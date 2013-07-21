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- 手帶
- 連接 BR-1X 音頻線
- 保用證
- 全球保用證
- 快速安裝指南
絕佳音色 · 多變 · 串連式
無論您往哪裡去，亦可使用音色宏偉壯觀、設計新潮的 SB5200 便攜式喇叭娛樂身邊的同伴。在家中使用室內模式享受清晰悅耳的音質，或者轉用室外模式，調高音量令大家情緒高漲。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。
wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。
如需在室外獲得更大的聲音效果，可使用特殊的捆紮音頻線將多個 BR-1X 鏈接在一起。連接之後，所有 BR-1X 的音量可實現同步。只需調節連接至您的裝置的 BR-1X 音量即可調節所有音量。
只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。
配有室內及室外兩種模式，讓您使用時更為方便，享有更大的靈活度。想要傾聽強勁低音和清脆音質時可選擇室內模式，希望在露天場所享受最大音量和穿透力時則可以選擇室外模式。
兼容度
連接
舒適
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電源
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