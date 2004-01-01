此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 3 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。
此 Philips 播放機還隨附有 AC 變壓器、汽車轉接器及 AV 線
Philips 便攜式 DVD 機兼容市面有售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 與 CD – 所有這些光碟均可在 DVD 機上播放。DVD+/-R 是 DVD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。
MP3 是一項嶄新的壓縮技術，可將數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但完全不會降低音質。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。
播放儲存在光碟上的 JPEG 相片。您可隨時與親朋好友分享真摯時刻！
安裝和設定快捷方便。易於遵循的用戶功能表將會指導您如何設定電視。播放機將會自動搜尋當地的所有電視頻道，因此您可以立即享受最喜愛的電視節目。
透過 DivX® 的支援，您可以欣賞網絡 DivX 編碼的視訊及電影，包括個人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟、USB 儲存裝置和其他記憶咭上，並於 DivX Certified® Philips 裝置上播放。
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