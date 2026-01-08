EasySlide Rail 設計，讓您更安全、更輕鬆地拉出炸籃

無論您是單手操作或在烹調時需要快速取用食材，我們的專利 EasySlide Rail 技術讓您檢查、搖晃或添加食材比以往更輕鬆。此設計注重便利性和安全性，滑動機制順暢且穩固，確保炸籃始終保持直立並穩定地停在軌道上。相比將高溫炸籃放在檯面上，此設計可減低燙傷風險，為您帶來更安全、更流暢的烹調體驗。