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    Shaver series 3000 乾剃電鬚刨

    S3510/06

    方便使用，輕鬆剃鬚

    Shaver Series 3000 系列電鬚刨讓您無須花費更多，便可享受更方便快捷的剃鬚體驗。4 向貼面刀頭，配合 ComfortCut 舒適切剃技術，帶來舒適順滑效果。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$698.00

    Shaver series 3000 乾剃電鬚刨

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    • ComfortCut 舒適切剃刀頭
    • 4 向貼面刀頭
    • 彈出式修髮器
    圓形刀網邊可緊貼您的肌膚順滑移動，更呵護皮膚

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    體驗舒適乾剃。我們的 ComfortCut 舒適切剃系統設有圓滑刀頭，能夠順暢滑動，避免割傷皮膚。

    刀頭可於 4 個方向靈活移動，剃鬚時能夠緊貼輪廓

    刀頭可於 4 個方向靈活移動，剃鬚時能夠緊貼輪廓

    Flex 靈活刀頭可向 4 個方向獨立移動，緊貼臉部線條，即使是頸項和下顎位置的鬍鬚亦能輕鬆剃除。

    長年保持一致的最高效能

    長年保持一致的最高效能

    我們強勁高效的鋰離子電池即使使用多年仍然能夠保持良好性能，每次充電後都可以更長時間剃鬚。

    充電 1 小時，即可無線剃鬚 50 分鐘

    充電 1 小時，即可無線剃鬚 50 分鐘

    充電 1 小時後，即可剃鬚長達 50 分鐘以上，約剃鬚 17 次，您也可選擇插上電源使用。

    彈出式設計，方便清洗

    彈出式設計，方便清洗

    只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。

    可有線和無線使用

    可有線和無線使用

    此電鬚刨可有線或無線使用，可連線在充電時剃鬚，或在充電後無線剃鬚。

    修剪鬢角和鬍子的完美之選

    修剪鬢角和鬍子的完美之選

    使用彈出式修髮器修飾造型，是修剪鬍子和鬢角的完美之選。

    技術規格

    • 配件

      保養
      保護蓋
      包括彈出式修毛器

    • 電源

      自動電壓
      100-240 V
      電池類型
      鋰離子電池
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
      操作時間
      50 分鐘 / 剃鬚 17 次
      備用電量
      0.1  瓦
      最大功率
      9  瓦

    • 設計

      顏色
      精密黑色金屬鉻
      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適

    • 服務

      替換刀頭
      每 2 年更換一次 SH30
      2 年保養

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      ComfortCut 舒適切剃刀頭
      浮動修剪
      4 向貼面刀頭

    • 方便易用

      顯示
      • 電量不足指示燈
      • 更換剃鬚刀頭提示
      清潔
      可水洗機身
      操作
      有線和無線兩用

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