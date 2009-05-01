可以透過遠端方式啟用的搖籃曲和夜燈

最初將寶寶放到床上時他/她可能無法入睡。您可以使用柔和且寧靜的夜燈燈光安撫寶寶，使寶寶安然入眠，夜燈可以透過父母機組或嬰兒機組啟用（美國地區不適用遙控啟用）。柔和的搖籃曲是安撫寶寶最有效的方法。您可以在家裡的任何房間內選擇 5 首柔和的搖籃曲的其中一首音樂，幫助寶寶瞬間輕鬆入睡。（美國地區不適用遙控啟用）