NT3160/10
保證不會造成拉扯感覺
Philips NOSETRIMMER 3000 系列能柔和地剃除鼻、耳朵及眼眉多餘毛髮。 ProtecTube 技術配合特製修剪器，以良好接觸角度帶來快速、輕鬆及舒適的修剪體驗，不會造成拉扯感覺。查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
全賴革命性的管狀修髮系統，刀片有超幼刀網保護，當中的圓形尖端可避免刺激皮膚。此外，刀片的獨特設計避免毛髮塞在刀片之間，同時不會造成毛髮拉扯感覺。
剃刀與防護系統相輔相成，配合精準鋒利的切剃刀槽，讓您可快速有效地修剪毛髮。
軟袋包括：AA 電池及 2 款眉毛修剪梳。
使用男士鼻毛修毛器時，帶有紋理的手柄讓您易於手握和掌控，而其開/關按鈕的位置亦易於操作。
耳毛及鼻毛修毛器隨附 AA 電池，可拆盒直接使用。
永遠無需塗油，容易保養。
我們的所有儀容護理產品皆持久耐用，提供 2 年全球保養，永遠無需上油。
Philips 鼻毛修剪器經過精心設計，能貼合不同角度，輕鬆修剪耳鼻内的毛髮，眉毛亦同樣適用。使用 Philips 鼻毛修剪器，您可輕鬆去除多餘毛髮。
100% 防水修鬚器，只需以自來水沖洗即可輕鬆地徹底清潔。
使用 3 或 5 毫米修眉梳子能使修剪的毛髮長度一致。
配件
電源
設計
服務
切剃系統
方便易用
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。