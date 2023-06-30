Shaver Series 5000 乾濕兩用電鬚刨
強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚
Philips 5000 系列專為追求強力且舒適日常剃鬚體驗的男士而設。即使是 3 日鬚亦能有效剃除，SkinIQ 技術能根據鬍鬚密度自動調節，帶來強勁、舒適且一致的剃鬚體驗。 查看各種好處
建議零售價: HK$1,468.00
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Shaver Series 5000 乾濕兩用電鬚刨
強勁剃鬚效能，溫和呵護肌膚
採用 SkinIQ 技術
- SteelPrecision 刀片
- 鬍鬚密度智能感應
- 360-D 靈活刀頭
- 整合式彈出式修髮器
- 長達 5 年保養**
每一下均能貼面且徹底剃鬚
每分鐘修剪高達 90,000 次，SteelPrecision 刀片每一下可以剃除更多鬍鬚，帶來貼面且徹底的剃鬚體驗。45 片高效能自動磨利刀片於歐洲製造，確保每次都能享受可靠的剃鬚效能。
根據鬍鬚濃密程度自動調節，令剃鬚更輕鬆
這款智能感應器每秒能讀取毛髮密度 250 次，並根據剃鬚時的情況自動調節電力，有助電鬚刨有效剃淨鬍鬚較厚或較密的部位，讓您享受順滑、輕鬆且舒適的剃鬚體驗。
貼合面部輪廓，提升緊貼皮膚的效果。
完全靈活刀頭可 360 度旋轉，緊貼面部及頭部輪廓。即使是頸部和下巴邊位等難以剃淨的部位，也能帶來徹底而舒適的剃鬚體驗。
將鬍鬚移至有效修剪位置
剃鬚刀頭表面經過精心設計，配備鬍鬚導向槽，可以將鬍鬚移至有效的修剪位置，帶來更加精確的剃鬚體驗，確保在面部不同部位都能達到乾淨均勻的剃鬚效果。
容易打開，方便快速沖洗和清潔
只需數秒即可清潔電鬚刨。輕觸按鈕，剃鬚刀頭便會彈蓋，讓您可以輕鬆沖洗，為下一次剃鬚準備就緒。
可乾剃、濕剃，甚至於淋浴時使用
選擇最適合您的剃鬚習慣。享受舒適的乾剃，或配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽的濕剃。防水設計亦便於淋浴時剃鬚，倍感方便。
把手內置精確修剪功能
配合內置彈出式精確修毛器，令造型更完美。這款修毛器非常適合保持鬍鬚造型、修剪鬢角，以及快速修飾細節，無需使用其他工具。
1 小時完全充電，5 分鐘快速充電
電鬚刨配備強大的鋰離子電池，完全充電僅需 1 小時。如果時間不夠，只需快速充電 5 分鐘即可獲得一次全面剃鬚所需的電量。
方便充電，減少浪費變壓器
USB-A 充電為電鬚刨提供實用的供電方式，同時有助減少浪費不必要的變壓器。如需電源變壓器，可透過 Philips 支援獲得合適的供電裝置。
融合可持續發展的製造理念
此電鬚刨隨附環保護照。我們的刀片生產設施使用 100% 可再生電力，包裝亦採用可回收物料，協助您作出更具環保意識的選擇。
持久耐用，長達 5 年保養****
Philips 電鬚刨經過精心設計，確保持久耐用及卓越效能。請登記您的產品，即可享有最長達 5 年之延長保養服務，讓您多年來都能安心剃鬚。
每次充電後，剃鬚時間長達 60 分鐘
充滿電後，可享受長達 60 分鐘無線剃鬚時間，無論在家中還是外遊，都能為日常護理提供穩定可靠的使用時間。
技術規格
-
配件
- 保養
-
清潔小刷子
- 附件
-
鬍鬚造型器
- 充電座
-
是
- 整合式彈出式修髮器
-
是
- 旅行及收納
-
旅行收納盒
- 隨附 USB-A 線
-
不隨附電源變壓器
-
電源
- 自動電壓
-
5 V
- 操作時間
-
60 分鐘
- 充電
-
- 電池類型
-
鋰離子
- 最大功率
-
9
瓦
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設計
- 顏色
-
幻影黑
- 手柄
-
橡膠手柄
- 剃鬚刀頭
-
稜角設計
-
服務
- SH71 替換刀頭
-
每兩年用 SH71 更換
- 2 + 3 年保養**
-
是
-
剃鬚效能
- 剃鬚系統
-
SteelPrecision 刀片
- 浮動修剪
-
360-D 靈活刀頭
- SkinIQ 技術
-
鬍鬚密度智能感應
-
方便易用
- 顯示
-
- 充電
-
USB-A 充電 (5V⎓ / ≥1A)
- 乾濕兩用
-
乾濕兩用
- 清潔
-
- 與 Philips Series 3000 進行比較測試。
- *基本 2 年保養，並於購買後 90 日內於 Philips 官網登記成為 My Philips 會員並註冊產品，以獲取額外 3 年免費保養。
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