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Nose trimmer series 3000

舒適的鼻毛、耳毛及眉毛修剪器

NT3160/10
為本產品尋找支援
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  • 保證不會造成拉扯感覺 保證不會造成拉扯感覺 保證不會造成拉扯感覺
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    Nose trimmer series 3000 舒適的鼻毛、耳毛及眉毛修剪器

    NT3160/10
    為本產品尋找支援

    保證不會造成拉扯感覺

    Philips NOSETRIMMER 3000 系列能柔和地剃除鼻、耳朵及眼眉多餘毛髮。 ProtecTube 技術配合特製修剪器，以良好接觸角度帶來快速、輕鬆及舒適的修剪體驗，不會造成拉扯感覺。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$188.00

    Nose trimmer series 3000 舒適的鼻毛、耳毛及眉毛修剪器

    保證不會造成拉扯感覺

    Philips NOSETRIMMER 3000 系列能柔和地剃除鼻、耳朵及眼眉多餘毛髮。 ProtecTube 技術配合特製修剪器，以良好接觸角度帶來快速、輕鬆及舒適的修剪體驗，不會造成拉扯感覺。 查看各種好處

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      保證不會造成拉扯感覺

      快速舒適地修剪鼻、耳及眼眉多餘毛髮

      • 保證不會造成拉扯感覺
      • 具備防護系統，理想的修剪角度
      • 可水洗設計，AA 電池
      • 2 把修眉梳子，收藏袋
      升級版防護系統防止毛髮拉扯感覺、刮傷和割傷

      升級版防護系統防止毛髮拉扯感覺、刮傷和割傷

      全賴革命性的管狀修髮系統，刀片有超幼刀網保護，當中的圓形尖端可避免刺激皮膚。此外，刀片的獨特設計避免毛髮塞在刀片之間，同時不會造成毛髮拉扯感覺。

      容易觸及耳鼻内的毛髮

      容易觸及耳鼻内的毛髮

      Philips 鼻毛修剪器經過精心設計，能貼合不同角度，輕鬆修剪耳鼻内的毛髮，眉毛亦同樣適用。使用 Philips 鼻毛修剪器，您可輕鬆去除多餘毛髮。

      精準鋒利的切剃刀槽

      精準鋒利的切剃刀槽

      剃刀與防護系統相輔相成，配合精準鋒利的切剃刀槽，讓您可快速有效地修剪毛髮。

      可沖洗機身

      可沖洗機身

      修鬚刀頭及梳子可直接放在水龍頭下沖洗。

      配件可方便收藏

      配件可方便收藏

      軟袋包括：AA 電池及 2 款眉毛修剪梳。

      手握感極佳，容易控制，絕不滑手

      手握感極佳，容易控制，絕不滑手

      柔軟橡膠手柄帶來極佳手握感，絕不滑手，修剪時更容易控制。

      2 把梳子可整理眉毛

      2 把梳子可整理眉毛

      使用 3 或 5 毫米修眉梳子能使修剪的毛髮長度一致。

      內附 AA 電池

      內附 AA 電池

      修剪器使用 AA 電池，可以隨時直接使用。

      刀片永遠無需塗油

      刀片永遠無需塗油

      永遠無需塗油，容易保養。

      2 年保養

      2 年保養

      所有毛髮修剪產品均持久耐用，修剪器隨附 2 年保養。

      技術規格

      • 切剃系統

        刀片間距鼻毛修剪器
        21 毫米 (13/16 吋)
        切割裝置
        不銹鋼刀片
        長度設定數量
        3
        2 種眉毛梳
        3 及 5 毫米 (1/8 吋及 3/16 吋)

      • 配件

      • 方便易用

        無需維修
        無需上油
        清潔
        可沖洗機身

      • 設計

        顏色
        黑色和灰色
        塗裝
        銀色塗層及橡膠
        手柄
        軟膠把手

      • 電源

        電源
        AA 電池

      • 服務

        全球 2 年保養

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