外出餵哺
這款時尚的 ThermaTote 可容納 2 個 Philips AVENT 奶瓶、2 個魔術杯或 4 個 VIA 杯。配備雙隔熱層，可讓冷乳汁或熱水保溫長達四小時。輕便、簡潔，方便旅行時使用。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
外出餵哺
這款時尚的 ThermaTote 可容納 2 個 Philips AVENT 奶瓶、2 個魔術杯或 4 個 VIA 杯。配備雙隔熱層，可讓冷乳汁或熱水保溫長達四小時。輕便、簡潔，方便旅行時使用。 查看各種好處
外出餵哺
這款時尚的 ThermaTote 可容納 2 個 Philips AVENT 奶瓶、2 個魔術杯或 4 個 VIA 杯。配備雙隔熱層，可讓冷乳汁或熱水保溫長達四小時。輕便、簡潔，方便旅行時使用。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
外出餵哺
這款時尚的 ThermaTote 可容納 2 個 Philips AVENT 奶瓶、2 個魔術杯或 4 個 VIA 杯。配備雙隔熱層，可讓冷乳汁或熱水保溫長達四小時。輕便、簡潔，方便旅行時使用。 查看各種好處
用於儲存已擠出的冷乳汁/配方牛奶或熱開水，保溫時間長達 4 小時。
最適宜於帶寶寶外出時使用。
Philips AVANT 都會便攜袋有可調節的寬肩帶，背戴時最輕鬆舒適
原產地
包含物件
舒適
成長階段
設計
物料
最舒適