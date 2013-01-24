主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

VisaPure Advanced

家用美容儀

SC5363/10
為本產品尋找支援
1 獎項
  • 展現柔嫩、健康及清爽的肌膚 展現柔嫩、健康及清爽的肌膚 展現柔嫩、健康及清爽的肌膚
    -{discount-value}

    VisaPure Advanced 家用美容儀

    SC5363/10
    為本產品尋找支援

    展現柔嫩、健康及清爽的肌膚

    為嬌嫩肌膚度身訂造的潔膚程序，體驗家居臉部護理三步曲。溫和潔淨，舒緩並鎮靜肌膚。具舒緩效果的臉部及眼部按摩，煥發肌膚活力，帶來清新怡人的感覺。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,958.00
    尋找相似產品

    VisaPure Advanced 家用美容儀

    展現柔嫩、健康及清爽的肌膚

    為嬌嫩肌膚度身訂造的潔膚程序，體驗家居臉部護理三步曲。溫和潔淨，舒緩並鎮靜肌膚。具舒緩效果的臉部及眼部按摩，煥發肌膚活力，帶來清新怡人的感覺。 查看各種好處

    類似產品

    See all facial-cleansing

      展現柔嫩、健康及清爽的肌膚

      特別適合敏感、易受刺激的肌膚

      • DualMotion 智能辨識科技
      • 敏感肌膚適用、按摩肌膚、煥發雙眼神采
      • 3 個配件、收藏袋、配件收納座
      • 2 種速度設定
      第 1 部：溫和潔面

      第 1 部：溫和潔面

      VisaPure Advanced 配合智能敏感肌膚刷頭使用，可透過溫和的方式清潔肌膚，帶來柔滑、富光澤的肌膚。32,000 條超幼細刷毛專為帶來溫和潔淨體驗而設。刷頭內置 NFC 智能辨識科技，可自動調節至較低的旋轉速度、震動頻率及潔面時間較短的專屬程式，呵護幼嫩敏感肌膚。緊貼您的肌膚需要來調節潔面強度，讓您可時刻享受最細緻的潔膚程序。

      步驟 2：活力按摩

      步驟 2：活力按摩

      活力按摩滾輪提供活膚和舒緩的按摩。有助舒緩面部疲憊的肌肉，讓您感受活膚體驗。如人手揉揑按摩一樣舒適，如每分鐘 750 次指彈按摩。除了舒緩疲憊肌肉，按摩還可為您的肌膚帶來很多好處。按摩有助刺激血液流動，將氧氣和養份帶到皮膚，有效改善膚質，煥發健康神采。

      步驟 3：冰感明眸按摩

      步驟 3：冰感明眸按摩

      DualMotion 雙向旋轉按摩，提供每秒 120 次納米微震按摩，帶來輕柔、提亮眼周肌膚的按摩效果。按摩程式專門為溫柔按摩眼周幼嫩肌膚而設，冰感明眸按摩每眼需時 20 秒，特別適合在早上作快速護理。

      內置 NFC 智能辨識科技的敏感肌刷頭

      內置 NFC 智能辨識科技的敏感肌刷頭

      智能敏感肌膚刷頭設內置 NFC 智能辨識科技，讓您可選用專為敏感肌膚而設的潔面程式，旋轉速度減慢 10%，震動頻率降低 25％，潔面時間縮短 20％，帶來更溫和的潔淨效果。特設 U-zone 和 T-zone 潔面程式，讓您可更有規律地清潔敏感肌膚。效果顯著：感受如手洗般溫柔，但更佳的清潔效果。您可因應需要選擇適合的刷頭，以恰到好處的強度清潔您敏感、幼嫩的肌膚。

      Dual Motion 智能辨識科技設有智能配件識別技術

      Dual Motion 智能辨識科技設有智能配件識別技術

      VisaPure Advanced 設有 Dual Motion 智能辨識科技，可識別不同的刷頭，進行各種特定的旋轉和震動程式。機身和新配件都附有創新的 NFC 技術，自動識別插上的配件。機身會識別裝上的刷頭，讓您可以享受 Dual Motion 智能辨識科技帶來的不同護膚體驗。

      讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

      讓皮膚更有效地吸收您喜愛的護膚品

      使用 VisaPure 潔膚可清走更多面部上的污垢、死皮及暗啞。帶來深層清潔毛孔的效果，讓皮膚更有效地吸收護膚品，例如乳霜及精華。

      感覺如每分鐘 750 次指彈按摩

      感覺如每分鐘 750 次指彈按摩

      活力按摩滾輪的設計優雅，具備 5 個小按摩球，感覺如每分鐘 750 次指彈按摩。3 分鐘的雙向旋轉按摩程式，讓您可每星期享受多次面部按摩。

      與日本美容按摩專家共同研發

      與日本美容按摩專家共同研發

      活力按摩滾輪與日本美容按摩專家共同研發，Dual Motion 智能辨識科技的專用程式參考全球著名的按摩技巧。揉捏按摩法享譽全球，可帶來深層的按摩享受，促進血液循環、舒緩疲憊肌肉、讓你容光煥發，皮膚重現活力。

      溫和按摩程式，每秒 120 次納米微振

      溫和按摩程式，每秒 120 次納米微振

      為您帶來明眸神采的 Dual Motion 按摩程式，每秒 120 次納米微振，輕柔、舒適及清涼地按摩眼周肌膚，專門為按摩眼周幼嫩肌膚而設計。按摩程式只需 30 秒，方便您在每天早上進行按摩！

      與皮膚科專家共同研發

      在智能敏感肌膚刷頭的研發階段，我們邀請了亞洲和歐洲的皮膚科醫生參與研發，確保產品充分考慮到敏感、易受刺激皮膚的需要。

      早上舒緩眼睛疲勞

      冰感明眸按摩頭特別採用陶瓷塗層製成，讓您每天早上擁有清爽明眸。

      技術規格

      • 優點

        皮膚清潔
        採用份外細緻的刷毛及度身訂造的敏感肌潔面程序，旋動速度和震動頻率較低，潔面時間較短，可溫和潔淨嬌嫩的肌膚。
        溫和
        如使用雙手潔膚一樣溫和
        吸收
        更有效吸收您的護膚產品
        活力按摩滾輪
        感覺如每分鐘 750 次指彈按摩
        改善微循環
        促進微循環，令皮膚更有光澤
        冰感明眸按摩頭
        溫和按摩程式，每秒 120 次納米微振

      • 使用區域

        面部及頸部
        • 臉頰
        • 胸部
        • 下巴
        • 額頭
        • 頸部
        • 鼻子

      • 技術規格

        DualMotion 智能辨識科技

      • 高貴的配件收納座

        衛生地儲存及風乾裝置
        方便存放及風乾配件

      • 方便易用

        防水設計
        可淋浴使用
        電量指示燈
        圖示顯示電量狀況
        方便融入日常肌膚護理使用
        可在局部皮膚使用
        容易清潔的刷頭
        可用水及肥皂清潔
        LED 顯示
        速度設定、低電量

      • 內含物件

        刷頭
        智能感應敏感肌刷頭
        直立
        充電座和存放架
        配件收納座
        旅行收藏袋
        電源變壓器
        100 - 240 伏變壓器
        配件包括
        • 冰感明眸按摩頭
        • 活力按摩滾輪

      • 電源

        電壓
        100-240 V
        電源系統
        充電電池
        充電時間
        6 小時

      • 服務

        保用
        2 年有限保養

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      尋找備用零件或配件

      前往零件及配件

      此產品的配件

      查看所有配件
        * 建議零售價

        建議產品

          最近查閱過的產品

            獎項

            訂閱電子通訊

            Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

            感謝您訂閱電子通訊！

            抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

            成為
            My Philips 會員

            獲取產品保養期限

            獲取推廣及特惠價

            輕鬆取得產品支援

            立即登記