Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨
更流暢順滑的剃鬚呵護
Philips 7000 系列電鬚刨可保護皮膚免出現明顯的敏感泛紅。SkinGlide 防敏微珠保護環具有防摩擦塗層，鬚刨在臉上順滑流暢。緊貼皮膚的刀片，即使是最短的鬚根也能剃淨，並且保護皮膚。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$1,798.00
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Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨
更流暢順滑的剃鬚呵護
Philips No.1 專為敏感肌膚而設*
- SkinGlide 防敏微珠保護環
- GentlePrecisionPRO 溫和精確切剃系統
- SmartClick 修鬚造型刀頭
具備微珠順滑塗層的 防敏微珠保護環，帶來更順滑的剃鬚體驗
防敏微珠保護環有微珠順滑塗層，可帶來更舒適的剃鬚體驗。數千顆微珠塗層能減少電鬚刨摩擦以及表面阻力，令體驗更為簡易順暢，減少刺激皮護。
刀片能保護皮膚，即使是 3 日鬚亦能輕鬆剃淨。
我們的升級版切割系統具備保護皮膚技術，專為剃除毛髮、呵護皮膚而設。V 形刀片在剃鬚時會避開皮膚，帶來順滑的體驗，即使 3 日鬚亦能游刃有餘。
5 向活動刀頭能因應輪廓而減少壓力
我們的電鬚刨刀頭能變換 5 個方向，溫和地因應面部及頸部輪廓遊走，減少因緊貼皮膚剃鬚造成的摩擦及壓力。
Aquatec 可給您帶來舒適乾剃或清爽濕剃
隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。Aquatec 乾濕剃鬚技術讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。
人性化屏幕及 3 級電池顯示
電鬚刨簡單直接的屏幕顯示提供相關資料，讓您的電鬚刨的表現更全面：3 級電量顯示 - 清潔提示 - 低電量顯示 - 更換剃鬚刀頭提示 - 旅行鎖顯示
50 分鐘無線剃鬚
先進節省能源技術系統配合長效鋰電池為您帶來兩個方便的選擇：充電 1 小時後可使用 50 分鐘，或快速充電後進行一次完整的剃鬚。整個 7000 系列電鬚刨的所有型號均以無線操作，以確保可在潮濕的環境下安全使用。
可將電鬚刨放在水龍頭下直接沖洗乾淨
只需打開電鬚刨刀頭，即可在水龍頭下徹底沖洗。
隨附 2 年產品保養
7000 系列電鬚刨提供 2 年保養，產品設計性能良好，堅固耐用。
修鬚造型刀頭具備 5 種設定，適合造型及剃前修剪
修鬚造型刀具備 5 種設定，適合短鬚及剃前修剪。設有圓形套及造型梳可減少刺激皮膚。
技術規格
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配件
- SmartClick
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鬍鬚造型器
- 收納袋
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旅行收納袋
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軟件
- 軟件更新
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自購買日期起，Philips 提供長達 2 年的相關軟件更新
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電源
- 操作時間
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50 分鐘 / 剃鬚 17 次
- 自動電壓
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100-240 V
- 電池類型
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鋰離子電池
- 充電
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1 小時完成充電
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快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
- 備用電量
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0.15
瓦
- 最大功率
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5.4
瓦
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設計
- 手柄
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人體工學設計手柄，操作舒適
- 外框顏色
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陶瓷白
- 正面顔色
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磨砂銀
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服務
- 替換刀頭
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每兩年更換一次 SH70
- 2 年保養
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是
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剃鬚效能
- 浮動修剪
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5向動態貼面刀頭
- 肌膚舒適
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SkinGlide 防敏微珠保護環
-
肌膚保護技術
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AquaTec 乾濕剃鬚
- 剃鬚系統
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GentlePrecisionPRO 溫和精確切剃系統
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方便易用
- 清潔
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可水洗機身
- 乾濕兩用
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乾濕兩用
- 顯示
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3 級電量指示燈
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電量不足指示燈
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清潔提示
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更換剃鬚刀頭提示
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旅行鎖顯示
- 操作
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- Philips 為敏感皮膚而設的 No.1 產品（與 Philips 其他電鬚刨比較）
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