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    剃鬚刀頭組件

    RQ10/40

    保持巔峰效能

    每年，您的刀片征服輪廓面型的總長度猶如登上珠穆朗瑪峰……多達 10 次！經歷如此嚴竣任務，即使最頂尖物料亦會被磨損。為了保持電鬚刨的最佳效能，請每 2 年更換 1 次刀頭。

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    此產品已不再銷售。

    剃鬚刀頭組件

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    保持巔峰效能

    每 2 年更換刀頭以得到最佳效果

    • 已停產
    • 請購買 SH70 代替
    至尊雙層刀片技術

    至尊雙層刀片技術

    Philips 電鬚刨雙層刀片系統：提鬚刀片先將鬍鬚提起，再由切剃刀片將鬍鬚剃去，達到舒適而貼面的剃鬚。

    精確切剃系統

    精確切剃系統

    Philips 電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網則剃除短小的鬚根。

    三環剃鬚刀頭可剃除額外 50% 的鬍鬚

    三環剃鬚刀頭可剃除額外 50% 的鬍鬚

    三環剃鬚刀頭的三環設計，可比標準單環刀頭提供多 50% 的剃鬚面積。

    Flex & Pivot Action 緊貼面部曲線

    Flex & Pivot Action 緊貼面部曲線

    由 3 個獨立活動刀頭組成的刀頭組件，可全方位轉動。這組獨創的刀頭組合可讓刀頭完全緊貼肌膚的曲線部位，即使是最難剃的頸部毛髮也可剃得一乾二淨。

    技術規格

    • 剃鬚刀頭

      升級剃鬚刀頭
      RQ10 已替換為 SH70
      重要事項
      如 SH70 亦已售罄，很抱歉，則無可用的替換產品。SH71 不兼容 SensoTouch 或 Arcitec 電鬚刨。

    • 剃鬚刀頭組件

      適合產品類型
      • 1050X
      • 1059X
      • 1090X
      • RQ1050
      • RQ1051
      • RQ1052
      • RQ1060
      • RQ1061
      • RQ1062
      • RQ1075
      • RQ1076
      • RQ1077
      • RQ1085
      • RQ1087
      • RQ1090
      • RQ1095
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