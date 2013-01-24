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Philips Avent

Avent 氯丁 ThermaBag

SCD150/11
Avent
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  • 外出餵哺 外出餵哺 外出餵哺
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    Philips Avent Avent 氯丁 ThermaBag

    SCD150/11

    外出餵哺

    這款時尚的 ThermaTote 可容納 2 個 Philips AVENT 奶瓶、2 個魔術杯或 4 個 VIA 杯。配備雙隔熱層，可讓冷乳汁或熱水保溫長達四小時。輕便、簡潔，方便旅行時使用。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$210.00
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    外出餵哺

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    外出餵哺

    這款時尚的 ThermaTote 可容納 2 個 Philips AVENT 奶瓶、2 個魔術杯或 4 個 VIA 杯。配備雙隔熱層，可讓冷乳汁或熱水保溫長達四小時。輕便、簡潔，方便旅行時使用。 查看各種好處

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      外出餵哺

      專為容納奶瓶、VIA 和魔術杯而設計

      • 混合
      確保奶瓶保溫

      確保奶瓶保溫

      用於儲存已擠出的冷乳汁/配方牛奶或熱開水，保溫時間長達 4 小時。

      細緻、輕巧、多功能設計

      細緻、輕巧、多功能設計

      最適宜於帶寶寶外出時使用。

      設計容納 Avent 奶瓶、VIA 和魔術杯

      設計容納 Avent 奶瓶、VIA 和魔術杯

      可調節的寬肩帶

      Philips AVANT 都會便攜袋有可調節的寬肩帶，背戴時最輕鬆舒適

      技術規格

      • 原產地

        柬埔寨

      • 包含物件

        ThermaTote
        1  件數

      • 舒適

        方便旅行
        • 可容納 Avent 奶瓶與 VIA 杯
        • 可容納 Avent 魔術杯
        • 保溫或冷藏長達 4 小時
        方便易用
        • 輕巧
        • 輕巧

      • 成長階段

        階段
        • 6 - 12 個月
        • 0 - 6 個月

      • 設計

        顏色
        有多種顏色可供選擇

      • 物料

        氯丁

      • 最舒適

        可調節肩帶

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