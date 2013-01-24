主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

便攜式 DVD 機

PET825/00
  • 隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影 隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影 隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影
    -{discount-value}
    DVD playback

    便攜式 DVD 機

    PET825/00

    隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影

    透過極為時尚的 PET825 8.5 吋闊熒幕彩色 LCD 顯示屏欣賞電影，利用飛利浦 Zero Bright Dot™ 得到最佳畫質。享受高達 6 小時的 DVD、DivX®、MPEG4 電影以及 MP3/WMA-CD 音樂。附旅行袋。

    此產品已不再銷售。

    便攜式 DVD 機

    隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影

    透過極為時尚的 PET825 8.5 吋闊熒幕彩色 LCD 顯示屏欣賞電影，利用飛利浦 Zero Bright Dot™ 得到最佳畫質。享受高達 6 小時的 DVD、DivX®、MPEG4 電影以及 MP3/WMA-CD 音樂。附旅行袋。

    隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影

    透過極為時尚的 PET825 8.5 吋闊熒幕彩色 LCD 顯示屏欣賞電影，利用飛利浦 Zero Bright Dot™ 得到最佳畫質。享受高達 6 小時的 DVD、DivX®、MPEG4 電影以及 MP3/WMA-CD 音樂。附旅行袋。

    此產品已不再銷售。

    便攜式 DVD 機

    隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影

    透過極為時尚的 PET825 8.5 吋闊熒幕彩色 LCD 顯示屏欣賞電影，利用飛利浦 Zero Bright Dot™ 得到最佳畫質。享受高達 6 小時的 DVD、DivX®、MPEG4 電影以及 MP3/WMA-CD 音樂。附旅行袋。

    類似產品

    See all DVD 機

      隨時隨地欣賞 DVD 與 DivX® 電影

      擁有 Zero Bright Dot™ 及 6 小時播放時間

      觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

      觀賞 DVD、DVD+/-R 與 DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影

      支援 DivX®，讓你可以在家中舒適觀賞 DivX® 編碼影片。DivX® 媒體格式是一種以 MPEG4 為基礎之壓縮技術，可將龐大檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW、記憶卡和 DivX® 影片中。DivX® CD 可使用特定 DVD 播放機、DVD 錄影機以及家庭影院系統播放。

      透過相片 CD 分享 JPEG 影像檔案

      透過相片 CD 分享 JPEG 影像檔案

      多格式播放功能讓你出門在外亦可觀賞相片，並可播放大部份光碟格式，體驗最佳的光碟兼容度和觀賞樂趣。

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

      8.5 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器，提供高品質視覺體驗

      8.5 吋 TFT 彩色 LCD 顯示器，提供高品質視覺體驗

      以 16:9 闊熒幕格式觀賞電影

      以 16:9 闊熒幕格式觀賞電影

      內置優質立體聲喇叭

      內置優質立體聲喇叭

      享受高達 6 小時的連續播放*

      享受高達 6 小時的連續播放*

      透過耳筒雙插座分享家庭娛樂

      透過耳筒雙插座分享家庭娛樂

      Zero Bright Dot™ 熒幕，帶來最佳畫質

      享受最高品質的影像，免除 LCD 熒幕上的光點煩惱。LCD 顯示器通常存在一種被 LCD 業界稱為「光點」的缺陷。少量光點曾一度被認為是大規模生産 LCD 過程中無法避免的負面效應。透過飛利浦對便攜式 DVD 機所採用的嚴格品質控制程序，我們所生産的 LCD 顯示器不允許存在任何光點。選擇擁有飛利浦 Zero Bright Dot™ 保證的 DVD 機可確保得到最佳畫質。

      技術規格

      • 圖像/顯示

        顯示熒幕類型
        LCD TFT
        LCD 面板類型
        抗眩光偏光板
        熒幕對角線尺寸 (英制)
        8.5  吋
        亮度
        200  cd/m²
        對比率 (一般)
        300:1
        反應時間 (一般)
        30  ms
        有效可視範圍
        187.2x105.3
        解像度
        480 (闊) x 234 (高) x 3 (RGB)
        像素點距
        0.13 (闊) x 0.45 (高)

      • 音效

        輸出功率
        250mW RMS (內置喇叭)
        輸出功率 (RMS)
        10mW RMS (耳筒)
        訊噪比
        >80dB (耳筒)，>62dB (內置喇叭)

      • 影像播放

        播放媒體
        • DVD
        • Picture CD
        • SVCD
        • VCD
        • DVD-R/-RW
        • MP3-CD
        • WMA
        • DVD+R/+RW
        • CD-R/CD-RW
        • CD
        壓縮格式
        • MPEG4
        • DivX
        光碟播放模式
        • OSD
        • A-B 重複
        • 角度
        • 光碟功能表
        • 快速反帶
        • 快速前進
        • 重複
        • 隨機播放
        • 慢速倒帶
        • 慢速前進
        • 縮放
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL

      • 播放聲音

        壓縮格式
        • 杜比數碼解碼器
        • MP3
        • WMA
        播放媒體
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • WMA-CD
        支援的檔案系統
        • ISO-9660
        • Jolliet
        MP3 位元速率
        32 - 320 kbps
        WMA 位元速率
        32 - 192 kbps

      • 連線

        AV 輸出
        1 個複合影像 (CVBS)
        AV 輸入
        1 個複合影像 (CVBS)
        聲音輸出 - 數碼
        同軸 (cinch)
        DC 輸入
        9V
        耳筒插孔
        兩個 3.5 毫米立體聲耳筒

      • 便利

        避震
        充電顯示

      • 配件

        電池組
        7.4V，鋰離子充電電池
        AC/DC 轉接器
        AY4112/00 (110-240v，50/60Hz)
        汽車工具套
        點煙轉接器，12vDC (直流電)
        遙控器
        RC810 (信用卡風格，38 鍵)
        連接線
        1 x 影音線
        用戶手冊
        以 16 種語言印刷
        附配件
        旅行收藏袋

      • 尺寸

        外箱數量
        3
        産品深度
        178  毫米
        産品高度
        33  毫米
        産品寬度
        223  毫米
        産品重量
        1  千克
        包裝類型
        D-box
        外箱高度
        380  毫米
        紙箱重量
        9  千克
        外箱寬度
        260  毫米
        包裝高度
        118  毫米
        包裝寬度
        260  毫米
        包裝深度
        360  毫米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • AV 線
      • 汽車工具套
      • 電池組
      • 轉接器
      • 旅行袋

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          • 充電電池可充電的次數有限制，最終可能要更換。 電池壽命及可充電次數均視乎使用狀況及設定。
          • 電池壽命視乎使用狀況及設定。
          • Windows Media 及 Windows 標誌乃商標，或美國和/或其他國的微軟公司的註冊商標。
          • DivX、DivX Certified 和相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經授權後使用。

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記