強勁的立體聲舞台
流線型一體式 SBA290 便攜式喇叭系統，可輕易放進你的口袋或手袋，讓你隨時隨地和朋友共享強勁和真實的立體聲舞台，並感受令人驚異的豐富低音音質，即使只是小聲播放。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
強勁的立體聲舞台
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強勁的立體聲舞台
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流線型一體式 SBA290 便攜式喇叭系統，可輕易放進你的口袋或手袋，讓你隨時隨地和朋友共享強勁和真實的立體聲舞台，並感受令人驚異的豐富低音音質，即使只是小聲播放。
啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。
妥善對待你的喇叭，在不使用時將喇叭收藏在這款柔軟的便攜套，以免喇叭線纏在一起。
ShoqBox 的 XSL 音效技術讓你可以享受充滿動感及強勁的低音效果。結合鮮明、輕快及中階的音效，加上富彈性而有力的低音，你可以完全沉醉在令人難以跳脫的音樂世界中。創新的高科技材料如鈦錐及釹磁，能釋放比相同尺寸的傳統喇叭將近多一倍的功率。你更可以準確調校喇叭，精細的音效結構及電路設計，保証提供最佳的音色及最佳的低音效能。
Incredible Surround ™ 擴闊音樂舞台，令你如置身於一圈喇叭之中。
通用於所有便攜式娛樂裝置。只要以 3.5 毫米插頭連接便可。
超級纖巧和輕便，令你幾乎不覺它的存在。放進你的口袋或手袋，隨身帶著。便攜的極至。
獨特的設計讓收藏喇叭線不再是問題。包好就可以上路。
音效
連接
便利
配件
功率
包裝尺寸
外盒
內紙箱