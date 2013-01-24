格內其他項目
- 遙控器
- AV 線
- 汽車工具套
- 電池組
- 轉接器
- 旅行袋
隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影
透過極為時尚的 PET825 8.5 吋闊熒幕彩色 LCD 顯示屏欣賞電影，利用飛利浦 Zero Bright Dot™ 得到最佳畫質。享受高達 6 小時的 DVD、DivX®、MPEG4 電影以及 MP3/WMA-CD 音樂。附旅行袋。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影
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支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。
多格式播放功能讓你出門在外亦可觀賞相片，並可播放大部份光碟格式，體驗最佳的光碟兼容度和觀賞樂趣。
享受最高品質的影像，免除 LCD 熒幕上的光點煩惱。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱為「光點」的缺陷。少量光點曾一度被認為是大規模生産 LCD 過程中無法避免的負面效應。透過飛利浦對便攜式 DVD 機所採用的嚴格品質控制程序，我們所生産的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 機可確保得到最佳畫質。
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