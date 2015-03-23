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    Nose trimmer series 3000 舒適的鼻毛、耳毛及眉毛修剪器

    NT3160/10

    保證不會造成拉扯感覺

    Philips NOSETRIMMER 3000 系列能柔和地剃除鼻、耳朵及眼眉多餘毛髮。 ProtecTube 技術配合特製修剪器，以良好接觸角度帶來快速、輕鬆及舒適的修剪體驗，不會造成拉扯感覺。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$188.00

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    快速舒適地修剪鼻、耳及眼眉多餘毛髮

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    • 具備防護系統，理想的修剪角度
    • 可水洗設計，AA 電池
    • 2 把修眉梳子，收藏袋
    升級版防護系統防止毛髮拉扯感覺、刮傷和割傷

    升級版防護系統防止毛髮拉扯感覺、刮傷和割傷

    全賴革命性的管狀修髮系統，刀片有超幼刀網保護，當中的圓形尖端可避免刺激皮膚。此外，刀片的獨特設計避免毛髮塞在刀片之間，同時不會造成毛髮拉扯感覺。

    精準鋒利的切剃刀槽

    精準鋒利的切剃刀槽

    剃刀與防護系統相輔相成，配合精準鋒利的切剃刀槽，讓您可快速有效地修剪毛髮。

    配件可方便收藏

    配件可方便收藏

    軟袋包括：AA 電池及 2 款眉毛修剪梳。

    即使修毛器弄濕，其紋理手柄亦可讓您緊握

    即使修毛器弄濕，其紋理手柄亦可讓您緊握

    使用男士鼻毛修毛器時，帶有紋理的手柄讓您易於手握和掌控，而其開/關按鈕的位置亦易於操作。

    隨時候命

    隨時候命

    耳毛及鼻毛修毛器隨附 AA 電池，可拆盒直接使用。

    刀片永遠無需塗油

    刀片永遠無需塗油

    永遠無需塗油，容易保養。

    提供購買保養服務

    提供購買保養服務

    我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供 2 年全球保養，永遠無需上油。

    容易觸及耳鼻内的毛髮

    Philips 鼻毛修剪器經過精心設計，能貼合不同角度，輕鬆修剪耳鼻内的毛髮，眉毛亦同樣適用。使用 Philips 鼻毛修剪器，您可輕鬆去除多餘毛髮。

    徹底清潔輕而易舉

    100% 防水修鬚器，只需以自來水沖洗即可輕鬆地徹底清潔。

    2 把梳子可整理眉毛

    使用 3 或 5 毫米修眉梳子能使修剪的毛髮長度一致。

    技術規格

    • 配件

      收納袋

    • 電源

      電源
      AA 電池

    • 設計

      塗裝
      銀色塗層及橡膠
      顏色
      黑色和灰色
      手柄
      軟膠把手

    • 服務

      全球 2 年保養

    • 切剃系統

      切割裝置
      不銹鋼刀片
      刀片間距鼻毛修剪器
      21 毫米 (13/16 吋)
      長度設定數量
      3
      2 種眉毛梳
      3 及 5 毫米 (1/8 吋及 3/16 吋)

    • 方便易用

      清潔
      可水洗機身
      無需維修
      無需上潤滑油

    Badge-D2C

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