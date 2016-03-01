Shaver series 3000 乾剃電鬚刨
方便使用，輕鬆剃鬚
Shaver Series 3000 系列電鬚刨讓您無須花費更多，便可享受更方便快捷的剃鬚體驗。4 向貼面刀頭，配合 ComfortCut 舒適切剃技術，帶來舒適順滑效果。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$698.00
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方便使用，輕鬆剃鬚
舒適貼面
- ComfortCut 舒適切剃刀頭
- 4 向貼面刀頭
- 彈出式修髮器
圓形刀網邊可緊貼您的肌膚順滑移動，更呵護皮膚
體驗舒適乾剃。我們的 ComfortCut 舒適切剃系統設有圓滑刀頭，能夠順暢滑動，避免割傷皮膚。
刀頭可於 4 個方向靈活移動，剃鬚時能夠緊貼輪廓
Flex 靈活刀頭可向 4 個方向獨立移動，緊貼臉部線條，即使是頸項和下顎位置的鬍鬚亦能輕鬆剃除。
長年保持一致的最高效能
我們強勁高效的鋰離子電池即使使用多年仍然能夠保持良好性能，每次充電後都可以更長時間剃鬚。
充電 1 小時，即可無線剃鬚 50 分鐘
充電 1 小時後，即可剃鬚長達 50 分鐘以上，約剃鬚 17 次，您也可選擇插上電源使用。
彈出式設計，方便清洗
只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。
可有線和無線使用
此電鬚刨可有線或無線使用，可連線在充電時剃鬚，或在充電後無線剃鬚。
修剪鬢角和鬍子的完美之選
使用彈出式修髮器修飾造型，是修剪鬍子和鬢角的完美之選。
技術規格
-
配件
- 保養
-
保護蓋
- 包括彈出式修毛器
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是
-
電源
- 自動電壓
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100-240 V
- 電池類型
-
鋰離子電池
- 充電
-
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1 小時完成充電
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快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
- 操作時間
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50 分鐘 / 剃鬚 17 次
- 備用電量
-
0.1
瓦
- 最大功率
-
9
瓦
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設計
- 顏色
-
精密黑色金屬鉻
- 手柄
-
人體工學設計手柄，操作舒適
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服務
- 替換刀頭
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每 2 年更換一次 SH30
- 2 年保養
-
是
-
剃鬚效能
- 剃鬚系統
-
ComfortCut 舒適切剃刀頭
- 浮動修剪
-
4 向貼面刀頭
-
方便易用
- 顯示
-
- 清潔
-
可水洗機身
- 操作
-
有線和無線兩用
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