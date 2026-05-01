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  • 不銹鋼精確度 不銹鋼精確度 不銹鋼精確度

    All-in-One Trimmer 9000 Series 16 合 1 修毛器

    MG9532/15

    不銹鋼精確度

    我們的多合一修毛器配備 16 款高品質工具，專為面部、頭髮及身體設計，提供您所需的多功能性及精確度。自動磨利刀片能持久保持鋒利如新，配合高級精準修剪梳，助您塑造理想造型與風格。

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    建議零售價: HK$688.00

    All-in-One Trimmer 9000 Series 16 合 1 修毛器

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    不銹鋼精確度

    適用於面部、頭髮及身體

    • 16 合 1：面部、頭髮及身體
    • 高級精準修剪梳
    • 自動研磨鋼刀片
    • BeardSense 技術
    16 款滿足您所有個人護理需要的工具

    16 款滿足您所有個人護理需要的工具

    我們的修毛器配備 16 款工具，方便您修剪及造型面部毛髮、剪理頭髮，以及整理身體毛髮，全面滿足您的個人護理需求。

    以精確長度均勻修剪，塑造理想造型

    以精確長度均勻修剪，塑造理想造型

    我們的高級精準修剪梳具備 11 種長度設定，從 1 至 3 毫米以 0.2 毫米為步進長度，為您提供極致精確度，助您修剪至理想長度，打造完美造型。

    極致精確，持久效能

    極致精確，持久效能

    自動磨利鋼刀片提供額外強度，確保修剪時達到最高精確度，無需使用油潤滑就可以保持鋒利如新。

    即使是最難處理的鬍鬚，亦能提供強勁修剪效果

    即使是最難處理的鬍鬚，亦能提供強勁修剪效果

    配備 BeardSense 技術，我們的修毛器每秒掃描鬍鬚密度 125 次，於較濃密部位自動提升動力，為您提供合適的動力，達致最佳修剪效果。

    為您的最終造型增添銳利而均勻的輪廓

    為您的最終造型增添銳利而均勻的輪廓

    修毛器的多梳具套裝提供從 0.5 毫米至 20 毫米的 26 種長度設定，步進長度精確至 0.2 毫米，讓您可以隨心修剪鬍鬚長短。細節修毛器採用窄身設計，提升修剪精確度，方便打造銳利線條及細緻造型；而金屬修毛器則可清理臉頰、下巴及頸部，助您塑造理想鬍鬚造型。

    即使在敏感部位，亦能舒適地修剪身體毛髮

    即使在敏感部位，亦能舒適地修剪身體毛髮

    體驗我們創新設計的全新身體刀片，讓您於頸部以下享受貼合舒適的修剪效果。這款特別設計的修毛器配備圓滑刀頭，確保溫和觸感，非常適合身體最敏感部位使用。

    隨心修剪髮型

    隨心修剪髮型

    修毛器的多梳具系統讓您可以選擇 0.5 - 20 毫米長度設定，在家中輕鬆打造的您專屬髮型。

    準確修剪

    準確修剪

    耳鼻毛修毛器配件能迅速且安全地去除多餘的鼻毛和耳毛。專用的眉毛梳方便您輕鬆整理眉毛，保持整齊乾淨。

    強勁效能，單次充電可持續使用四星期*

    強勁效能，單次充電可持續使用四星期*

    我們耐用的鋰電池可提供最長達 120 分鐘的使用時間，並設有 5 分鐘快速充電選項**，為您帶來強勁而持久的修剪體驗。

    百分百防水設計，方便於乾濕環境下修剪造型

    百分百防水設計，方便於乾濕環境下修剪造型

    百分百防水設計讓您可以在乾濕環境下使用修毛器，每次都能為您帶來舒適方便的體驗。此外，清潔亦十分容易。

    每次剃鬚或修剪時都能掌握情況

    每次剃鬚或修剪時都能掌握情況

    電池指示燈可全面顯示電池狀態，無論電量偏低、耗盡、已充滿或正在充電，均能讓您隨時掌握，確保您時刻準備好進行下一次修剪。

    方便拿握及控制

    方便拿握及控制

    高級不銹鋼修毛器採用人體工學橡膠手柄，易於手握和操控，帶來超卓舒適感和控制度。

    技術規格

    • 配件

      便捷功能
      • 清潔刷子
      • USB-A（不隨附變壓器）
      旅行及收納
      Simple pouch

    • 電源

      操作時間
      120 minutes
      充電
      • 60 minutes
      • USB-A Charging (5 V⎓ / ≥1 A)
      電池類型
      Lithium Li-Ion
      電池狀態
      • 充電顯示
      • 低電量指示燈

    • 服務

      保用
      長達 5 年***

    • 方便易用

      乾濕兩用
      100% shower proof
      旅遊解決方案
      旅行鎖配件

    • 摘要

      身體部位
      面部、頭髮及身體
      工具及配件
      16
      長度設定
      • 0.5 – 20 毫米
      • 26
      精確步進長度
      控制精度達至 0.2 毫米

    • 造型工具

      專用
      • 金屬修毛器
      • 鼻毛修剪器
      • 精細修鬚器
      • 身體修毛器
      • 自動磨利刀片
      • BeardSense 技術
      • 高級精準修剪梳

    • 梳子

      可調校
      • 3-7 毫米
      • 9-13 毫米
      • 16-20 毫米
      機身
      • 3 毫米
      • 5 毫米
      鬚根
      • 1 毫米
      • 2 毫米
      眉毛
      6 毫米
      高級精準修剪梳
      1-3 毫米
      身體私密
      1 毫米

    • 持續性

      包裝
      紙包裝
      用戶手冊
      來自負責任來源的紙張

    Badge-D2C

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