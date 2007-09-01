arcitec 電鬚刨
來自世界第一品牌的最佳電鬚刨
arcitec 電鬚刨結合超智能貼面系統與三環剃鬚刀頭，提供徹底而舒適的剃鬚體驗（即使是頸部），最適合追求完美的男士們。 查看各種好處
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來自世界第一品牌的最佳電鬚刨
徹底剃鬚，即使是頸部毛髮也剃得一乾二淨。
- 具備 Jet Clean 自動清潔系統
- 具備 LED 顯示
Flex & Pivot Action 緊貼面部曲線
由 3 個獨立活動刀頭組成的刀頭組件，可全方位轉動。這組獨創的刀頭組合可讓刀頭完全緊貼肌膚的曲線部位，即使是最難剃的頸部毛髮也可剃得一乾二淨。
三環剃鬚刀頭可剃除額外 50% 的鬍鬚
三環剃鬚刀頭的三環設計，可比標準單環刀頭提供多 50% 的剃鬚面積。
雙層刀片技術
電鬚刨的雙層刀片系統可將皮膚深層的鬍鬚提起並舒適地剃去。
精確切剃系統
電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網甚至可剃除短小的鬚根。
精密管狀修髮器
榮獲專利的管狀修髮器技術具備高精密性及高機動性，十分適合貼面修整鬍髭和鬢角。
水洗式電鬚刨
電鬚刨可在水龍頭下直接清洗，簡易方便。
技術規格
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配件
- 直立
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Power pod 充電收納盒
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Jet Clean 高效能清潔系統
- 保養
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設計
- 塗裝
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- 物料
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剃鬚效能
- 浮動修剪
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- 剃鬚系統
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- 造型
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親膚精確修髮器
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方便易用
- 清潔
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- 充電
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- 顯示
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- 充電
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1 小時
- 剃鬚時間
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21 天
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