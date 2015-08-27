Shaver series 5000 乾剃電鬚刨
緊貼皮膚，快速剃鬚
Shaver 系列 5000 配備 MultiPrecision 切剃系統及可完全洗淨刀頭，令每朝剃鬚的效率加倍。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$1,398.00
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緊貼皮膚，快速剃鬚
- MultiPrecision 切剃系統
- 5 向靈活刀頭
- SmartClick 精確修髮器
- SmartClean 系統
刀片會提起然後剃走長和短的毛髮，達到快速剃鬚
立即享受快速及貼面的剃鬚體驗。 MultiPrecision 精確切剃系統會將毛髮及短小的鬚根提起然後剃除，達到快速剃鬚的效果。
5 向靈活轉動刀頭，帶來快速貼面的剃鬚體驗
5 向活動刀頭支援 5 種獨立動作，大大增加貼面程度，連頸部及下顎等位置都可以兼顧，提供貼面及快速的剃鬚效果。
舒適地將毛髮提起並剃除
至尊雙層刀片技術會以第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒則舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑的效果。
隨插即用修髮器最適合修剪鬢角和鬍子
插上防敏感精確修髮器，即可完美修剪鬍子和鬢角。
SmartClean 讓您的電鬚刨如新
只需輕輕一按，SmartClean 就會為您的電鬚刨刀頭進行清潔、潤滑及為電鬚刨充電，讓它每天維持在最佳狀態。
1 級電量顯示和旅行鎖顯示
簡單直接的屏幕顯示提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面：- 1 級電量顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示 - 旅行鎖顯示
50 分鐘無線剃鬚
充電 1 小時後，即可剃鬚長達 50 分鐘以上，約剃鬚 17 次，您也可選擇插上電源使用。
1 小時充電時間
節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。只需快速充電 5 分鐘，就足以應付單次剃鬚。
可將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨
只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。
附送清潔座，可輕鬆清潔電鬚刨長達 3 個月
電鬚刨包括 1 個清潔劑，可方便清潔與護理長達 3 個月。無酒精防敏感配方，可保護肌膚免受刺激，給您清新潔淨的剃鬚效果。
2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片
所有電鬚刨享有 2 年全球保養，適合任何電壓。刀片長效持久，2 年後才需更換。
技術規格
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配件
- SmartClick
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修髮器
- 收納袋
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旅行收納袋
- SmartClean
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電源
- 自動電壓
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100-240 V
- 操作時間
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50 分鐘 / 剃鬚 17 次
- 充電
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1 小時完成充電
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快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
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可重複充電
- 電池類型
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鋰離子電池
- 備用電量
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0.1
瓦
- 最大功率
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9
瓦
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設計
- 手柄
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人體工學設計手柄，操作舒適
- 顏色
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明亮鮮紅 -碳灰
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服務
- 替換刀頭
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每兩年用 SH50 更換
- 2 年保養
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是
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剃鬚效能
- 浮動修剪
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5 向靈活刀頭
- 剃鬚系統
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方便易用
- 清潔
-
可水洗機身
- 顯示
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1 級電量指示燈
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電量不足指示燈
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充電顯示
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清潔提示
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更換剃鬚刀頭提示
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旅行鎖顯示
- 操作
-
有線和無線兩用
包裝盒内容
格內其他項目
- SmartClick 精確修髮器
- 清潔劑
- SmartClean 系統
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