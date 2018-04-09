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    Philips Avent Natural 奶嘴

    SCF045/27

    輕鬆結合母乳餵哺

    我們的柔軟防變形螺紋奶嘴適合成長幼兒使用。奶嘴採用舒適花瓣式設計及自然奶嘴形狀，方便自然銜住，容易融合母乳及奶瓶餵哺的方式。

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    此產品已不再銷售。

    Philips Avent Natural 奶嘴

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    輕鬆結合母乳餵哺

    自然銜住

    • 2 件裝
    • 可變流量
    • 3 個月以上
    仿母乳的寬奶嘴設計達到自然銜住的效果

    仿母乳的寬奶嘴設計達到自然銜住的效果

    仿母乳的寬奶嘴設計提供更貼近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。

    防變形彈性螺紋奶嘴設計

    防變形彈性螺紋奶嘴設計

    奶嘴內側的花瓣及凸出式設計，令奶嘴更具彈性同時不易變形，讓餵哺不受干擾。

    防絞痛活門設計，可減少絞痛感和不適

    防絞痛活門設計，可減少絞痛感和不適

    防絞痛活門設計可防止空氣流入寶寶胃部，有助減少絞痛感和不適。

    備有不同流量速度的奶嘴可供選擇

    備有不同流量速度的奶嘴可供選擇

    Philips Avent Natural 系列提供各款不同柔軟度和流速的奶嘴，為寶寶的每個發育階段提供貼心呵護。

    柔軟順滑的矽膠，專為寶寶不同階段的需要而設計

    奶嘴採用耐咬順滑設計，悉心呵護寶寶每個成長階段的需要。

    技術規格

    • 物料

      奶嘴
      • 矽膠
      • 不含雙酚 A*

    • 包含物件

      柔軟、可變流量奶嘴
      2  件數

    • 功能

      防絞痛活門
      銜住
      • 自然銜住
      • 容易結合母乳餵哺和奶瓶
      奶嘴
      獨特舒適的花瓣式設計，奶嘴更為柔軟，舒適靈活

    • 成長階段

      階段
      3 個月以上

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