身體
- 16 合 1：面部、頭髮及身體
- 高級精準修剪梳
- 自動研磨鋼刀片
- BeardSense 技術
16 款滿足您所有個人護理需要的工具
我們的修毛器配備 16 款工具，方便您修剪及造型面部毛髮、剪理頭髮，以及整理身體毛髮，全面滿足您的個人護理需求。
以精確長度均勻修剪，塑造理想造型
我們的高級精準修剪梳具備 11 種長度設定，從 1 至 3 毫米以 0.2 毫米為步進長度，為您提供極致精確度，助您修剪至理想長度，打造完美造型。
極致精確，持久效能
自動磨利鋼刀片提供額外強度，確保修剪時達到最高精確度，無需使用油潤滑就可以保持鋒利如新。
即使是最難處理的鬍鬚，亦能提供強勁修剪效果
配備 BeardSense 技術，我們的修毛器每秒掃描鬍鬚密度 125 次，於較濃密部位自動提升動力，為您提供合適的動力，達致最佳修剪效果。
為您的最終造型增添銳利而均勻的輪廓
修毛器的多梳具套裝提供從 0.5 毫米至 20 毫米的 26 種長度設定，步進長度精確至 0.2 毫米，讓您可以隨心修剪鬍鬚長短。細節修毛器採用窄身設計，提升修剪精確度，方便打造銳利線條及細緻造型；而金屬修毛器則可清理臉頰、下巴及頸部，助您塑造理想鬍鬚造型。
即使在敏感部位，亦能舒適地修剪身體毛髮
體驗我們創新設計的全新身體刀片，讓您於頸部以下享受貼合舒適的修剪效果。這款特別設計的修毛器配備圓滑刀頭，確保溫和觸感，非常適合身體最敏感部位使用。
隨心修剪髮型
修毛器的多梳具系統讓您可以選擇 0.5 - 20 毫米長度設定，在家中輕鬆打造的您專屬髮型。
準確修剪
耳鼻毛修毛器配件能迅速且安全地去除多餘的鼻毛和耳毛。專用的眉毛梳方便您輕鬆整理眉毛，保持整齊乾淨。
強勁效能，單次充電可持續使用四星期*
我們耐用的鋰電池可提供最長達 120 分鐘的使用時間，並設有 5 分鐘快速充電選項**，為您帶來強勁而持久的修剪體驗。
百分百防水設計，方便於乾濕環境下修剪造型
百分百防水設計讓您可以在乾濕環境下使用修毛器，每次都能為您帶來舒適方便的體驗。此外，清潔亦十分容易。
每次剃鬚或修剪時都能掌握情況
電池指示燈可全面顯示電池狀態，無論電量偏低、耗盡、已充滿或正在充電，均能讓您隨時掌握，確保您時刻準備好進行下一次修剪。
方便拿握及控制
高級不銹鋼修毛器採用人體工學橡膠手柄，易於手握和操控，帶來超卓舒適感和控制度。
技術規格
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配件
- 便捷功能
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- 旅行及收納
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Simple pouch
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電源
- 操作時間
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120 minutes
- 充電
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- 電池類型
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Lithium Li-Ion
- 電池狀態
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服務
- 保用
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長達 5 年***
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方便易用
- 乾濕兩用
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100% shower proof
- 旅遊解決方案
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旅行鎖配件
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摘要
- 身體部位
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面部、頭髮及身體
- 工具及配件
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16
- 長度設定
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- 精確步進長度
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控制精度達至 0.2 毫米
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造型工具
- 專用
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金屬修毛器
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鼻毛修剪器
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精細修鬚器
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身體修毛器
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自動磨利刀片
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BeardSense 技術
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高級精準修剪梳
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梳子
- 可調校
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- 機身
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- 鬚根
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- 眉毛
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6 毫米
- 高級精準修剪梳
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1-3 毫米
- 身體私密
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1 毫米
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持續性
- 包裝
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紙包裝
- 用戶手冊
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來自負責任來源的紙張
- 根據每週剃除面部毛髮 2.3 次，每次平均 11.5 分鐘
- * 快速充電選項能提供充足電力，讓您完成一次修剪
- ** 於購買後 90 日內於 Philips.com 註冊
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