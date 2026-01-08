Philips 5000 系列蒸氣滑軌式健康空氣炸鍋 7.2升 Airfryers
炸、燒烤、焗...還可以蒸！
從雲朵般柔軟的包子，金黃酥脆的炸雞，到令人垂涎的三文魚，盡情享受各種美食。使用配備蒸氣功能的 Philips 5000 系列健康空氣炸鍋，探索全新食物質感的世界。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
蒸、炸，或同時使用兩種烹調方式！
- 蒸氣技術保留更多營養
- 蒸炸功能帶來外脆內嫩的完美效果
- 自動蒸氣清潔功能，輕鬆清洗
- 高級滑軌設計，輕鬆滑動
- RapidAir Plus 高速空氣循環技術，每次都能均勻烹調食物
完美蒸煮，令食物質感嫩滑細緻
鬆軟的餃子、嫩滑的蔬菜和鮮味的魚，全部都可以在我們的蒸氣功能健康空氣炸鍋中製作。它能注入適量的蒸氣而不會令食物變得濕軟，保留高達87%的營養。****
外脆內嫩 - 蒸炸功能的威力
現在您可以兩全其美。同時空氣炸和蒸煮，外層金黃酥脆，內裡多汁嫩滑。完美製作金黃肉桂卷、酥脆焗麵包、多汁雞肉和更高級的蔬菜。不再有燒焦或未熟的問題。******
輕鬆清潔
我們的自動蒸氣清潔功能能軟化炸籃中的油脂積聚，更容易清除。
EasySlide Rail 設計，讓您更安全、更輕鬆地拉出炸籃
無論您是單手操作或在烹調時需要快速取用食材，我們的專利 EasySlide Rail 技術讓您檢查、搖晃或添加食材比以往更輕鬆。此設計注重便利性和安全性，滑動機制順暢且穩固，確保炸籃始終保持直立並穩定地停在軌道上。相比將高溫炸籃放在檯面上，此設計可減低燙傷風險，為您帶來更安全、更流暢的烹調體驗。
烹調更快，成果更完美
告別燒焦或未熟的食物。RapidAir Plus 技術採用獨特星形設計，讓熱空氣更快速地環繞並穿透食材，每次都能均勻烹調，同時減少高達 90% 的油脂用量。
容量剛好滿足您的日常需求
可烹調高達 1.4 公斤蔬菜、10 隻雞槌、6 塊三文魚柳或 9 個鬆餅。
無需拉出炸籃即可查看食物狀態！
不再需要猜測：透過觀察窗查看烹調過程，掌握完美烹調時機。
陶瓷塗層
我們的新一代塗層不含 PFAS：具備不粘、耐用、防刮表面，易於清潔。
全新多元烹調世界
探索 21 種烹調方式，從焗、燒烤到蒸煮和翻熱。溫度設定低至 40℃，時間長達 24 小時，適合脫水和發酵。
透過 HomeID 應用程式獲取無限靈感
超過 10,000 款專為您的健康空氣炸鍋設計的美味食譜，附有簡易的步驟說明
可拆卸水箱設計節省空間
不需要蒸煮功能時，只需移除水箱，即可節省廚房檯面空間。
烹調更快，節省時間和能源
使用 Philips 蒸氣健康空氣炸鍋代替焗爐烹調，烹飪速度可提升高達 50%，同時節省高達 70% 能源。**
安靜運作
無嘈吵干擾 — 在健康空氣炸鍋蒸、烤和焗的同時，您可以享受交談或音樂。
技術規格
-
原產地
- 生產地
-
中國
-
技術規格
- 電源
-
2000 瓦
- 電壓
-
220-240 V
- 頻率
-
50Hz
- 包裝數量
-
1
- 電池產品
-
無
-
一般規格
- 主要物料
-
金屬
- 次要物料
-
塑膠
- 顏色
-
金色
- 容量
-
7.2 公升
- 隔熱
-
是
- 防滑膠腳
-
是
- 透明上蓋
-
是
- 介面
-
數碼
- 電線長度
-
1米
- 電線儲藏格
-
無
- 保溫功能
-
是
- 程式
-
12
- 烹調方式
-
炸、烤、燒烤、焗、一鍋煮、炒、煎、冷凍食物烹調、翻熱、解凍、風乾、多士、保溫、燉、發酵、油封、蒸
- 炸籃數量
-
1
- 可拆式炸籃
-
是
- 時間範圍
-
0 分鐘 – 24 小時
- 溫度範圍
-
40–200°C
- 遙控器
-
無
- 技術
-
RapidAir Plus 高速空氣循環
- 整合式開/關掣
-
是
- 自動斷電功能
-
是
- 可調節式恆溫器
-
是
- 開關顯示燈
-
是
- 隔熱握把
-
是
- 適用於洗碗碟機
-
是
- 溫度指示器
-
是
- 冷壁外殼設計
-
是
- 最高溫度 (°C)
-
200℃
- 相關配件 1
-
燒烤套裝
- 相關配件 2
-
烘焙套裝
- 陶瓷塗層
-
是
- 保用
-
2 年
- 單炸籃或雙炸籃
-
單炸籃
- 連接
-
無
-
重量與尺寸
- 產品長度
-
457毫米
- 產品寬度
-
334毫米
- 產品高度
-
320 毫米
- 產品重量
-
8.9公斤
- 產品尺寸
-
457×334×320 毫米
- 包裝長度
-
520毫米
- 包裝寬度
-
372毫米
- 包裝高度
-
370 毫米
- 包裝重量
-
2.2公斤
- 包裝尺寸
-
520×372×370 毫米
-
耐用性
- 護套
-
環保包裝
- 自設
-
100% 可回收
- *與傳統油炸鍋烹調的薯條相比
- **根據內部實驗室測量，Philips 健康空氣炸鍋；烹調雞胸肉（160度，無需預熱）或三文魚柳（200度，無需預熱）與使用A級焗爐相比。確切百分比可能因產品而異。
- ***與配備 RapidAir 技術的 Philips 健康空氣炸鍋相比
- ****外部實驗室測量，基於西蘭花中維他命C含量。
- *****食譜數量會因國家/地區而有所不同
- ******比較基於使用蒸氣及空氣炸功能與單獨使用空氣炸功能烹調整隻雞80分鐘。
- ******* 歐盟 (EP3038503)、澳洲 (2014313885)、巴西 (11 2016 003855 0)、印度 (201647007156)、俄羅斯 (2016111110)、美國 (10448786)。
