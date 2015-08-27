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  • 更流暢順滑的剃鬚呵護 更流暢順滑的剃鬚呵護 更流暢順滑的剃鬚呵護

    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨

    S7370/12

    更流暢順滑的剃鬚呵護

    Philips 7000 系列電鬚刨可保護皮膚免出現明顯的敏感泛紅。SkinGlide 防敏微珠保護環具有防摩擦塗層，鬚刨在臉上順滑流暢。緊貼皮膚的刀片，即使是最短的鬚根也能剃淨，並且保護皮膚。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,598.00

    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨

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    更流暢順滑的剃鬚呵護

    Philips No.1 專為敏感肌膚而設*

    • SkinGlide 防敏微珠保護環
    • GentlePrecisionPRO 溫和精確切剃系統
    • SmartClick 精確修髮器
    具備微珠順滑塗層的 防敏微珠保護環，帶來更順滑的剃鬚體驗

    具備微珠順滑塗層的 防敏微珠保護環，帶來更順滑的剃鬚體驗

    防敏微珠保護環有微珠順滑塗層，可帶來更舒適的剃鬚體驗。數千顆微珠塗層能減少電鬚刨摩擦以及表面阻力，令體驗更為簡易順暢，減少刺激皮護。

    5 向活動刀頭能因應輪廓而減少壓力

    5 向活動刀頭能因應輪廓而減少壓力

    我們的電鬚刨刀頭能變換 5 個方向，溫和地因應面部及頸部輪廓遊走，減少因緊貼皮膚剃鬚造成的摩擦及壓力。

    刀片能保護皮膚，即使是 3 日鬚亦能輕鬆剃淨。

    刀片能保護皮膚，即使是 3 日鬚亦能輕鬆剃淨。

    我們的升級版切割系統具備保護皮膚技術，專為剃除毛髮、呵護皮膚而設。V 形刀片在剃鬚時會避開皮膚，帶來順滑的體驗，即使 3 日鬚亦能游刃有餘。

    人性化屏幕及 1 級電池量顯示

    人性化屏幕及 1 級電池量顯示

    簡單直接的屏幕顯示提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面：1 級電量顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示 - 旅行鎖顯示

    Aquatec 可給您帶來舒適乾剃或清爽濕剃

    Aquatec 可給您帶來舒適乾剃或清爽濕剃

    隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。Aquatec 乾濕剃鬚技術讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。

    50 分鐘無線剃鬚

    50 分鐘無線剃鬚

    先進節省能源技術系統配合長效鋰電池為您帶來兩個方便的選擇：充電 1 小時後可使用 50 分鐘，或快速充電後進行一次完整的剃鬚。整個 7000 系列電鬚刨的所有型號均以無線操作，以確保可在潮濕的環境下安全使用。

    隨附 2 年產品保養

    隨附 2 年產品保養

    7000 系列電鬚刨提供 2 年保養，產品設計性能良好，堅固耐用。

    可將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨

    可將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨

    只需打開電鬚刨刀頭，即可在水龍頭下徹底沖洗。

    修剪八字鬚和鬢角

    修剪八字鬚和鬢角

    SmartClick 精確修髮器讓您修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。

    技術規格

    • 配件

      SmartClick
      修髮器
      收納袋
      旅行收納袋

    • 軟件

      軟件更新
      自購買日期起，Philips 提供長達 2 年的相關軟件更新

    • 電源

      操作時間
      50 分鐘 / 剃鬚 17 次
      自動電壓
      100-240 V
      電池類型
      鋰離子電池
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
      備用電量
      0.15  瓦
      最大功率
      5.4  瓦

    • 設計

      手柄
      人體工學設計手柄，操作舒適
      外框顏色
      白色
      正面顔色
      海洋藍

    • 服務

      替換刀頭
      每兩年更換一次 SH70
      2 年保養

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      5向動態貼面刀頭
      剃鬚系統
      GentlePrecisionPRO 溫和精確切剃系統
      肌膚舒適
      • SkinGlide 防敏微珠保護環
      • 肌膚保護技術
      • AquaTec 乾濕剃鬚

    • 方便易用

      清潔
      可水洗機身
      乾濕兩用
      乾濕兩用
      顯示
      • 1 級電量指示燈
      • 電量不足指示燈
      • 清潔提示
      • 更換剃鬚刀頭提示
      • 旅行鎖顯示
      操作
      • 無線使用
      • 使用前請拔去電源

    包裝盒内容

    包裝照片

    格內其他項目

    • SmartClick 精確修髮器
    Badge-D2C

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