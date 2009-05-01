SCD520/00
溫度適合，全面舒適
使用全新 Philips AVENT 系列 DECT 嬰兒監護器安全掌握寶寶的情況，即使您離開房間亦能安心無憂。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
DECT 技術確保不會受到其它傳輸產品的干擾，例如其它嬰兒監護器、無線電話和手機。資料加密技術提供安全且私密的連接，讓您確保自己是唯一能夠聽到寶寶聲音的人
透過完美的清晰度，聆聽寶寶每一次細微的笑聲、哭聲和打嗝聲。DECT 技術實現水晶般清晰的優質聲音，讓您隨時聆聽寶寶的聲音
遠達 330 米的範圍、皮帶扣和頸繩讓您可以在房間週圍自由活動
小型可充電式父母機組讓您享受無線漫遊的自由生活，再次充電之前可以連續使用 24 小時
啟動指示燈以標示嬰兒房的聲音級別。即便父母機組為靜音設定，仍會在聲音達到預設級別時發出聲音警報來通知您
允許您調節聲音和音量，以便聽到寶寶的每一次笑聲、哭聲和打嗝聲
當電量偏低或超出範圍時，父母機組將發出警示
最初將寶寶放到床上時他/她可能無法入睡。您可以使用柔和且寧靜的夜燈燈光安撫寶寶，使寶寶安然入眠，夜燈可以透過父母機組或嬰兒機組啟用（美國地區不適用遙控啟用）。柔和的搖籃曲是安撫寶寶最有效的方法。您可以在家裡的任何房間內選擇 5 首柔和的搖籃曲的其中一首音樂，幫助寶寶瞬間輕鬆入睡。（美國地區不適用遙控啟用）
有時候，寶寶唯一想要的東西就是希望聽到您的安撫聲音。只要按一下這個基本功能，您就可以在房間週圍隨地與寶寶溝通
寶寶不能像成人一樣調節自身的體溫，溫度稍有變化都會導致寶寶煩躁不安。當嬰兒房內的溫度過熱或過冷時，電子溫度感應器可以透過父母機組上的數字顯示立即發出通知
選台器/接收/傳送
舒適
配件
電源
技術規格
物流數據
成長階段
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。