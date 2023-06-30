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  • 更貼面*的剃鬚體驗，提升肌膚保護 更貼面*的剃鬚體驗，提升肌膚保護 更貼面*的剃鬚體驗，提升肌膚保護

    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨

    S7882/55

    更貼面*的剃鬚體驗，提升肌膚保護

    Philips 7000 系列電鬚刨可在皮膚順滑移動，即使是 3 日鬚亦能貼面、徹底剃淨每條毛髮。電鬚刨具備先進的 SkinIQ 技術，能夠感應並適應您的皮膚狀況，透過合適的動作帶來更佳皮膚保護效能。

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    建議零售價: HK$1,988.00

    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨

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    更貼面*的剃鬚體驗，提升肌膚保護

    採用 SkinIQ 技術

    • Nano SkinGlide 塗層
    • SteelPrecision 刀片
    • Motion Control 感應器
    • 360-D 靈活刀頭
    • 長達 5 年保養*****
    每一下都發揮強勁表現

    每一下都發揮強勁表現

    每分鐘可修剪高達 90,000 次，SteelPrecision 刀片讓您享受貼面的剃鬚體驗，每一下可以剃除更多鬍鬚*。45 片高效能自動研磨刀片於歐洲製造。

    指引您改善剃鬚技巧，無需來回剃刮

    指引您改善剃鬚技巧，無需來回剃刮

    動作感應技術會追蹤您的剃鬚方式，並指引您掌握更有效的技巧。只需剃鬚三次，大部分男士都能以較少的來回剃動次數達致更佳的剃鬚技巧***。

    使用應用程式加強剃鬚體驗

    使用應用程式加強剃鬚體驗

    將您的電鬚刨與 Philips GroomTribe 應用程式配對，令您的剃鬚體驗更完善。為您提供剃鬚指引、追蹤您的皮膚狀況、設定個人化體驗，並助您掌握剃鬚技巧，帶來貼面且呵護的效果。

    適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易

    適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易

    從電鬚刨接觸到您的面部或頭部的一刻起，動態調節剃鬚力度。每秒能讀取毛髮密度 250 次。適應您的鬍鬚，令剃鬚更輕鬆容易。

    專為提高精確度和修剪效能而設

    專為提高精確度和修剪效能而設

    全新設計的刀頭形狀，專為提高精確度而設。刀頭表面經過鬍鬚導向槽增強，可以將鬍鬚移至最有效的修剪位置。

    1 分鐘深層清潔，帶來潔淨的剃鬚效果

    1 分鐘深層清潔，帶來潔淨的剃鬚效果

    效能強勁的清潔機只需 1 分鐘便能徹底清潔和潤滑您的電鬚刨，保持更長時間高效運作。清潔機的效能比使用清水清洗有效 10 倍**。它是全球最細小的清潔機，方便存放，而且可以隨處使用。

    可濕剃或乾剃，甚至於淋浴時使用

    可濕剃或乾剃，甚至於淋浴時使用

    隨心所欲，選擇切合所需的剃鬚體驗。乾濕兩用電鬚刨讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。

    手柄內置精確修髮器

    手柄內置精確修髮器

    使用電鬚刨的彈出式精確修髮器令造型更臻完美。精確修髮器整合到電鬚刨的機身內，讓您完美塑造鬍鬚造型和修剪鬢角。

    便捷充電

    便捷充電

    Philips 在產品製造各方面致力推動可持續性。我們的目標是減少浪費並盡量減少我們推出市場的 USB 變壓器數量。如果您需要變壓器，可透過以下網址獲取合適的變壓器：www.philips.com/support

    具備環保護照的電鬚刨

    具備環保護照的電鬚刨

    我們的刀片生產設施使用 100% 可再生電力，而我們的包裝則採用可回收物料製成。所有電鬚刨均具備環保護照。

    持久耐用：長達 5 年保養*****

    持久耐用：長達 5 年保養*****

    我們的電鬚刨專為卓越效能而設計，並在您註冊產品後提供長達 5 年的延長保養，讓您每次剃鬚都能享受極致的可靠性及效能。

    減低皮膚上的阻力，有效減少刺激皮膚

    具保護效能的塗層在剃鬚刀頭和皮膚之間。每平方厘米多達 250,000 顆微技術珠子，令皮膚上的滑動效能提升達 30%***，有效減少刺激皮膚。

    靈活刀頭緊貼面部輪廓

    完全靈活的刀頭可 360 度旋轉，緊貼您的面部及頭部輪廓。體驗最佳的貼面感受，成就徹底且舒適的剃鬚效果。

    技術規格

    • 配件

      充電座
      Quick Clean Pod
      • 內附 1 個清潔濾盒
      整合式彈出式修髮器
      旅行及收納
      旅行收藏盒
      隨附 USB-A 線
      不隨附電源變壓器

    • 軟件

      應用程式
      • GroomTribe
      • 可通過藍牙連接
      智能手機兼容性
      iPhone 及 Android™ 裝置

    • 電源

      操作時間
      60 分鐘
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 5 分鐘快速充電
      電池類型
      鋰離子
      自動電壓
      5 V
      最大功率
      9  瓦

    • 設計

      手柄
      橡膠手柄
      顏色
      冰藍色
      剃鬚刀頭
      稜角設計

    • 服務

      SH71 替換刀頭
      每兩年用 SH71 更換
      2 + 3 年保養*****

    • 剃鬚效能

      剃鬚系統
      SteelPrecision 刀片
      浮動修剪
      360-D 靈活刀頭
      SkinIQ 技術
      • Nano SkinGlide 塗層
      • Motion Control 感應器
      • 鬍鬚密度智能感應

    • 方便易用

      顯示
      • LED 顯示屏
      • 電量指示燈
      • Motion Control 指示燈
      • 旅行鎖
      乾濕兩用
      乾濕兩用
      充電
      USB-A 充電 (5V⎓ / ≥1A)
      清潔
      • 一按即開
      • 可水洗機身

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    • 與其他無塗層材料相比
    • *與 Philips Series 3000 進行比較測試。
    • **根據 2019 年的 Philips Series S7000 及 GroomTribe 應用程式用戶
    • ***比較在清潔濾盒內，使用清潔劑與使用清水清洗鬍鬚渣的清潔程度
    • ****基本 2 年保養，並於購買後 90 日內於 Philips 官網登記成為 My Philips 會員並註冊產品，以獲取額外 3 年免費保養。

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