搜尋字眼

ZH
EN
  • 炸、燒烤、焗...還可以蒸！ 炸、燒烤、焗...還可以蒸！ 炸、燒烤、焗...還可以蒸！

    Philips 5000 系列蒸氣滑軌式健康空氣炸鍋 7.2升 Airfryers

    NA547/07

    炸、燒烤、焗...還可以蒸！

    從雲朵般柔軟的包子，金黃酥脆的炸雞，到令人垂涎的三文魚，盡情享受各種美食。使用配備蒸氣功能的 Philips 5000 系列健康空氣炸鍋，探索全新食物質感的世界。

    查看各種好處

    Philips 5000 系列蒸氣滑軌式健康空氣炸鍋 7.2升 Airfryers

    類似產品

    See all 免油健炸鍋

    炸、燒烤、焗...還可以蒸！

    蒸、炸，或同時使用兩種烹調方式！

    • 蒸氣技術保留更多營養
    • 蒸炸功能帶來外脆內嫩的完美效果
    • 自動蒸氣清潔功能，輕鬆清洗
    • 高級滑軌設計，輕鬆滑動
    • RapidAir Plus 高速空氣循環技術，每次都能均勻烹調食物
    完美蒸煮，令食物質感嫩滑細緻

    完美蒸煮，令食物質感嫩滑細緻

    鬆軟的餃子、嫩滑的蔬菜和鮮味的魚，全部都可以在我們的蒸氣功能健康空氣炸鍋中製作。它能注入適量的蒸氣而不會令食物變得濕軟，保留高達87%的營養。****

    外脆內嫩 - 蒸炸功能的威力

    外脆內嫩 - 蒸炸功能的威力

    現在您可以兩全其美。同時空氣炸和蒸煮，外層金黃酥脆，內裡多汁嫩滑。完美製作金黃肉桂卷、酥脆焗麵包、多汁雞肉和更高級的蔬菜。不再有燒焦或未熟的問題。******

    輕鬆清潔

    輕鬆清潔

    我們的自動蒸氣清潔功能能軟化炸籃中的油脂積聚，更容易清除。

    EasySlide Rail 設計，讓您更安全、更輕鬆地拉出炸籃

    EasySlide Rail 設計，讓您更安全、更輕鬆地拉出炸籃

    無論您是單手操作或在烹調時需要快速取用食材，我們的專利 EasySlide Rail 技術讓您檢查、搖晃或添加食材比以往更輕鬆。此設計注重便利性和安全性，滑動機制順暢且穩固，確保炸籃始終保持直立並穩定地停在軌道上。相比將高溫炸籃放在檯面上，此設計可減低燙傷風險，為您帶來更安全、更流暢的烹調體驗。

    烹調更快，成果更完美

    烹調更快，成果更完美

    告別燒焦或未熟的食物。RapidAir Plus 技術採用獨特星形設計，讓熱空氣更快速地環繞並穿透食材，每次都能均勻烹調，同時減少高達 90% 的油脂用量。

    容量剛好滿足您的日常需求

    容量剛好滿足您的日常需求

    可烹調高達 1.4 公斤蔬菜、10 隻雞槌、6 塊三文魚柳或 9 個鬆餅。

    無需拉出炸籃即可查看食物狀態！

    無需拉出炸籃即可查看食物狀態！

    不再需要猜測：透過觀察窗查看烹調過程，掌握完美烹調時機。

    陶瓷塗層

    陶瓷塗層

    我們的新一代塗層不含 PFAS：具備不粘、耐用、防刮表面，易於清潔。

    全新多元烹調世界

    全新多元烹調世界

    探索 21 種烹調方式，從焗、燒烤到蒸煮和翻熱。溫度設定低至 40℃，時間長達 24 小時，適合脫水和發酵。

    透過 HomeID 應用程式獲取無限靈感

    透過 HomeID 應用程式獲取無限靈感

    超過 10,000 款專為您的健康空氣炸鍋設計的美味食譜，附有簡易的步驟說明

    可拆卸水箱設計節省空間

    可拆卸水箱設計節省空間

    不需要蒸煮功能時，只需移除水箱，即可節省廚房檯面空間。

    烹調更快，節省時間和能源

    烹調更快，節省時間和能源

    使用 Philips 蒸氣健康空氣炸鍋代替焗爐烹調，烹飪速度可提升高達 50%，同時節省高達 70% 能源。**

    安靜運作

    安靜運作

    無嘈吵干擾 — 在健康空氣炸鍋蒸、烤和焗的同時，您可以享受交談或音樂。

    技術規格

    • 原產地

      生產地
      中國

    • 技術規格

      電源
      2000 瓦
      電壓
      220-240 V
      頻率
      50Hz
      包裝數量
      1
      電池產品

    • 一般規格

      主要物料
      金屬
      次要物料
      塑膠
      顏色
      金色
      容量
      7.2 公升
      隔熱
      防滑膠腳
      透明上蓋
      介面
      數碼
      電線長度
      1米
      電線儲藏格
      保溫功能
      程式
      12
      烹調方式
      炸、烤、燒烤、焗、一鍋煮、炒、煎、冷凍食物烹調、翻熱、解凍、風乾、多士、保溫、燉、發酵、油封、蒸
      炸籃數量
      1
      可拆式炸籃
      時間範圍
      0 分鐘 – 24 小時
      溫度範圍
      40–200°C
      遙控器
      技術
      RapidAir Plus 高速空氣循環
      整合式開/關掣
      自動斷電功能
      可調節式恆溫器
      開關顯示燈
      隔熱握把
      適用於洗碗碟機
      溫度指示器
      冷壁外殼設計
      最高溫度 (°C)
      200℃
      相關配件 1
      燒烤套裝
      相關配件 2
      烘焙套裝
      陶瓷塗層
      保用
      2 年
      單炸籃或雙炸籃
      單炸籃
      連接

    • 重量與尺寸

      產品長度
      457毫米
      產品寬度
      334毫米
      產品高度
      320 毫米
      產品重量
      8.9公斤
      產品尺寸
      457×334×320 毫米
      包裝長度
      520毫米
      包裝寬度
      372毫米
      包裝高度
      370 毫米
      包裝重量
      2.2公斤
      包裝尺寸
      520×372×370 毫米

    • 耐用性

      護套
      環保包裝
      自設
      100% 可回收

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • *與傳統油炸鍋烹調的薯條相比
    • **根據內部實驗室測量，Philips 健康空氣炸鍋；烹調雞胸肉（160度，無需預熱）或三文魚柳（200度，無需預熱）與使用A級焗爐相比。確切百分比可能因產品而異。
    • ***與配備 RapidAir 技術的 Philips 健康空氣炸鍋相比
    • ****外部實驗室測量，基於西蘭花中維他命C含量。
    • *****食譜數量會因國家/地區而有所不同
    • ******比較基於使用蒸氣及空氣炸功能與單獨使用空氣炸功能烹調整隻雞80分鐘。
    • ******* 歐盟 (EP3038503)、澳洲 (2014313885)、巴西 (11 2016 003855 0)、印度 (201647007156)、俄羅斯 (2016111110)、美國 (10448786)。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。