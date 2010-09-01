UltraTrack 超精確切剃系統只須來回幾次便可去除每根鬍鬚

達到緊貼面部剃鬚，並減低對肌膚的刺激。剃鬚刀頭具備三種專用軌道：用於剃除一般鬍鬚的長條形狹縫刀網；用於剃除長鬍鬚或平躺鬍鬚的幾何狹縫刀網；以及用於剃除您臉上最短鬚根的圓孔刀網。