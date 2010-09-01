Shaver series 9000 SensoTouch 乾濕兩用電鬚刨
GyroFlex 3D 系統帶來
Philips SensoTouch 3D RQ1280 電鬚刨採用最先進的剃鬚科技，為您帶來極致剃鬚體驗。GyroFlex 3D 系統能無縫貼合您面頰輪廓，其 UltraTrack 超精確切剃系統只須一刮便可去除每根毛髮。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$3,298.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Shaver series 9000 SensoTouch 乾濕兩用電鬚刨
GyroFlex 3D 系統帶來
配備GyroFlex 3D迴旋浮動系統
- UltraTrack & GyroFlex 3D
- 60 分鐘無線使用 / 1 小時充電
- 精確面部修毛器
- Jet Clean 自動清洗系統
Philips GyroFlex 3D 迴旋浮動系統能無縫緊貼您的面部輪廓
電鬚刨的 GyroFlex 3D 迴旋浮動系統能無縫緊貼您的面部輪廓，減低對您肌膚造成的壓力和刺激。
UltraTrack 超精確切剃系統只須來回幾次便可去除每根鬍鬚
達到緊貼面部剃鬚，並減低對肌膚的刺激。剃鬚刀頭具備三種專用軌道：用於剃除一般鬍鬚的長條形狹縫刀網；用於剃除長鬍鬚或平躺鬍鬚的幾何狹縫刀網；以及用於剃除您臉上最短鬚根的圓孔刀網。
Aquatec seal 乾濕剃鬚可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃
電鬚刨的乾濕兩用 Aquatec 乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃或清爽的濕剃，配以剃鬚啫喱或泡沫，能為肌膚帶來額外舒適感。
光滑、低摩擦的 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可最大限度地減少刺激感
電鬚刨的低摩擦 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可順著您的肌膚滑動剃除表面鬍鬚，達至深層簡易剃鬍。
舒適易控手柄，人體工學設計，可提供準確的控制
舒適易控電鬚刨手柄具有防滑塗層，人體工學設計，確保準確的控制及更精確的剃鬚體驗。
升級版 Jet Clean+ 自動清洗系統，清洗、潤滑並對電鬚刨進行充電
升級版 Jet Clean+ 自動清洗系統可於每次使用後清洗、潤滑刀頭，並對電鬚刨進行充電。更配備 3 種清洗設定：適合一般使用的自動設定、可節省 40% 用電量的環保設定、及深層清洗設定。
親膚精確修髮器
獨特的親膚精確修髮器系統可避免不必要的肌膚接觸。簡單易用，達至完美的鬍子與鬢角修剪效果。
技術規格
-
物流數據
- 每個 A-box 的數量
-
2
件數
- EAN
-
87-1010352336-9
- 尺寸
-
L 13.6 x W 25.5 x H 24.5
厘米
- 重量
-
1.745
kg
-
配件
- 直立
-
折疊式充電座
- 收納袋
-
豪華收藏袋
- 保養
-
- 精美收藏袋
-
是
- Jet Clean 高效能自動清潔/充電器
-
是
-
電源
- 電池類型
-
鋰離子電池
- 備用電量
-
0.15
瓦
- 操作時間
-
60
分鐘
- 自動電壓
-
100-240
伏
- 最大功率
-
5.4
瓦
-
設計
- 塗裝
-
- 手柄
-
- 顏色
-
黑色
-
服務
- 2 年保養
-
是
- 替換刀頭
-
每兩年用 RQ12 更換
-
剃鬚效能
- 浮動修剪
-
GyroFlex 3D 迴旋浮動系統
- 肌膚舒適
-
SkinGlide 防敏感貼面刀頭
- 剃鬚系統
-
-
UltraTrack 超精確切剃系統刀頭
-
專利至尊雙層刀片
-
Speed XL 三環剃鬚刀頭
- 造型
-
親膚精確修髮器
-
方便易用
- 充電
-
- 乾濕兩用
-
- 顯示
-
-
全數字電量顯示
-
電量不足指示燈
-
充電顯示
-
旅行鎖
-
清潔提示
-
更換剃鬚刀頭提示
- 清潔
-
水洗式
- 剃鬚時間
-
長達 20 天
- Jet Clean+
-
-
3 種清潔設定
-
自動
-
清潔、潤滑和充電
-
高強度
-
低電量
包裝盒内容
格內其他項目
- 清潔液
- 充電支架
- 豪華收藏袋
- 保護蓋
- 電源線
- Jet Clean+
- 清潔刷子
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。