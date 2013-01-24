不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗
經濟實惠的新款 Philips 1000 系列電鬚刨為您帶來不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗，同時提升皮膚保護效果。優質自動研磨刀片結合可從 3 個方向移動的貼面刀頭，讓您享受剃鬚的樂趣。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗
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不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗
經濟實惠的新款 Philips 1000 系列電鬚刨為您帶來不費吹灰之力的流暢剃鬚體驗，同時提升皮膚保護效果。優質自動研磨刀片結合可從 3 個方向移動的貼面刀頭，讓您享受剃鬚的樂趣。 查看各種好處
刀片緊貼刀頭不斷旋轉，保持鋒利的同時避免刺激您的皮膚。
旋轉刀片和臉部之間的保護刀頭能避免刺激、刮傷和割傷皮膚。
電鬚刨的刀頭能向各個方向浮動，即使難剃部位亦能應付自如。
充電 1 小時即可享有長達 40 分鐘的無線剃鬚時間。這款電鬚刨只限無線操作使用。
趕時間？充電 5 分鐘足以完成一次剃鬚。
這款乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。不論在洗手盤前抑或淋浴時，都可進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。
指示燈設計簡單直觀，電鬚刨電量偏低時可一目了然。
IPX7 防水電鬚刨可輕鬆以水沖洗。IPX7 等級代表電鬚刨可浸入 1 米水深長達 30 分鐘。
電鬚刨符合人體工學，操作輕鬆自如，手柄牢固穩妥。
剃鬚效能
方便易用
電源
設計