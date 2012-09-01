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  • 柔軟觸感、嫰滑肌膚 柔軟觸感、嫰滑肌膚 柔軟觸感、嫰滑肌膚

    Shaver series 7000 SensoTouch 乾濕兩用電鬚刨

    RQ1175/16

    柔軟觸感、嫰滑肌膚

    Philips SHAVER series 7000 帶來柔軟觸感，為您順滑剃鬚。GyroFlex 2D 迴旋浮動系統可順應您面部曲綫輕鬆調節，其 DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭刀片可剃除最短的鬚根。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,698.00

    Shaver series 7000 SensoTouch 乾濕兩用電鬚刨

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    柔軟觸感、嫰滑肌膚

    • DualPrecision & GyroFlex2D
    • 50 分鐘無線使用 / 1 小時充電
    • 修鬚造型刀頭連收藏袋
    切剃刀網與刀孔捕捉最短的毛髮

    切剃刀網與刀孔捕捉最短的毛髮

    DualPrecision 刀片可舒適剃淨較長鬍鬚和短小鬚根：1. 狹縫剃除較長鬍鬚。2. 圓孔剃淨鬚根。

    至尊雙層刀片可提起並深層剃去鬍鬚

    至尊雙層刀片可提起並深層剃去鬍鬚

    Philips 電鬚刨內置雙層刀片設計，可舒適地將皮膚下的鬍鬚提起並剃除，達至更貼面剃鬚效果。

    雙向活動刀頭可順應面部曲線輕鬆調節

    雙向活動刀頭可順應面部曲線輕鬆調節

    電鬚刨的 GyroFlex 2D 迴旋浮動系統緊貼您面部曲線，貼面剃鬚時大大減低對肌膚壓力和刺激。

    Aquatec seal 乾濕剃鬚科技可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃

    Aquatec seal 乾濕剃鬚科技可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃

    電鬚刨的 Aquatec 乾濕剃鬚技術讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃或清爽的濕剃，配以剃鬚啫喱或泡沫，能為肌膚帶來額外舒適感。

    刀頭可直接用水清洗

    刀頭可直接用水清洗

    只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。

    光滑、低摩擦的 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可最大限度地減少刺激感

    光滑、低摩擦的 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可最大限度地減少刺激感

    電鬚刨的低摩擦 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可順著您的肌膚滑動剃除表面鬍鬚，達至深層簡易剃鬍。

    充電 1 小時，即可剃鬚長達 50 分鐘

    充電 1 小時，即可剃鬚長達 50 分鐘

    每次充電後，節能又強勁的鋰電池可讓您享受更長的剃鬚時間。充電 1 小時，即可剃鬚長達 50 分鐘。充電 3 分鐘，即可擁有足夠剃鬚一次的電量。

    有 5 種長度設定的即插即用修鬚造型刀頭

    有 5 種長度設定的即插即用修鬚造型刀頭

    使用親膚修鬚造型刀頭改變造型。5 種長度設定可供選擇，從完美的鬚根造型，到整齊修剪的短鬍子，各種造型都可隨意創造。圓形尖端和修鬚梳可避免皮膚刺激。

    2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

    2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

    所有電鬚刨擁有 2 年全球保養，適合任何電壓。刀片長效持久，2 年後才需更換。

    2 級電池顯示連旅行鎖

    多重 LED 顯示於電池電量不足、需要新刀頭及於開啟旅行鎖的時候顯示。旅行鎖預防產品不慎開啟。按任何按鈕 3 秒即可啟動旅行鎖，這樣產品便不會意外開啟。開啟旅行鎖時會顯示紅色鎖定符號。

    充電座保持鬚刨充滿電力，隨時準備就緒

    摺合式充電座經過特別設計，輕鬆裝入最小的空間裡，外出時可隨身攜帶，在任何地方充電同樣方便。

    技術規格

    • 配件

      收納袋
      柔軟收納袋
      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋

    • 電源

      自動電壓
      100-240 V
      電池類型
      鋰離子電池

    • 設計

      塗裝
      磨砂鉻合金裝飾環

    • 服務

      替換刀頭
      每兩年用 RQ11 更換
      2 年保養

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      GyroFlex 2D 緊貼輪廓
      肌膚舒適
      SkinGlide 防敏感貼面刀頭
      剃鬚系統
      • DualPrecision 圓孔及狹縫雙刀網刀頭
      • 雙層刀片技術
      造型
      親膚即插即用造型刀頭

    • 方便易用

      清潔
      水洗式
      充電
      • 1 小時
      • 可重複充電
      • 快速充電 3 分鐘可剃鬚 1 次
      顯示
      • 2 級電池顯示
      • 滿電顯示
      • 電量不足指示燈
      • 充電顯示
      • 快速充電指示燈
      剃鬚時間
      最長 50 分鐘

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 電源線
    • 保護蓋
    • 充電支架
    • 柔軟旅行收藏袋
    • 清潔刷子
    Badge-D2C

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