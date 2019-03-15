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    Shaver series 6000 乾濕兩用電鬚刨

    S6630/11

    減少皮膚刺激

    Philips 6000 系列電鬚刨可帶來快速剃淨效果，同時減少皮膚刺激。電鬚刨採用特別抗磨塗層，表面非常順滑，能輕鬆貼著皮膚滑動，減少刺激。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,198.00

    Shaver series 6000 乾濕兩用電鬚刨

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    減少皮膚刺激

    具備特別抗磨塗層

    • 多重精確切剃刀片
    • 特別抗磨塗層
    • 5向動態貼面刀頭
    • 親膚模式
    多重精確切剃刀片有效剃除短小鬚根

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    享受快速貼面的剃鬚效果。只需幾下，多重精確切剃刀片便有效地將長短不一的鬍鬚一一提起並剃除。

    特別抗磨塗層帶來輕鬆順滑的剃鬚體驗

    特別抗磨塗層帶來輕鬆順滑的剃鬚體驗

    刀頭環上的特別抗磨塗層是為減低皮膚上的阻力而設，能夠帶來輕鬆順滑的剃鬚體驗，有效減少刺激皮膚。

    5 向動態貼面刀頭帶來舒適的剃鬚體驗

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    5 向靈活刀頭可 5 向獨立浮動，能緊貼您的面部輪廓，順著皮膚滑動，大大減少皮膚阻力，提供舒適剃鬚體驗。

    溫和轉速設定讓剃鬚時肌膚更舒適

    溫和轉速設定讓剃鬚時肌膚更舒適

    選擇溫和轉速設定的親膚模式可加倍保護，讓肌膚更舒適。

    肌膚保護系統讓電鬚刨更順滑移動，保護皮膚

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    貼面剃鬚而不會造成剃損或割傷。肌膚保護系統的圓滑刀頭邊設計可在皮膚上順滑移動，保護您的皮膚。

    Aquatec 可給您帶來舒適乾剃或清爽濕剃

    Aquatec 可給您帶來舒適乾剃或清爽濕剃

    隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。Aquatec 乾濕剃鬚技術讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。

    1 小時內即可充滿電

    1 小時內即可充滿電

    強勁節能的鋰電池，1 小時內即可為您的 Philips 電鬚刨充滿電。

    完成充電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘

    完成充電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘

    一次充滿電後，無線剃鬚時間長達 60 分鐘。

    可將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨

    可將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨

    只需打開電鬚刨刀頭，即可在水龍頭下徹底沖洗。

    LED 顯示屏具備圖示，讓您簡易直觀地使用電鬚刨

    LED 顯示屏具備圖示，讓您簡易直觀地使用電鬚刨

    簡單直接的屏幕顯示提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面：- 3 級電量指示燈 - 清潔提示 - 電量不足指示燈 - 更換電鬚刨刀頭提示 - 旅行鎖顯示。

    一按即開，方便清洗

    一按即開，方便清洗

    只需彈出頭部，即可在水龍頭下徹底沖洗。

    技術規格

    • 配件

      SmartClick
      修髮器
      收納袋
      旅行收納袋

    • 電源

      操作時間
      60 分鐘 / 剃鬚 21 次
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
      電池類型
      鋰離子電池

    • 設計

      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適

    • 服務

      替換刀頭
      每兩年用 SH50 更換
      2 年保養

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      多重精確切剃系統
      肌膚舒適
      • 肌膚保護技術
      • 特別抗磨塗層
      • AquaTec 乾濕剃鬚
      • 親膚模式
      浮動修剪
      5向動態貼面刀頭

    • 方便易用

      顯示
      • 3 級電量指示燈
      • 電量不足指示燈
      • 清潔提示
      • 更換剃鬚刀頭提示
      • 旅行鎖顯示
      清潔
      可水洗機身
      乾濕兩用
      乾濕兩用
      操作
      只限無線使用

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