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輕巧透氣安撫玩嘴
使用令肌膚舒爽的安撫玩嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 系列設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧奶嘴擋板經過專門設計，可大大改善空氣流動。備有各種顏色及設計可供選擇。查看各種好處
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特大氣孔設計有助透氣，安撫寶寶之餘保持肌膚乾爽。
我們走訪了多位媽媽，看她們的寶寶對我們矽膠質料的安撫玩嘴有什麼反應。高達 98% 的媽媽都說她們的寶寶都願意使用 Philips Avent Ultra Soft 及 Ultra Air 安撫玩嘴。
我們特意選用矽膠材料製造 ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴，全因此惰性物料極其安全，廣泛應用於醫療領域，不含有害化學物質、內分泌活性物質（例如雙酚 A）和致敏原。
我們的對稱矯齒柔軟矽膠奶嘴專為自然口腔發育而設計。
我們的矽膠質料安撫玩嘴專為貼近母乳餵哺感而設計。
ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴隨附的旅行收納盒可兼用作微波爐蒸氣消毒。只需加入一些水，再放入微波爐即可消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。
我們的 ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴於荷蘭設計和製造。
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