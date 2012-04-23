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無線喇叭

SBT75/12
  • 無線音樂串流 無線音樂串流 無線音樂串流
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    無線喇叭

    SBT75/12

    無線音樂串流

    通過藍芽無線串流音樂支援的強勁音效及 wOOx 技術提供強勁沉穩的重低音。配備內置可充電式電池可供隨處播放音樂，此喇叭為您的生活增添色彩。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$599.00

    無線喇叭

    無線音樂串流

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    無線音樂串流

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      • 藍牙®
      • 立體聲低音發射裝置
      • 可充電使用
      • 4 瓦
      連接任何藍牙支援裝置

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      藍牙是一種短距離無線通訊技術，可讓您輕鬆地與其他藍牙裝置無線連接，這樣不論是哪一種智能手機、平板電腦，甚至是筆記型電腦（包括 iPod 或 iPjome），皆可輕鬆地通過啟用藍牙的喇叭，播放您最喜愛的音樂。

      內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂

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      隨時隨地，盡情播放音樂。內置可充電式電池，無需因為電源線而煩惱，也不用四處尋找電源插座，讓您輕鬆享受個人音樂。方便攜帶，立即享受出色音樂的自由快感。

      經藍牙無線音樂串流

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      藍牙就是一種短距離的無線通訊技術，強力又慳電。這種技術可與其他藍牙裝置輕鬆地無線連接，這樣您就可以從任何智能手機、直板手機或筆記簿型電腦，包括配備藍牙喇叭的 iPod 或 iPhone，播放您最喜愛的音樂。

      wOOx 技術實現渾厚且精確的低音效果，沒有絲毫失真

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      wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。

      最適宜用於智能手機、電腦或攜帶式裝置

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      技術規格

      • 兼容度

        使用
        • 大多數藍牙智能手機
        • 平板電腦
        • 音樂裝置
        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • 全新 iPad
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        iPod touch
        第三代以上
        Android 系統平板電腦和智能手機
        （使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）
        其他音樂裝置
        （使用藍牙 2.1 或以上版本）

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙範圍
        視線內 10 米或 30 尺
        音訊連接
        3.5 毫米輸入端子

      • 音效

        輸出功率（RMS）
        4 瓦
        音效系統
        立體聲
        音效增強
        wOOx™ 技術

      • 功率

        電池類型
        鋰（內置）
        電池的使用時間
        5  hr

      • 配件

        單一電纜以供
        3.5 毫米輸入端子及 USB 充電
        保用證
        全球保用證

      • 產品尺寸

        深度
        8  厘米
        高度
        7.8  厘米
        重量
        0.5  千克
        寬度
        18.2  厘米

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