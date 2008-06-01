Nose trimmer series 3000 防水鼻毛修剪器
安全、快速、方便
Philips 耳、鼻、眉毛修剪器使用功能強大的精確微型修剪器，讓您獲得安全、快速、方便的修剪體驗 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$188.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Nose trimmer series 3000 防水鼻毛修剪器
保護型修髮器可避免拉扯、刮傷和割傷
創新的 Philips 保護型修髮器帶有超薄刀網保護裝置，確保僅毛髮進入修髮器，而不會觸及皮膚。其頂端的兩塊移動刀片不會抓住毛髮，因此確保不會出現拉扯的情況。
軟質握柄，得心應手
柔軟橡膠握柄可確保更舒適穩固的抓握，即使在沾水的情況下也能更好地控制使用。
技術規格
-
塑造心儀外表
- 造型工具
-
2 種眉毛梳
-
保養
- 保證
-
全球 2 年保養
- 耐用性
-
保護蓋
-
舒適
- 掌控
-
-
方便易用
- 乾濕兩用
-
100% 防水，方便使用和清潔
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。