內置喇叭突顯出 XSL 音效技術所提供的充滿動感的音效

ShoqBox 的 XSL 音效技術讓你可以享受充滿動感及強勁的低音效果。結合鮮明、輕快及中階的音效，加上富彈性而有力的低音，你可以完全沉醉在令人難以跳脫的音樂世界中。創新的高科技材料如鈦錐及釹磁，能釋放比相同尺寸的傳統喇叭將近多一倍的功率。你更可以準確調校喇叭，精細的音效結構及電路設計，保証提供最佳的音色及最佳的低音效能。