Philips Avent Natural 奶嘴
輕鬆結合母乳餵哺
我們的柔軟防變形螺紋奶嘴適合成長幼兒使用。奶嘴採用舒適花瓣式設計及自然奶嘴形狀，方便自然銜住，容易融合母乳及奶瓶餵哺的方式。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
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仿母乳的寬奶嘴設計達到自然銜住的效果
仿母乳的寬奶嘴設計提供更貼近母乳的餵哺感受，令您的寶寶更容易同時適應母乳及奶瓶餵哺。
防變形彈性螺紋奶嘴設計
奶嘴內側的花瓣及凸出式設計，令奶嘴更具彈性同時不易變形，讓餵哺不受干擾。
防絞痛活門設計，可減少絞痛感和不適
防絞痛活門設計可防止空氣流入寶寶胃部，有助減少絞痛感和不適。
備有不同流量速度的奶嘴可供選擇
Philips Avent Natural 系列提供各款不同柔軟度和流速的奶嘴，為寶寶的每個發育階段提供貼心呵護。
柔軟順滑的矽膠，專為寶寶不同階段的需要而設計
奶嘴採用耐咬順滑設計，悉心呵護寶寶每個成長階段的需要。
技術規格
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物料
- 奶嘴
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包含物件
- 柔軟、可變流量奶嘴
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2
件數
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功能
- 防絞痛活門
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是
- 銜住
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- 奶嘴
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獨特舒適的花瓣式設計，奶嘴更為柔軟，舒適靈活
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成長階段
- 階段
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3 個月以上
- 絕不含 BPA，符合 2011 年 10 月制訂的歐盟條例
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