Shaver series 5000 乾濕兩用電鬚刨
強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚
Philips Series 5000 帶來強勁剃鬚效能，現在每下可以剃除更多鬍鬚*。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的鬍鬚密度，帶來更佳的皮膚舒適感。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$998.00
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Shaver series 5000 乾濕兩用電鬚刨
強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚
採用 SkinIQ 技術
- SteelPrecision 刀片
- 鬍鬚密度智能感應
- 360-D 靈活刀頭
- 整合式彈出式修髮器
每一下剃鬚動作可以剃除更多鬍鬚
這款 Philips 電鬚刨具備 45 片自動研磨 SteelPrecision 刀片，效能強勁卻又溫和親膚，每分鐘可修剪高達 90,000 次，每一下可以剃除更多鬍鬚**，帶來潔淨舒適的剃鬚效果。
有效理順鬍鬚
電鬚刨的智能鬍鬚感應器以每秒 125 次的讀速讀取鬍鬚密度。此技術可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且溫和的剃鬚體驗。
緊貼面部曲線
這款 Philips 電鬚刨專為貼合您的面部輪廓而設計，極為靈活的刀頭可 360 度旋轉，帶來徹底和舒適的剃鬚體驗。
將鬍鬚移至最有效的修剪位置
全新設計的精確電鬚刨具備鬍鬚導向槽，以實現更佳的修剪效果，令肌膚極為舒適。
一按即開，方便清洗
清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。
選擇方便的乾剃或清爽的濕剃
乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。您可以進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。
充電 1 小時即可使用 60 分鐘
不論在家中或出門在外，這款電鬚刨都是方便之選。充電 1 小時即可使用 60 分鐘，或插入電線進行即時和持續充電。
1 小時內即可充滿電
強勁節能的鋰離子電池，讓電鬚刨 1 小時內即可充滿電。趕時間？充電 5 分鐘便足以完成一次剃鬚。
具備環保護照的電鬚刨
在 Philips，我們於產品研發的各個方面均推動可持續發展。我們的刀片生產使用 100% 可再生電力，而我們的包裝則採用可回收物料製成。所有電鬚刨均具備環保護照。
操作簡單的剃鬚體驗
您可以透過 3 級 LED 顯示屏查看剩餘電量。Philips 電鬚刨不僅會提醒您何時需要充電，還設有鎖定、清潔和更換刀頭的指示燈。
修剪八字鬚和鬢角
彈出式修髮器讓您修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。
技術規格
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配件
- 保養
-
- 整合式彈出式修髮器
-
是
- 旅行及收納
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-
電源
- 自動電壓
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100-240 V
- 操作時間
-
60 分鐘
- 充電
-
- 電池類型
-
鋰離子
- 備用電量
-
0.04
瓦
- 最大功率
-
9
瓦
-
設計
- 手柄
-
橡膠手柄
- 顏色
-
炭灰色
- 剃鬚刀頭
-
稜角設計
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服務
- 兩年保養
-
是
- SH71 替換刀頭
-
每兩年用 SH71 更換
-
剃鬚效能
- 浮動修剪
-
360-D 靈活刀頭
- 剃鬚系統
-
SteelPrecision 刀片
- SkinIQ 技術
-
鬍鬚密度智能感應
-
方便易用
- 乾濕兩用
-
乾濕兩用
- 清潔
-
- 顯示
-
-
SmartClick 配件
- 適用產品類型
-
RQ585/51 不適用於稜角刀頭類型
- 與 Philips Series 3000 進行比較測試。
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