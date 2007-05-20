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便攜式 DVD 機

PET714/94
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    便攜式 DVD 機

    PET714/94

    各式娛樂與你同行

    透過飛利浦 PET714 的 7 吋 TFT LCD 熒幕，你即使出門在外亦可在休息時放鬆地觀賞電影。隨時隨地享受喜歡的 DVD 影片、MP3-CD 和 CD 音樂，或欣賞你的 JPEG 照片。 查看各種好處

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    便攜式 DVD 機

    各式娛樂與你同行

    透過飛利浦 PET714 的 7 吋 TFT LCD 熒幕，你即使出門在外亦可在休息時放鬆地觀賞電影。隨時隨地享受喜歡的 DVD 影片、MP3-CD 和 CD 音樂，或欣賞你的 JPEG 照片。 查看各種好處

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      • 7 吋闊熒幕 LCD 顯示器
      播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD

      播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD

      這款 Philips 播放機兼容市面出售的大多數 DVD 光碟。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 與 CD – 所有這些光碟均可在這款播放機上播放。DVD+/-R 是 DVD 磁碟機的一種縮寫，可接受一般的可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。SVCD 是「Super VideoCD」的縮寫。SVCD 的質量比 VCD 的質量高，特別是畫質比 VCD 畫質清晰，因為 SVCD 的解像度更高。

      透過相片 CD 分享 JPEG 影像檔案

      透過相片 CD 分享 JPEG 影像檔案

      多格式播放功能讓你出門在外亦可觀賞相片，並可播放大部份光碟格式，體驗最佳的光碟兼容性和觀賞樂趣。

      17.8 厘米（7 吋）TFT 彩色 LCD 顯示器，提供高品質視覺體驗

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      高解像度彩色 LCD 顯示器令圖像栩栩如生，可以與高品質印刷品同等「真實」的豐富細節和生動色彩顯示您珍貴的相片、電影與音樂。

      以 16:9 闊屏幕格式欣賞電影

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      與您的朋友和家人輕鬆顯示并分享。16:9 闊屏幕比例一直被作為高清數碼電視的標準比率。原始 16:9 屏幕比例帶來出色的影片顯示效果，畫面頂部及底部無黑邊，也不會因縮放畫面來適合各種屏幕大小而導致畫質下降。

      內置優質立體聲喇叭

      內置優質立體聲喇叭

      立體聲喇叭提供高級音質，令您自由收聽音樂之聲。透過內置立體聲喇叭，您可隨時隨地享受音樂，只需插上耳筒，便可方便地享受音樂播放。

      享受內置電池提供長達 2.5 小時的播放時間*

      享受內置電池提供長達 2.5 小時的播放時間*

      此 Philips 播放機隨附輕巧的內置充電電池，持久耐用。單次充電便可連續 2.5 小時無間斷播放電影、相片和音樂。只需插上電源線即可為播放機充電 - 它就是如此簡單。

      包括汽車轉接器和便利的遙控器

      包括汽車轉接器和便利的遙控器

      除了隨附的在車內使用的汽車轉接器外，只需將便攜式播放機連接到電視機，您便可以使用該播放機在家中欣賞您的 DVD。請安心坐下，透過隨附的遙控控制各種播放功能，欣賞您最愛的 DVD，放鬆心情。

      透過耳機雙插座分享家庭娛樂

      透過耳機雙插座分享家庭娛樂

      隨附頭戴式耳筒雙插座，便於分享個性化的聆聽體驗。握住幾對耳筒，與朋友或伴侶緊密相偎依，讓娛樂平添幾多樂趣。

      播放 MP3-CD、CD 及 CD-RW 音樂

      MP3 是一項嶄新的壓縮技術，可將數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但完全不會降低音質。一張 CD 便可儲存長達 10 小時的音樂。

      技術規格

      • 聲音

        輸出功率
        250mW RMS（內置喇叭）
        輸出功率 (RMS)
        10mW RMS (耳筒)
        噪音訊號比率
        >80dB (輸出端子)，>76dB (耳筒)，>62dB (內置喇叭)

      • 連接

        AV 輸出
        1 個複合影像 (CVBS)
        DC 輸入
        9V
        耳機插座
        兩個 3.5 毫米立體聲耳筒

      • 舒適

        充電指示燈
        避震

      • 電源

        電池類別
        內置電池

      • 配件

        AC/DC 接駁器
        AY4132 (110-240v, 50/60Hz)
        連接線
        1 x 影音線
        遙控器
        AY5508 超薄遙控
        用戶手冊
        英文 / 法文 / 西班牙文
        汽車工具套
        AY4133 (點煙器，12V DC)

      • 尺寸

        外箱數量
        3
        包裝深度
        68  毫米
        產品深度
        150  毫米
        包裝高度
        246  毫米
        包裝類型
        D-box
        包裝寬度
        230  毫米
        外箱深度
        225  毫米
        紙箱重量
        4.32  千克
        外箱高度
        270  毫米
        產品寬度
        203  毫米
        外箱寬度
        245  毫米
        產品高度
        39  毫米
        產品重量
        0.8  千克

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • 杜比數碼解碼器
        • MP3
        播放媒體
        • CD
        • MP3-CD
        • CD-R
        • CD-RW
        MP3 位元速率
        32 - 320 kbps
        受支援的檔案系統
        • ISO-9660
        • Jolliet

      • 影像/顯示

        屏幕對角尺寸（英制）
        7  吋
        有效可視範圍
        154.1 x 86.6mm
        對比率（一般）
        250:1
        LCD 面板類型
        兩極化防反光科技 (Anti-glare polarizer)
        顯示螢幕類型
        LCD TFT
        響應時間（常規）
        30  毫秒
        亮度
        200  cd/m²
        像素點距
        0.107（寬）x0.370（高）mm
        解像度
        480（寬）x234（高）x3 (RGB)

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD
        • DVD+R/+RW
        • CD-R/CD-RW
        • SVCD
        • VCD
        • CD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • Picture CD
        光碟播放模式
        • OSD
        • A-B 重複
        • 角度
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • 重複
        • 隨機播放
        • 慢速倒帶
        • 慢速播放
        • 縮放
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 轉接器
      • AV 線
      • 汽車工具套

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