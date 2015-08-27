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  • 乾剃或濕剃、呵護的剃鬚體驗 乾剃或濕剃、呵護的剃鬚體驗 乾剃或濕剃、呵護的剃鬚體驗

    Shaver series 5000 乾濕兩用電鬚刨

    S5400/06

    乾剃或濕剃、呵護的剃鬚體驗

    Aquatouch 鬚刨呵護您的皮膚，帶來前所未有的剃淨體驗；MultiPrecision 切剃系統刀頭的圓形輪廓設計有助保護皮膚。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,098.00

    Shaver series 5000 乾濕兩用電鬚刨

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    乾剃或濕剃、呵護的剃鬚體驗

    保護效果比普通刀片好10倍

    • MultiPrecision 切剃系統
    • 45 分鐘無線使用/1 小時充電
    • SmartClick 精確修髮器
    圓滑刀頭設計能夠順暢滑動，有助保護皮膚

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    MultiPrecision 精確切剃系統刀頭的圓滑刀頭設計能夠順暢滑動，有助保護皮膚。

    Aquatec 為您帶來舒適的乾剃或清爽的濕剃

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    電鬚刨的乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃，或配以剃鬚啫喱或泡沫作清爽的濕剃，適合在淋浴時使用。

    刀片會提起然後剃走長和短的毛髮，達到快速剃鬚

    刀片會提起然後剃走長和短的毛髮，達到快速剃鬚

    立即享受快速及貼面的剃鬚體驗。 MultiPrecision 精確切剃系統會將毛髮及短小的鬚根提起然後剃除，達到快速剃鬚的效果。

    5 向靈活轉動刀頭，帶來快速貼面的剃鬚體驗

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    5 向活動刀頭支援 5 種獨立動作，大大增加貼面程度，連頸部及下顎等位置都可以兼顧，提供貼面及快速的剃鬚效果。

    隨插即用修髮器最適合修剪鬢角和鬍子

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    插上防敏感精確修髮器，即可完美修剪鬍子和鬢角。

    45 分鐘無線剃鬚時間

    45 分鐘無線剃鬚時間

    充電 1 小時後，即可剃鬚長達 45 分鐘以上，約可剃鬚 15 次。本電鬚刨只限無線操作使用。

    1 小時充電時間

    1 小時充電時間

    節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。只需快速充電 5 分鐘，就足以應付單次剃鬚。

    1 級電量顯示和旅行鎖顯示

    1 級電量顯示和旅行鎖顯示

    簡單直接的屏幕顯示提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面：- 1 級電量顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示 - 旅行鎖顯示

    舒適地將毛髮提起並剃除

    舒適地將毛髮提起並剃除

    至尊雙層刀片技術會以第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒則舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑的效果。

    2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

    2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片

    所有電鬚刨享有 2 年全球保養，適合任何電壓。刀片長效持久，2 年後才需更換。

    技術規格

    • 配件

      SmartClick
      修髮器
      保養
      保護蓋
      保護蓋
      隨附鼻毛修剪器

    • 電源

      自動電壓
      100-240 V
      電池類型
      鋰離子電池
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 5 分鐘快速充電
      操作時間
      45 分鐘 / 剃鬚 15 次
      備用電量
      0.1  瓦
      最大功率
      9  瓦

    • 設計

      顏色
      碳灰 - 水藍色 - 超新星閃銀色
      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適

    • 服務

      2 年保養
      替換刀頭
      每兩年用 SH50 更換

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      5 向靈活刀頭
      肌膚舒適
      • AquaTec 乾濕剃鬚
      • 肌膚保護技術
      剃鬚系統
      • 多重精確切剃系統
      • 至尊雙層刀片技術

    • 方便易用

      乾濕兩用
      乾濕兩用
      清潔
      可水洗機身
      顯示
      • 1 級電量指示燈
      • 電量不足指示燈
      • 充電顯示
      • 清潔提示
      • 更換剃鬚刀頭提示
      • 旅行鎖顯示
      操作
      使用前請拔去電源

    包裝盒内容

    包裝照片

    格內其他項目

    • SmartClick 精確修髮器
    Badge-D2C

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    獎項

    • 比一般刀片呵護力高 10 倍 - 測試於 2015 年在德國進行，經過 21 日的適應期

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