無線喇叭 SBT75/12
無線音樂串流
通過藍芽無線串流音樂支援的強勁音效及 wOOx 技術提供強勁沉穩的重低音。配備內置可充電式電池可供隨處播放音樂，此喇叭為您的生活增添色彩。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$599.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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通過藍芽無線串流音樂支援的強勁音效及 wOOx 技術提供強勁沉穩的重低音。配備內置可充電式電池可供隨處播放音樂，此喇叭為您的生活增添色彩。 查看各種好處
連接任何藍牙支援裝置
藍牙是一種短距離無線通訊技術，可讓您輕鬆地與其他藍牙裝置無線連接，這樣不論是哪一種智能手機、平板電腦，甚至是筆記型電腦（包括 iPod 或 iPjome），皆可輕鬆地通過啟用藍牙的喇叭，播放您最喜愛的音樂。
內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂
隨時隨地，盡情播放音樂。內置可充電式電池，無需因為電源線而煩惱，也不用四處尋找電源插座，讓您輕鬆享受個人音樂。方便攜帶，立即享受出色音樂的自由快感。
經藍牙無線音樂串流
藍牙就是一種短距離的無線通訊技術，強力又慳電。這種技術可與其他藍牙裝置輕鬆地無線連接，這樣您就可以從任何智能手機、直板手機或筆記簿型電腦，包括配備藍牙喇叭的 iPod 或 iPhone，播放您最喜愛的音樂。
wOOx 技術實現渾厚且精確的低音效果，沒有絲毫失真
wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。
技術規格
-
兼容度
- 使用
-
- iPad
-
- iPhone
-
-
iPhone 3
-
iPhone 3GS
-
iPhone 4
-
iPhone 4S
- iPod touch
-
第三代以上
- Android 系統平板電腦和智能手機
-
（使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）
- 其他音樂裝置
-
（使用藍牙 2.1 或以上版本）
-
連接
- 藍牙規格
-
- 藍牙範圍
-
視線內 10 米或 30 尺
- 音訊連接
-
3.5 毫米輸入端子
-
音效
- 輸出功率（RMS）
-
4 瓦
- 音效系統
-
立體聲
- 音效增強
-
wOOx™ 技術
-
功率
- 電池類型
-
鋰（內置）
- 電池的使用時間
-
5
hr
-
配件
- 單一電纜以供
-
3.5 毫米輸入端子及 USB 充電
- 保用證
-
有
- 全球保用證
-
有
-
產品尺寸
- 深度
-
8
厘米
- 高度
-
7.8
厘米
- 重量
-
0.5
千克
- 寬度
-
18.2
厘米
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