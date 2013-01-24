保持巔峰效能

每年，您的刀片征服輪廓面型的總長度猶如登上珠穆朗瑪峰……多達 10 次！經歷如此嚴竣任務，即使最頂尖物料亦會被磨損。為了保持電鬚刨的最佳效能，請每 2 年更換 1 次刀頭。 查看各種好處