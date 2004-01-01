經 DivX 認證，適用於標準視訊播放

透過 DivX® 的支援，您可以欣賞網絡 DivX 編碼的視訊及電影，包括個人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟、USB 儲存裝置和其他記憶咭上，並於 DivX Certified® Philips 裝置上播放。