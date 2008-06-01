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    Nose trimmer series 3000 防水鼻毛修剪器

    NT9110/30

    安全、快速、方便

    Philips 耳、鼻、眉毛修剪器使用功能強大的精確微型修剪器，讓您獲得安全、快速、方便的修剪體驗

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$188.00

    Nose trimmer series 3000 防水鼻毛修剪器

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    保護型修髮器可避免拉扯、刮傷和割傷

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    創新的 Philips 保護型修髮器帶有超薄刀網保護裝置，確保僅毛髮進入修髮器，而不會觸及皮膚。其頂端的兩塊移動刀片不會抓住毛髮，因此確保不會出現拉扯的情況。

    軟質握柄，得心應手

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    柔軟橡膠握柄可確保更舒適穩固的抓握，即使在沾水的情況下也能更好地控制使用。

    理想角度，輕鬆修剪，舒適無比

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    技術規格

    • 塑造心儀外表

      造型工具
      2 種眉毛梳

    • 保養

      保證
      全球 2 年保養
      耐用性
      保護蓋

    • 舒適

      掌控
      • 理想角度，輕鬆修剪
      • 柔軟握柄，塗層設計，得心應手

    • 方便易用

      乾濕兩用
      100% 防水，方便使用和清潔

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