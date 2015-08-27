50 分鐘無線剃鬚

先進節省能源技術系統配合長效鋰電池為您帶來兩個方便的選擇：充電 1 小時後可使用 50 分鐘，或快速充電後進行一次完整的剃鬚。整個 7000 系列電鬚刨的所有型號均以無線操作，以確保可在潮濕的環境下安全使用。