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剃鬚刀頭組件

RQ10/40
  • 保持巔峰效能 保持巔峰效能 保持巔峰效能
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    剃鬚刀頭組件

    RQ10/40

    保持巔峰效能

    每年，您的刀片征服輪廓面型的總長度猶如登上珠穆朗瑪峰……多達 10 次！經歷如此嚴竣任務，即使最頂尖物料亦會被磨損。為了保持電鬚刨的最佳效能，請每 2 年更換 1 次刀頭。 查看各種好處

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      • 三環刀頭
      至尊雙層刀片技術

      至尊雙層刀片技術

      Philips 電鬚刨雙層刀片系統：提鬚刀片先將鬍鬚提起，再由切剃刀片將鬍鬚剃去，達到舒適而貼面的剃鬚。

      精確切剃系統

      精確切剃系統

      Philips 電鬚刨具有超薄刀頭，刀頭上狹縫刀網專剃除較長的鬍鬚，圓孔刀網則剃除短小的鬚根。

      三環剃鬚刀頭可剃除額外 50% 的鬍鬚

      三環剃鬚刀頭可剃除額外 50% 的鬍鬚

      三環剃鬚刀頭的三環設計，可比標準單環刀頭提供多 50% 的剃鬚面積。

      Flex & Pivot Action 緊貼面部曲線

      Flex & Pivot Action 緊貼面部曲線

      由 3 個獨立活動刀頭組成的刀頭組件，可全方位轉動。這組獨創的刀頭組合可讓刀頭完全緊貼肌膚的曲線部位，即使是最難剃的頸部毛髮也可剃得一乾二淨。

      技術規格

      • 剃鬚系統

        剃鬚刀頭組件
        1

      • 剃鬚刀頭組件

        適合產品類型
        • 1050X
        • 1059X
        • 1090X
        • RQ1050
        • RQ1051
        • RQ1052
        • RQ1060
        • RQ1061
        • RQ1062
        • RQ1075
        • RQ1076
        • RQ1077
        • RQ1085
        • RQ1087
        • RQ1090
        • RQ1095

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