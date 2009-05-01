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    Philips Avent DECT 嬰兒監護器

    SCD520/00

    溫度適合，全面舒適

    使用全新 Philips AVENT 系列 DECT 嬰兒監護器安全掌握寶寶的情況，即使您離開房間亦能安心無憂。

    此產品已不再銷售。

    Philips Avent DECT 嬰兒監護器

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    DECT 技術確保零干擾

    DECT 技術實現零干擾

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    DECT 技術確保不會受到其它傳輸產品的干擾，例如其它嬰兒監護器、無線電話和手機。資料加密技術提供安全且私密的連接，讓您確保自己是唯一能夠聽到寶寶聲音的人

    水晶般清晰的聲音讓您安心無憂

    水晶般清晰的聲音讓您安心無憂

    透過完美的清晰度，聆聽寶寶每一次細微的笑聲、哭聲和打嗝聲。DECT 技術實現水晶般清晰的優質聲音，讓您隨時聆聽寶寶的聲音

    超長範圍，靈活自如

    超長範圍，靈活自如

    遠達 330 米的範圍、皮帶扣和頸繩讓您可以在房間週圍自由活動

    再次充電之前可以使用 24 小時

    再次充電之前可以使用 24 小時

    小型可充電式父母機組讓您享受無線漫遊的自由生活，再次充電之前可以連續使用 24 小時

    LED 燈發出聲音等級訊號

    LED 燈發出聲音等級訊號

    啟動指示燈以標示嬰兒房的聲音級別。即便父母機組為靜音設定，仍會在聲音達到預設級別時發出聲音警報來通知您

    選擇適合週圍環境的最佳聲音級別

    選擇適合週圍環境的最佳聲音級別

    允許您調節聲音和音量，以便聽到寶寶的每一次笑聲、哭聲和打嗝聲

    始終知道自己處於連接狀態

    始終知道自己處於連接狀態

    當電量偏低或超出範圍時，父母機組將發出警示

    可以透過遠端方式啟用的搖籃曲和夜燈

    可以透過遠端方式啟用的搖籃曲和夜燈

    最初將寶寶放到床上時他/她可能無法入睡。您可以使用柔和且寧靜的夜燈燈光安撫寶寶，使寶寶安然入眠，夜燈可以透過父母機組或嬰兒機組啟用（美國地區不適用遙控啟用）。柔和的搖籃曲是安撫寶寶最有效的方法。您可以在家裡的任何房間內選擇 5 首柔和的搖籃曲的其中一首音樂，幫助寶寶瞬間輕鬆入睡。（美國地區不適用遙控啟用）

    透過回話保持連接

    透過回話保持連接

    有時候，寶寶唯一想要的東西就是希望聽到您的安撫聲音。只要按一下這個基本功能，您就可以在房間週圍隨地與寶寶溝通

    監控嬰兒房的溫度

    監控嬰兒房的溫度

    寶寶不能像成人一樣調節自身的體溫，溫度稍有變化都會導致寶寶煩躁不安。當嬰兒房內的溫度過熱或過冷時，電子溫度感應器可以透過父母機組上的數字顯示立即發出通知

    技術規格

    • 選台器/接收/傳送

      頻率波段
      DECT
      自動頻道選擇
      Number of channels
      120

    • 舒適

      Battery low indication
      Auto out-of-range warning
      充電顯示
      感應度控制
      Volume control
      音量指示燈

    • 配件

      Belt clip
      頸繩
      Batteries
      父母機組充電座
      AC/DC 轉接器
      DFU/ 用戶手冊
      快速入門指南

    • 電源

      電池的使用時間
      24  小時
      電源
      220 - 240  伏
      充電時間
      8  小時
      Power supply
      120 V (US)

    • 技術規格

      Operating temperature range
      10 - 40  °C
      儲存溫度範圍
      10 - 40  °C

    • 物流數據

      F-盒尺寸（寬 x 高 x 深）
      220 x 156 x 94  mm

    • 成長階段

      階段
      • 懷孕
      • 0 - 6 個月

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