保證不會造成拉扯感覺
Philips NOSETRIMMER 3000 系列能柔和地剃除鼻、耳朵及眼眉多餘毛髮。 ProtecTube 技術配合特製修剪器，以良好接觸角度帶來快速、輕鬆及舒適的修剪體驗，不會造成拉扯感覺。 查看各種好處
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保證不會造成拉扯感覺
Philips NOSETRIMMER 3000 系列能柔和地剃除鼻、耳朵及眼眉多餘毛髮。 ProtecTube 技術配合特製修剪器，以良好接觸角度帶來快速、輕鬆及舒適的修剪體驗，不會造成拉扯感覺。 查看各種好處
全賴革命性的管狀修髮系統，刀片有超幼刀網保護，當中的圓形尖端可避免刺激皮膚。此外，刀片的獨特設計避免毛髮塞在刀片之間，同時不會造成毛髮拉扯感覺。
Philips 鼻毛修剪器經過精心設計，能貼合不同角度，輕鬆修剪耳鼻内的毛髮，眉毛亦同樣適用。使用 Philips 鼻毛修剪器，您可輕鬆去除多餘毛髮。
剃刀與防護系統相輔相成，配合精準鋒利的切剃刀槽，讓您可快速有效地修剪毛髮。
修鬚刀頭及梳子可直接放在水龍頭下沖洗。
軟袋包括：AA 電池及 2 款眉毛修剪梳。
柔軟橡膠手柄帶來極佳手握感，絕不滑手，修剪時更容易控制。
使用 3 或 5 毫米修眉梳子能使修剪的毛髮長度一致。
修剪器使用 AA 電池，可以隨時直接使用。
永遠無需塗油，容易保養。
所有毛髮修剪產品均持久耐用，修剪器隨附 2 年保養。
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