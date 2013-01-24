更流暢順滑的剃鬚呵護

Philips 7000 系列電鬚刨可保護皮膚免出現明顯的敏感泛紅。SkinGlide 防敏微珠保護環具有防摩擦塗層，鬚刨在臉上順滑流暢。緊貼皮膚的刀片，即使是最短的鬚根也能剃淨，並且保護皮膚。 查看各種好處