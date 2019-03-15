Shaver series 6000 乾濕兩用電鬚刨
減少皮膚刺激
Philips 6000 系列電鬚刨可帶來快速剃淨效果，同時減少皮膚刺激。電鬚刨採用特別抗磨塗層，表面非常順滑，能輕鬆貼著皮膚滑動，減少刺激。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$1,198.00
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Shaver series 6000 乾濕兩用電鬚刨
減少皮膚刺激
具備特別抗磨塗層
- 多重精確切剃刀片
- 特別抗磨塗層
- 5向動態貼面刀頭
- 親膚模式
多重精確切剃刀片有效剃除短小鬚根
享受快速貼面的剃鬚效果。只需幾下，多重精確切剃刀片便有效地將長短不一的鬍鬚一一提起並剃除。
特別抗磨塗層帶來輕鬆順滑的剃鬚體驗
刀頭環上的特別抗磨塗層是為減低皮膚上的阻力而設，能夠帶來輕鬆順滑的剃鬚體驗，有效減少刺激皮膚。
5 向動態貼面刀頭帶來舒適的剃鬚體驗
5 向靈活刀頭可 5 向獨立浮動，能緊貼您的面部輪廓，順著皮膚滑動，大大減少皮膚阻力，提供舒適剃鬚體驗。
溫和轉速設定讓剃鬚時肌膚更舒適
選擇溫和轉速設定的親膚模式可加倍保護，讓肌膚更舒適。
肌膚保護系統讓電鬚刨更順滑移動，保護皮膚
貼面剃鬚而不會造成剃損或割傷。肌膚保護系統的圓滑刀頭邊設計可在皮膚上順滑移動，保護您的皮膚。
Aquatec 可給您帶來舒適乾剃或清爽濕剃
隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。Aquatec 乾濕剃鬚技術讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。
1 小時內即可充滿電
強勁節能的鋰電池，1 小時內即可為您的 Philips 電鬚刨充滿電。
完成充電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘
一次充滿電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘。
可將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨
只需打開電鬚刨刀頭，即可在水龍頭下徹底沖洗。
LED 顯示屏具備圖示，讓您簡易直觀地使用電鬚刨
簡單直接的屏幕顯示提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面：- 3 級電量指示燈 - 清潔提示 - 電量不足指示燈 - 更換電鬚刨刀頭提示 - 旅行鎖顯示。
一按即開，方便清洗
只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。
技術規格
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配件
- SmartClick
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修髮器
- 收納袋
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旅行收納袋
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電源
- 操作時間
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60 分鐘 / 剃鬚 21 次
- 充電
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1 小時完成充電
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快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
- 電池類型
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鋰離子電池
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設計
- 手柄
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人體工學設計手柄，操作舒適
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服務
- 替換刀頭
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每兩年用 SH50 更換
- 2 年保養
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是
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剃鬚效能
- 剃鬚系統
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多重精確切剃系統
- 肌膚舒適
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肌膚保護技術
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特別抗磨塗層
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AquaTec 乾濕剃鬚
-
親膚模式
- 浮動修剪
-
5向動態貼面刀頭
-
方便易用
- 顯示
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-
3 級電量指示燈
-
電量不足指示燈
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清潔提示
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更換剃鬚刀頭提示
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旅行鎖顯示
- 清潔
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可水洗機身
- 乾濕兩用
-
乾濕兩用
- 操作
-
只限無線使用
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