方便使用，輕鬆剃鬚
Shaver Series 3000 系列電鬚刨讓您無須花費更多，便可享受更方便快捷的剃鬚體驗。4 向貼面刀頭，配合 ComfortCut 舒適切剃技術，帶來舒適順滑效果。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
方便使用，輕鬆剃鬚
Shaver Series 3000 系列電鬚刨讓您無須花費更多，便可享受更方便快捷的剃鬚體驗。4 向貼面刀頭，配合 ComfortCut 舒適切剃技術，帶來舒適順滑效果。 查看各種好處
體驗舒適乾剃。我們的 ComfortCut 舒適切剃系統設有圓滑刀頭，能夠順暢滑動，避免割傷皮膚。
Flex 靈活刀頭可向 4 個方向獨立移動，緊貼臉部線條，即使是頸項和下顎位置的鬍鬚亦能輕鬆剃除。
我們強勁高效的鋰離子電池即使使用多年仍然能夠保持良好性能，每次充電後都可以更長時間剃鬚。
充電 1 小時後，即可剃鬚長達 50 分鐘以上，約剃鬚 17 次，您也可選擇插上電源使用。
只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。
此電鬚刨可有線或無線使用，可連線在充電時剃鬚，或在充電後無線剃鬚。
使用彈出式修髮器修飾造型，是修剪鬍子和鬢角的完美之選。
剃鬚效能
配件
方便易用
設計
電源
服務