已停產
RQ1296/23
GyroFlex 3D 系統帶來
Philips SensoTouch 3D RQ1296CC 電鬚刨採用最先進的剃鬚科技，為您帶來極致剃鬚體驗。GyroFlex 3D 系統能無縫貼合您面頰輪廓，其 UltraTrack 超精確切剃系統只須幾刮便可去除每根毛髮。
UltraTrack & GyroFlex 3D
60 分鐘無線使用/1 小時充電
Jet Clean 自動清潔系統
升級版 Jet Clean+ 自動清潔系統可於每次使用後清潔、潤滑刀頭，並對電鬚刨進行充電。更配備 3 種清潔設定：適合一般使用的自動設定、可節省 40% 用電量的環保設定、及深層清潔設定。
電鬚刨的 GyroFlex 3D 迴旋浮動系統能無縫緊貼您的面部輪廓，減低對您肌膚造成的壓力和刺激。
達到緊貼面部剃鬚，並減低對肌膚的刺激。剃鬚刀頭具備三種專用軌道：用於剃除一般鬍鬚的長條形狹縫刀網；用於剃除長鬍鬚或平躺鬍鬚的幾何狹縫刀網；以及用於剃除您臉上最短鬚根的圓孔刀網。
資料來源：Euromonitor International Limited，零售量，根據體毛修剪器類別定義，2024 年數據，於 2024 年 10 月進行的研究。