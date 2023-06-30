Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨
更貼面*的剃鬚體驗，提升肌膚保護
Philips 7000 系列電鬚刨可在皮膚順滑移動，即使是 3 日鬚亦能貼面、徹底剃淨每條毛髮。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的皮膚狀況，透過合適的動作帶來更佳皮膚保護效能。 查看各種好處
建議零售價: HK$1,988.00
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Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨
更貼面*的剃鬚體驗，提升肌膚保護
採用 SkinIQ 技術
- Nano SkinGlide 塗層
- SteelPrecision 刀片
- Motion Control 感應器
- 360-D 靈活刀頭
- 長達 5 年保養*****
每一下都發揮強勁表現
每分鐘可修剪高達 90,000 次，SteelPrecision 刀片讓您享受貼面的剃鬚體驗，每一下可以剃除更多鬍鬚*。45 片高效能自動研磨刀片於歐洲製造。
指引您改善剃鬚技巧，無需來回剃刮
動作感應技術會追蹤您的剃鬚方式，並指引您掌握更有效的技巧。只需剃鬚三次，大部分男士都能以較少的來回剃動次數達致更佳的剃鬚技巧***。
使用應用程式加強剃鬚體驗
將您的電鬚刨與 Philips GroomTribe 應用程式配對，令您的剃鬚體驗更完善。為您提供剃鬚指引、追蹤您的皮膚狀況、設定個人化體驗，並助您掌握剃鬚技巧，帶來貼面且呵護的效果。
適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易
從電鬚刨接觸到您的面部或頭部的一刻起，動態調節剃鬚力度。每秒能讀取毛髮密度 250 次。適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易。
專為提高精確度和修剪效能而設
全新設計的刀頭形狀，專為提高精確度而設。刀頭表面經過鬍鬚導向槽增強，可以將鬍鬚移至最有效的修剪位置。
1 分鐘深層清潔，帶來潔淨的剃鬚效果
效能強勁的清潔機只需 1 分鐘便能徹底清潔和潤滑您的電鬚刨，保持更長時間高效運作。清潔機的效能比使用清水清洗有效 10 倍**。它是全球最細小的清潔機，方便存放，而且可以隨處使用。
可濕剃或乾剃，甚至於淋浴時使用
隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。
手柄內置精確修髮器
使用電鬚刨的彈出式精確修髮器令造型更臻完美。精確修髮器整合到電鬚刨的機身內，讓您完美塑造鬍鬚造型和修剪鬢角。
便捷充電
Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support
具備環保護照的電鬚刨
我們的刀片生產設施使用 100% 可再生電力，而我們的包裝則採用可回收物料製成。所有電鬚刨均具備環保護照。
持久耐用：長達 5 年保養*****
我們的電鬚刨專為卓越效能而設計，並在您註冊產品後提供長達 5 年的延長保養，讓您每次剃鬚都能享受極致的可靠性及效能。
減低皮膚上的阻力，有效減少刺激皮膚
具保護效能的塗層在剃鬚刀頭和皮膚之間。每平方厘米多達 250,000 顆微技術珠子，令皮膚上的滑動效能提升達 30%***，有效減少刺激皮膚。
靈活刀頭緊貼面部輪廓
完全靈活的刀頭可 360 度旋轉，緊貼您的面部及頭部輪廓。體驗最佳的貼面感受，成就徹底且舒適的剃鬚效果。
技術規格
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配件
- 充電座
-
是
- Quick Clean Pod
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- 整合式彈出式修髮器
-
是
- 旅行及收納
-
旅行收藏盒
- 隨附 USB-A 線
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不隨附電源變壓器
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軟件
- 應用程式
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- 智能手機兼容性
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iPhone 及 Android™ 裝置
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電源
- 操作時間
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60 分鐘
- 充電
-
- 電池類型
-
鋰離子
- 自動電壓
-
5 V
- 最大功率
-
9
瓦
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設計
- 手柄
-
橡膠手柄
- 顏色
-
冰藍色
- 剃鬚刀頭
-
稜角設計
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服務
- SH71 替換刀頭
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每兩年用 SH71 更換
- 2 + 3 年保養*****
-
是
-
剃鬚效能
- 剃鬚系統
-
SteelPrecision 刀片
- 浮動修剪
-
360-D 靈活刀頭
- SkinIQ 技術
-
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Nano SkinGlide 塗層
-
Motion Control 感應器
-
鬍鬚密度智能感應
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方便易用
- 顯示
-
-
LED 顯示屏
-
電量指示燈
-
Motion Control 指示燈
-
旅行鎖
- 乾濕兩用
-
乾濕兩用
- 充電
-
USB-A 充電 (5V⎓ / ≥1A)
- 清潔
-
- 與其他無塗層材料相比
- *與 Philips Series 3000 進行比較測試。
- **根據 2019 年的 Philips Series S7000 及 GroomTribe 應用程式用戶
- ***比較在清潔濾盒內，使用清潔劑與使用清水清洗鬍鬚渣的清潔程度
- ****基本 2 年保養，並於購買後 90 日內於 Philips 官網登記成為 My Philips 會員並註冊產品，以獲取額外 3 年免費保養。
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