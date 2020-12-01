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  • 強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚 強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚 強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚

    Shaver series 5000 乾濕兩用電鬚刨

    S5587/10

    強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚

    Philips Series 5000 帶來強勁剃鬚效能，現在每下可以剃除更多鬍鬚*。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的鬍鬚密度，帶來更佳的皮膚舒適感。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$998.00

    Shaver series 5000 乾濕兩用電鬚刨

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    強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚

    採用 SkinIQ 技術

    • SteelPrecision 刀片
    • 鬍鬚密度智能感應
    • 360-D 靈活刀頭
    • 整合式彈出式修髮器
    每一下剃鬚動作可以剃除更多鬍鬚

    每一下剃鬚動作可以剃除更多鬍鬚

    這款 Philips 電鬚刨具備 45 片自動研磨 SteelPrecision 刀片，效能強勁卻又溫和親膚，每分鐘可修剪高達 90,000 次，每一下可以剃除更多鬍鬚**，帶來潔淨舒適的剃鬚效果。

    有效理順鬍鬚

    有效理順鬍鬚

    電鬚刨的智能鬍鬚感應器以每秒 125 次的讀速讀取鬍鬚密度。此技術可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且溫和的剃鬚體驗。

    緊貼面部曲線

    緊貼面部曲線

    這款 Philips 電鬚刨專為貼合您的面部輪廓而設計，極為靈活的刀頭可 360 度旋轉，帶來徹底和舒適的剃鬚體驗。

    將鬍鬚移至最有效的修剪位置

    將鬍鬚移至最有效的修剪位置

    全新設計的精確電鬚刨具備鬍鬚導向槽，以實現更佳的修剪效果，令肌膚極為舒適。

    一按即開，方便清洗

    一按即開，方便清洗

    清潔電鬚刨輕鬆容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水沖洗。

    選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

    選擇方便的乾剃或清爽的濕剃

    乾濕兩用電鬚刨可隨您的喜好使用。您可以進行方便的乾剃，或配搭您最愛的潔面泡或潔面膏完成清爽的濕剃。

    充電 1 小時即可使用 60 分鐘

    充電 1 小時即可使用 60 分鐘

    不論在家中或出門在外，這款電鬚刨都是方便之選。充電 1 小時即可使用 60 分鐘，或插入電線進行即時和持續充電。 

    1 小時內即可充滿電

    1 小時內即可充滿電

    強勁節能的鋰離子電池，讓電鬚刨 1 小時內即可充滿電。趕時間？充電 5 分鐘便足以完成一次剃鬚。

    具備環保護照的電鬚刨

    具備環保護照的電鬚刨

    在 Philips，我們於產品研發的各個方面均推動可持續發展。我們的刀片生產使用 100% 可再生電力，而我們的包裝則採用可回收物料製成。所有電鬚刨均具備環保護照。

    操作簡單的剃鬚體驗

    操作簡單的剃鬚體驗

    您可以透過 3 級 LED 顯示屏查看剩餘電量。Philips 電鬚刨不僅會提醒您何時需要充電，還設有鎖定、清潔和更換刀頭的指示燈。

    修剪八字鬚和鬢角

    彈出式修髮器讓您修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。

    技術規格

    • 配件

      保養
      • 清潔小刷子
      • 保護蓋
      整合式彈出式修髮器
      旅行及收納
      • 保護蓋
      • 柔軟收納袋
      • 旅行收藏盒

    • 電源

      自動電壓
      100-240 V
      操作時間
      60 分鐘
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 5 分鐘快速充電
      電池類型
      鋰離子
      備用電量
      0.04  瓦
      最大功率
      9  瓦

    • 設計

      手柄
      橡膠手柄
      顏色
      炭灰色
      剃鬚刀頭
      稜角設計

    • 服務

      兩年保養
      SH71 替換刀頭
      每兩年用 SH71 更換

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      360-D 靈活刀頭
      剃鬚系統
      SteelPrecision 刀片
      SkinIQ 技術
      鬍鬚密度智能感應

    • 方便易用

      乾濕兩用
      乾濕兩用
      清潔
      • 一按即開
      • 可水洗機身
      顯示
      • 電量指示燈
      • 旅行鎖
      • LED 顯示屏

    • SmartClick 配件

      適用產品類型
      RQ585/51 不適用於稜角刀頭類型

    Badge-D2C

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