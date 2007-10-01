剃鬚刀頭組件
保持巔峰效能
每年，您的刀片征服輪廓面型的總長度猶如登上珠穆朗瑪峰……多達 10 次！經歷如此嚴竣任務，即使最頂尖物料亦會被磨損。為了保持電鬚刨的最佳效能，請每 2 年更換 1 次刀頭。 查看各種好處
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至尊雙層刀片技術
Philips 電鬚刨雙層刀片系統：提鬚刀片先將鬍鬚提起，再由切剃刀片將鬍鬚剃去，達到舒適而貼面的剃鬚。
精確切剃系統
Philips 電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網則剃除短小的鬚根。
三環剃鬚刀頭可剃除額外 50% 的鬍鬚
三環剃鬚刀頭的三環設計，可比標準單環刀頭提供多 50% 的剃鬚面積。
Flex & Pivot Action 緊貼面部曲線
由 3 個獨立活動刀頭組成的刀頭組件，可全方位轉動。這組獨創的刀頭組合可讓刀頭完全緊貼肌膚的曲線部位，即使是最難剃的頸部毛髮也可剃得一乾二淨。
技術規格
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剃鬚刀頭
- 升級剃鬚刀頭
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RQ10 已替換為 SH70
- 重要事項
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如 SH70 亦已售罄，很抱歉，則無可用的替換產品。SH71 不兼容 SensoTouch 或 Arcitec 電鬚刨。
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剃鬚刀頭組件
- 適合產品類型
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1050X
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1059X
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1090X
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RQ1050
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RQ1051
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RQ1052
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RQ1060
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RQ1061
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RQ1062
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RQ1075
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RQ1076
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RQ1077
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RQ1085
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RQ1087
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RQ1090
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RQ1095
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