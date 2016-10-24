VisaPure Advanced 配合智能敏感肌膚刷頭使用，可透過溫和的方式清潔肌膚，帶來柔滑、富光澤的肌膚。32,000 條超幼細刷毛專為帶來溫和潔淨體驗而設。刷頭內置 NFC 智能辨識科技，可自動調節至較低的旋轉速度、震動頻率及潔面時間較短的專屬程式，呵護幼嫩敏感肌膚。緊貼您的肌膚需要來調節潔面強度，讓您可時刻享受最細緻的潔膚程序。
活力按摩滾輪提供活膚和舒緩的按摩。有助舒緩面部疲憊的肌肉，讓您感受活膚體驗。如人手揉揑按摩一樣舒適，如每分鐘 750 次指彈按摩。除了舒緩疲憊肌肉，按摩還可為您的肌膚帶來很多好處。按摩有助刺激血液流動，將氧氣和養份帶到皮膚，有效改善膚質，煥發健康神采。
DualMotion 雙向旋轉按摩，提供每秒 120 次納米微震按摩，帶來輕柔、提亮眼周肌膚的按摩效果。按摩程式專門為溫柔按摩眼周幼嫩肌膚而設，冰感明眸按摩每眼需時 20 秒，特別適合在早上作快速護理。
智能敏感肌膚刷頭設內置 NFC 智能辨識科技，讓您可選用專為敏感肌膚而設的潔面程式，旋轉速度減慢 10%，震動頻率降低 25％，潔面時間縮短 20％，帶來更溫和的潔淨效果。特設 U-zone 和 T-zone 潔面程式，讓您可更有規律地清潔敏感肌膚。效果顯著：感受如手洗般溫柔，但更佳的清潔效果。您可因應需要選擇適合的刷頭，以恰到好處的強度清潔您敏感、幼嫩的肌膚。
VisaPure Advanced 設有 Dual Motion 智能辨識科技，可識別不同的刷頭，進行各種特定的旋轉和震動程式。機身和新配件都附有創新的 NFC 技術，自動識別插上的配件。機身會識別裝上的刷頭，讓您可以享受 Dual Motion 智能辨識科技帶來的不同護膚體驗。
使用 VisaPure 潔膚可清走更多面部上的污垢、死皮及暗啞。帶來深層清潔毛孔的效果，讓皮膚更有效地吸收護膚品，例如乳霜及精華。
活力按摩滾輪的設計優雅，具備 5 個小按摩球，感覺如每分鐘 750 次指彈按摩。3 分鐘的雙向旋轉按摩程式，讓您可每星期享受多次面部按摩。
活力按摩滾輪與日本美容按摩專家共同研發，Dual Motion 智能辨識科技的專用程式參考全球著名的按摩技巧。揉捏按摩法享譽全球，可帶來深層的按摩享受，促進血液循環、舒緩疲憊肌肉、讓你容光煥發，皮膚重現活力。
為您帶來明眸神采的 Dual Motion 按摩程式，每秒 120 次納米微振，輕柔、舒適及清涼地按摩眼周肌膚，專門為按摩眼周幼嫩肌膚而設計。按摩程式只需 30 秒，方便您在每天早上進行按摩！
在智能敏感肌膚刷頭的研發階段，我們邀請了亞洲和歐洲的皮膚科醫生參與研發，確保產品充分考慮到敏感、易受刺激皮膚的需要。
冰感明眸按摩頭特別採用陶瓷塗層製成，讓您每天早上擁有清爽明眸。
優點
內含物件
使用區域
高貴的配件收納座
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