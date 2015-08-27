Shaver series 5000 乾濕兩用電鬚刨
乾剃或濕剃、呵護的剃鬚體驗
Aquatouch 鬚刨呵護您的皮膚，帶來前所未有的剃淨體驗；MultiPrecision 切剃系統刀頭的圓形輪廓設計有助保護皮膚。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$1,098.00
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Shaver series 5000 乾濕兩用電鬚刨
乾剃或濕剃、呵護的剃鬚體驗
保護效果比普通刀片好10倍
- MultiPrecision 切剃系統
- 45 分鐘無線使用/1 小時充電
- SmartClick 精確修髮器
圓滑刀頭設計能夠順暢滑動，有助保護皮膚
MultiPrecision 精確切剃系統刀頭的圓滑刀頭設計能夠順暢滑動，有助保護皮膚。
Aquatec 為您帶來舒適的乾剃或清爽的濕剃
電鬚刨的乾濕剃鬚科技讓您決定您想要的剃鬚體驗。您可選擇舒適的乾剃，或配以剃鬚啫喱或泡沫作清爽的濕剃，適合在淋浴時使用。
刀片會提起然後剃走長和短的毛髮，達到快速剃鬚
立即享受快速及貼面的剃鬚體驗。 MultiPrecision 精確切剃系統會將毛髮及短小的鬚根提起然後剃除，達到快速剃鬚的效果。
5 向靈活轉動刀頭，帶來快速貼面的剃鬚體驗
5 向活動刀頭支援 5 種獨立動作，大大增加貼面程度，連頸部及下顎等位置都可以兼顧，提供貼面及快速的剃鬚效果。
隨插即用修髮器最適合修剪鬢角和鬍子
插上防敏感精確修髮器，即可完美修剪鬍子和鬢角。
45 分鐘無線剃鬚時間
充電 1 小時後，即可剃鬚長達 45 分鐘以上，約可剃鬚 15 次。本電鬚刨只限無線操作使用。
1 小時充電時間
節能又強勁的鋰電池即可讓您享受更長的剃鬚時間。只需快速充電 5 分鐘，就足以應付單次剃鬚。
1 級電量顯示和旅行鎖顯示
簡單直接的屏幕顯示提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面：- 1 級電量顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示 - 旅行鎖顯示
舒適地將毛髮提起並剃除
至尊雙層刀片技術會以第一排刀鋒提起每條鬍鬚，第二排刀鋒則舒適地將皮膚深層的鬍鬚剃除，達至平滑的效果。
2 年保養，世界通用電壓及可替換刀片
所有電鬚刨享有 2 年全球保養，適合任何電壓。刀片長效持久，2 年後才需更換。
技術規格
-
配件
- SmartClick
-
修髮器
- 保養
-
保護蓋
- 保護蓋
-
是
- 隨附鼻毛修剪器
-
是
-
電源
- 自動電壓
-
100-240 V
- 電池類型
-
鋰離子電池
- 充電
-
- 操作時間
-
45 分鐘 / 剃鬚 15 次
- 備用電量
-
0.1
瓦
- 最大功率
-
9
瓦
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設計
- 顏色
-
碳灰 - 水藍色 - 超新星閃銀色
- 手柄
-
人體工學設計手柄，操作舒適
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服務
- 2 年保養
-
是
- 替換刀頭
-
每兩年用 SH50 更換
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剃鬚效能
- 浮動修剪
-
5 向靈活刀頭
- 肌膚舒適
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- 剃鬚系統
-
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方便易用
- 乾濕兩用
-
乾濕兩用
- 清潔
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可水洗機身
- 顯示
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1 級電量指示燈
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電量不足指示燈
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充電顯示
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清潔提示
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更換剃鬚刀頭提示
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旅行鎖顯示
- 操作
-
使用前請拔去電源
- 比一般刀片呵護力高 10 倍 - 測試於 2015 年在德國進行，經過 21 日的適應期
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