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  • GyroFlex 3D 系統帶來 GyroFlex 3D 系統帶來 GyroFlex 3D 系統帶來

    Shaver series 9000 SensoTouch 乾濕兩用電鬚刨

    RQ1280/21

    GyroFlex 3D 系統帶來

    Philips SensoTouch 3D RQ1280 電鬚刨採用最先進的剃鬚科技，為您帶來極致剃鬚體驗。GyroFlex 3D 系統能無縫貼合您面頰輪廓，其 UltraTrack 超精確切剃系統只須一刮便可去除每根毛髮。

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    建議零售價: HK$3,298.00

    Shaver series 9000 SensoTouch 乾濕兩用電鬚刨

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    GyroFlex 3D 系統帶來

    配備GyroFlex 3D迴旋浮動系統

    • UltraTrack & GyroFlex 3D
    • 60 分鐘無線使用 / 1 小時充電
    • 精確面部修毛器
    • Jet Clean 自動清洗系統
    Philips GyroFlex 3D 迴旋浮動系統能無縫緊貼您的面部輪廓

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    電鬚刨的 GyroFlex 3D 迴旋浮動系統能無縫緊貼您的面部輪廓，減低對您肌膚造成的壓力和刺激。

    UltraTrack 超精確切剃系統只須來回幾次便可去除每根鬍鬚

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    達到緊貼面部剃鬚，並減低對肌膚的刺激。剃鬚刀頭具備三種專用軌道：用於剃除一般鬍鬚的長條形狹縫刀網；用於剃除長鬍鬚或平躺鬍鬚的幾何狹縫刀網；以及用於剃除您臉上最短鬚根的圓孔刀網。

    Aquatec seal 乾濕剃鬚可提供舒適的乾剃和清爽的濕剃

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    電鬚刨的乾濕兩用 Aquatec 乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃或清爽的濕剃，配以剃鬚啫喱或泡沫，能為肌膚帶來額外舒適感。

    光滑、低摩擦的 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可最大限度地減少刺激感

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    電鬚刨的低摩擦 SkinGlide 防敏感貼面刀頭可順著您的肌膚滑動剃除表面鬍鬚，達至深層簡易剃鬍。

    舒適易控手柄，人體工學設計，可提供準確的控制

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    舒適易控電鬚刨手柄具有防滑塗層，人體工學設計，確保準確的控制及更精確的剃鬚體驗。

    升級版 Jet Clean+ 自動清洗系統，清洗、潤滑並對電鬚刨進行充電

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    升級版 Jet Clean+ 自動清洗系統可於每次使用後清洗、潤滑刀頭，並對電鬚刨進行充電。更配備 3 種清洗設定：適合一般使用的自動設定、可節省 40% 用電量的環保設定、及深層清洗設定。

    親膚精確修髮器

    親膚精確修髮器

    獨特的親膚精確修髮器系統可避免不必要的肌膚接觸。簡單易用，達至完美的鬍子與鬢角修剪效果。

    技術規格

    • 物流數據

      每個 A-box 的數量
      2  件數
      EAN
      87-1010352336-9
      尺寸
      L 13.6 x W 25.5 x H 24.5  厘米
      重量
      1.745  kg

    • 配件

      直立
      折疊式充電座
      收納袋
      豪華收藏袋
      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋
      精美收藏袋
      Jet Clean 高效能自動清潔/充電器

    • 電源

      電池類型
      鋰離子電池
      備用電量
      0.15  瓦
      操作時間
      60  分鐘
      自動電壓
      100-240  伏
      最大功率
      5.4  瓦

    • 設計

      塗裝
      • 鍍鉻框架
      • LED 顯示
      手柄
      • 纖巧把手
      • 舒適手柄
      • 防滑手柄
      顏色
      黑色

    • 服務

      2 年保養
      替換刀頭
      每兩年用 RQ12 更換

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      GyroFlex 3D 迴旋浮動系統
      肌膚舒適
      SkinGlide 防敏感貼面刀頭
      剃鬚系統
      • UltraTrack 超精確切剃系統刀頭
      • 專利至尊雙層刀片
      • Speed XL 三環剃鬚刀頭
      造型
      親膚精確修髮器

    • 方便易用

      充電
      • 1 小時
      • 可重複充電
      • 無線
      • 快速充電
      乾濕兩用
      • 乾濕兩用
      • Jet Clean
      顯示
      • 全數字電量顯示
      • 電量不足指示燈
      • 充電顯示
      • 旅行鎖
      • 清潔提示
      • 更換剃鬚刀頭提示
      清潔
      水洗式
      剃鬚時間
      長達 20 天
      Jet Clean+
      • 3 種清潔設定
      • 自動
      • 清潔、潤滑和充電
      • 高強度
      • 低電量

    包裝盒内容

    格內其他項目

    • 清潔液
    • 充電支架
    • 豪華收藏袋
    • 保護蓋
    • 電源線
    • Jet Clean+
    • 清潔刷子
    Badge-D2C

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