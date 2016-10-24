內置 NFC 智能辨識科技的敏感肌刷頭

智能敏感肌膚刷頭設內置 NFC 智能辨識科技，讓您可選用專為敏感肌膚而設的潔面程式，旋轉速度減慢 10%，震動頻率降低 25％，潔面時間縮短 20％，帶來更溫和的潔淨效果。特設 U-zone 和 T-zone 潔面程式，讓您可更有規律地清潔敏感肌膚。效果顯著：感受如手洗般溫柔，但更佳的清潔效果。您可因應需要選擇適合的刷頭，以恰到好處的強度清潔您敏感、幼嫩的肌膚。