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無線便攜式喇叭

SB5200K/10
2 獎項
  • 絕佳音色 · 多變 · 串連式 絕佳音色 · 多變 · 串連式 絕佳音色 · 多變 · 串連式
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    無線便攜式喇叭

    SB5200K/10
    2 獎項

    絕佳音色 · 多變 · 串連式

    無論您往哪裡去，亦可使用音色宏偉壯觀、設計新潮的 SB5200 便攜式喇叭娛樂身邊的同伴。在家中使用室內模式享受清晰悅耳的音質，或者轉用室外模式，調高音量令大家情緒高漲。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$699.00

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      • 10 瓦 充電電池
      經藍牙無線音樂串流

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      藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

      WOOx™ 喇叭技術提供低沉強勁的低音

      WOOx™ 喇叭技術提供低沉強勁的低音

      wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。

      將多個 BR-1X 接入一個大型音樂系統

      將多個 BR-1X 接入一個大型音樂系統

      如需在室外獲得更大的聲音效果，可使用特殊的捆紮音頻線將多個 BR-1X 鏈接在一起。連接之後，所有 BR-1X 的音量可實現同步。只需調節連接至您的裝置的 BR-1X 音量即可調節所有音量。

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

      室外室內 2 個可選的聲音設定

      配有室內及室外兩種模式，讓您使用時更為方便，享有更大的靈活度。想要傾聽強勁低音和清脆音質時可選擇室內模式，希望在露天場所享受最大音量和穿透力時則可以選擇室外模式。

      技術規格

      • 兼容度

        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • 全新 iPad
        • iPad mini
        • 有 Retina 顯示的 iPad
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        iPod touch
        第三代以上
        Android 系統平板電腦和智能手機
        （使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）
        Bluetooth 4.0 或更低版本共用
        其他啟用藍牙的裝置

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        藍牙範圍
        視線內 10 米或 30 尺
        音訊輸入（3.5 毫米）
        微型 USB 連接埠
        透過 PC 為 BR-1X 充電

      • 舒適

        內置咪高風
        用於嗽叭會議

      • 聲音

        輸出功率（RMS）
        2 x 5 瓦
        音效系統
        立體聲
        音量控制
        上 / 下

      • 喇叭

        喇叭增強功能
        wOOx 低音發射裝置
        喇叭驅動器
        2 X 2 吋

      • 電源

        電源
        100-240VAC, 50/60Hz
        電池類型
        鋰聚合物（內置）
        電池的使用時間
        6  hr

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • 手帶
        • 連接 BR-1X 音頻線
        • 保用證
        • 全球保用證
        • 快速安裝指南

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        210 x 100 x 80  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        260 x 110 x 110 毫米
        産品重量
        0.5  千克
        重量 (含包裝)
        0.95  千克

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • 手帶
      • 連接 BR-1X 音頻線
      • 保用證
      • 全球保用證
      • 快速安裝指南

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          • 電池壽命視乎使用狀況及設定。

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