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便攜式喇叭系統

SBA290/97
  • 強勁的立體聲舞台 強勁的立體聲舞台 強勁的立體聲舞台
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    便攜式喇叭系統

    SBA290/97

    強勁的立體聲舞台

    流線型一體式 SBA290 便攜式喇叭系統，可輕易放進你的口袋或手袋，讓你隨時隨地和朋友共享強勁和真實的立體聲舞台，並感受令人驚異的豐富低音音質，即使只是小聲播放。

    此產品已不再銷售。

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      便攜套在你不使用喇叭時提供保護

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      妥善對待你的喇叭，在不使用時將喇叭收藏在這款柔軟的便攜套，以免喇叭線纏在一起。

      內置喇叭突顯出 XSL 音效技術所提供的充滿動感的音效

      ShoqBox 的 XSL 音效技術讓你可以享受充滿動感及強勁的低音效果。結合鮮明、輕快及中階的音效，加上富彈性而有力的低音，你可以完全沉醉在令人難以跳脫的音樂世界中。創新的高科技材料如鈦錐及釹磁，能釋放比相同尺寸的傳統喇叭將近多一倍的功率。你更可以準確調校喇叭，精細的音效結構及電路設計，保証提供最佳的音色及最佳的低音效能。

      Incredible Surround ™ 加強音樂舞台

      Incredible Surround ™ 擴闊音樂舞台，令你如置身於一圈喇叭之中。

      通用於所有便攜式娛樂裝置

      通用於所有便攜式娛樂裝置。只要以 3.5 毫米插頭連接便可。

      超流線型單體式設計，易於放進口袋和手袋

      超級纖巧和輕便，令你幾乎不覺它的存在。放進你的口袋或手袋，隨身帶著。便攜的極至。

      不使用時整齊地收藏喇叭線

      獨特的設計讓收藏喇叭線不再是問題。包好就可以上路。

      技術規格

      • 音效

        頻率響應
        100 - 20 000  Hz
        阻抗
        3 Ohm
        RMS 電功率額定值
        2x3 瓦 (6 瓦)
        敏感度
        >80 dB
        音效增強
        • 動態低音增強效果
        • 超寬環迴立體聲
        喇叭直徑
        40 毫米
        類型
        Neodymium 磁石

      • 連接

        纜線長度
        0.3 米
        連接器
        3.5 毫米立體聲
        連接器設備
        鍍鎳

      • 便利

        低音水平控制
        操作時間
        6 小時
        電源已開指示燈
        音量控制

      • 配件

      • 功率

        轉接器類型
        9 伏 500mA
        電池類型
        • 四號 (AAA) 電池
        • LR03
        電池電壓
        1.5  伏
        電池數量
        6

      • 包裝尺寸

        深度
        8.4  厘米
        總重量
        0.796  千克
        高度
        22.5  厘米
        淨重
        0.553  千克
        淨機身重量
        0.243  千克
        寬度
        21.8  厘米

      • 外盒

        總重量
        5.49  千克
        高度
        23  厘米
        長度
        56  厘米
        淨重
        3.318  千克
        淨機身重量
        2.172  千克
        寬度
        25  厘米

      • 內紙箱

        總重量
        1.746  千克
        高度
        20.6  厘米
        長度
        22.4  厘米
        淨重
        1.106  千克
        淨機身重量
        0.64  千克
        寬度
        17.8  厘米

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