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  • 來自世界第一品牌的最佳電鬚刨 來自世界第一品牌的最佳電鬚刨 來自世界第一品牌的最佳電鬚刨

    arcitec 電鬚刨

    RQ1095/21

    來自世界第一品牌的最佳電鬚刨

    arcitec 電鬚刨結合超智能貼面系統與三環剃鬚刀頭，提供徹底而舒適的剃鬚體驗（即使是頸部），最適合追求完美的男士們。

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    此產品已不再銷售。

    arcitec 電鬚刨

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    來自世界第一品牌的最佳電鬚刨

    徹底剃鬚，即使是頸部毛髮也剃得一乾二淨。

    • 具備 Jet Clean 自動清潔系統
    • 具備 LED 顯示
    Flex & Pivot Action 緊貼面部曲線

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    由 3 個獨立活動刀頭組成的刀頭組件，可全方位轉動。這組獨創的刀頭組合可讓刀頭完全緊貼肌膚的曲線部位，即使是最難剃的頸部毛髮也可剃得一乾二淨。

    三環剃鬚刀頭可剃除額外 50% 的鬍鬚

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    三環剃鬚刀頭的三環設計，可比標準單環刀頭提供多 50% 的剃鬚面積。

    雙層刀片技術

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    電鬚刨的雙層刀片系統可將皮膚深層的鬍鬚提起並舒適地剃去。

    精確切剃系統

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    電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網甚至可剃除短小的鬚根。

    精密管狀修髮器

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    榮獲專利的管狀修髮器技術具備高精密性及高機動性，十分適合貼面修整鬍髭和鬢角。

    水洗式電鬚刨

    水洗式電鬚刨

    電鬚刨可在水龍頭下直接清洗，簡易方便。

    技術規格

    • 配件

      直立
      • Power pod 充電收納盒
      • Jet Clean 高效能清潔系統
      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋

    • 設計

      塗裝
      • 鏡面顯示幕
      • LED 顯示
      物料
      • 磨砂面不鏽鋼外殼
      • 真實碳纖側板

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      • 超智能貼面系統
      • 旋轉刮鬍裝置
      剃鬚系統
      • 三環剃鬚刀頭
      • 精確切剃系統
      • 雙層刀片技術
      造型
      親膚精確修髮器

    • 方便易用

      清潔
      • 自動清潔系統
      • 水洗式
      • 清潔提示
      充電
      • 可重複充電
      • 快速充電
      顯示
      • 充電顯示
      • 更換剃鬚刀頭提示
      • 旅行鎖
      充電
      1 小時
      剃鬚時間
      21 天

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