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  • 貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用 貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用 貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用

    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨<br>

    S7910/16

    貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用

    Philips 7000 系列電鬚刨專為緊貼敏感皮膚剃鬚而設。皆因人人的皮膚獨一無二，此系列特別與多位皮膚科專家共同研發的個人化剃鬚指導，協助解決男士特定的肌膚問題。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,698.00

    Shaver series 7000 乾濕兩用電鬚刨<br>

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    貼面剃鬚，即使是敏感皮膚都適用

    敏感肌膚No.1 之選

    • 防敏微珠保護環
    • 溫和精確切剃刀片
    • 鬍鬚密度智能感應<br>
    • 個人化剃鬚計劃
    防敏微珠保護環配備微珠順滑粒子，剃鬚時更順滑流暢

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    體驗 Philips 先進的微珠順滑技術，剃鬚時更順滑流暢。靈感源自空氣動力學的滑動原理，電鬚刨外環表面充滿超細微、猶如玻璃球狀的粒子，令電鬚刨在肌膚上滑過時加倍舒適。

    專為緊貼敏感皮膚剃鬚而設的電鬚刨

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    這款專為敏感皮膚而設的電鬚刨配備溫和精確切剃刀片，減少拖拉、拉扯或重覆來回剃鬚，即使是 3 日鬚亦應付自如。

    鬍鬚密度智能感應針對鬍鬚濃密的部分，高效剃鬚

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    這款電鬚刨配備 BeardAdapt 感應器，會檢查您的鬍鬚密度，然後自動調整剃鬚力度，簡單方便。

    個人化剃鬚計劃解決特定皮膚問題

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    連接 GroomTribe 應用程式，透過品牌與多位皮膚科醫生共同研發的個人計劃，解決皮膚泛紅、剃鬚後感到灼熱，以及毛髮倒生等皮膚問題。追蹤每次剃鬚的進度，建立適合您的剃鬚流程和技巧。

    全導向靈活刀頭緊貼面部輪廓，減輕對面部的壓力

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    剃鬚刀頭能夠靈活地貼合輪廓，輕柔地緊貼面部和頸部曲線。減低貼面剃鬚所需的壓力，大大降低對皮膚造成的刺激。

    針對敏感皮膚而設計的剃鬚設定

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    剃鬚設定包括一般、敏感或超敏感模式，確保皮膚感覺舒適。您亦可使用 GroomTribe 應用程式，獲得個人建議。

    Aquatec 可給您帶來舒適乾剃或清爽濕剃

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    隨心所欲，選擇切合皮膚狀況的剃鬚體驗。Aquatec 乾濕剃鬚技術讓您既可選擇舒適乾剃，又可配以剃鬚啫喱或泡沫進行清爽濕剃，適合在淋浴時使用。

    修剪八字鬚和鬢角

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    SmartClick 精確修髮器讓您修剪八字鬚和鬢角，輕鬆完成造型。

    50 分鐘無線剃鬚

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    一次完全充電，即可無線使用 50 分鐘

    1 小時內即可充滿電

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    強勁節能的鋰電池，1 小時內即可為您的 Philips 電鬚刨充滿電。

    5 分鐘快速充電足以完成一次剃鬚

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    趕時間？充電 5 分鐘足以完成一次剃鬚。

    技術規格

    • 配件

      收納袋
      旅行收納袋
      SmartClick
      • 修髮器
      • 鼻毛修剪器
      • 潔面刷
      保養
      清潔小刷子
      隨附精準鬍鬚造型器

    • 軟件

      應用程式
      GroomTribe
      軟件更新
      自購買日期起，Philips 提供長達 2 年的相關軟件更新
      智能手機兼容性
      兼容多款 iPhone 及 Android™ 型號。詳情請參閱 philips.com/s7000-support。
      藍牙
      4.1 版本，10 米範圍

    • 電源

      操作時間
      50 分鐘
      自動電壓
      100-240 V
      充電
      • 1 小時完成充電
      • 快速充電 5 分鐘可剃鬚 1 次
      電池類型
      鋰離子電池
      備用電量
      0.15  瓦
      最大功率
      5.4  瓦

    • 服務

      兩年保養
      替換刀頭 SH70
      每 2 年更換一次

    • 剃鬚效能

      浮動修剪
      多方向 ContourDetect
      肌膚舒適
      • SkinGlide 防敏微珠保護環
      • 個人剃鬚計劃
      • 敏感剃鬚設定
      剃鬚系統
      溫和精確切剃刀片

    • 方便易用

      乾濕兩用
      乾濕兩用
      清潔
      可水洗機身
      顯示
      • 拔出電源指示燈
      • 1 級電量指示燈
      操作
      只限無線使用

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