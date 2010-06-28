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RQ1260/21
GyroFlex 3D 系統帶來
SensoTouch 3D RQ1260 電鬚刨採用最先進的剃鬚科技，為您帶來極致剃鬚體驗。GyroFlex 3D 系統能無縫貼合您面頰輪廓，其 UltraTrack 超精確切剃系統只須一刮便可去除每根毛髮。
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 分鐘無線使用 / 1 小時充電
精確面部修毛器
Jet Clean 自動清洗系統
電鬚刨的 GyroFlex 3D 迴旋浮動系統能無縫緊貼您的面部輪廓，減低對您肌膚造成的壓力和刺激。
達到緊貼面部剃鬚，並減低對肌膚的刺激。剃鬚刀頭具備三種專用軌道：用於剃除一般鬍鬚的長條形狹縫刀網；用於剃除長鬍鬚或平躺鬍鬚的幾何狹縫刀網；以及用於剃除您臉上最短鬚根的圓孔刀網。
電鬚刨的乾濕兩用 Aquatec 乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃或清爽的濕剃，配以剃鬚啫喱或泡沫，能為肌膚帶來額外舒適感。
資料來源：Euromonitor International Limited，零售量，根據體毛修剪器類別定義，2024 年數據，於 2024 年 10 月進行的研究。