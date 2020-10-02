Philips Avent ultra air ultra air 透氣安撫玩嘴
輕巧透氣安撫玩嘴
使用令肌膚舒爽的安撫玩嘴來安撫您的寶寶。Philips Avent ultra air 系列設有特大氣孔，讓寶寶的肌膚保持乾爽。輕巧玩嘴擋板經過專門設計，改善空氣流動更佳。備有各種顏色及設計可供選擇。 查看各種好處
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Philips Avent ultra air ultra air 透氣安撫玩嘴
輕巧透氣安撫玩嘴
特大氣孔令寶寶更感舒適。
- 讓寶寶的肌膚保持舒爽
- 矯齒設計及不含雙酚 A
- 2 件裝
- 2 個裝
讓寶寶的肌膚保持舒爽
特大氣孔設計有助透氣，安撫寶寶之餘保持肌膚乾爽。
廣受全球寶寶喜愛*
我們走訪了多位媽媽，看她們的寶寶對我們矽膠質料的安撫玩嘴有什麼反應。高達 98% 的媽媽都說她們的寶寶都願意使用 Philips Avent Ultra Soft 及 Ultra Air 安撫玩嘴。
奶嘴採用 100% 食品級矽膠製造
我們特意選用矽膠材料製造 ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴，全因此惰性物料極其安全，廣泛應用於醫療領域，不含有害化學物質、內分泌活性物質（例如雙酚 A）和致敏原。
專為自然口腔發育而設計
我們的對稱矯齒柔軟矽膠奶嘴專為自然口腔發育而設計。
讓寶寶感覺舒適自然
我們的矽膠質料安撫玩嘴專為貼近母乳餵哺感而設計。
3 分鐘完成消毒，簡單方便
ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴隨附的旅行收納盒可兼用作微波爐蒸氣消毒。只需加入一些水，再放入微波爐即可消毒，令您輕鬆放心，確保下次使用時潔淨無菌。
荷蘭設計和製造
我們的 ultra soft 和 ultra air 安撫玩嘴於荷蘭設計和製造。
技術規格
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包含物件
- ultra air 透氣安撫玩嘴
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2
件數
- 2016 至 2017 年美國消費者測試顯示平均有 98% 受訪者的嬰兒接受在 0 至 6 個月和 6 至 18 個月 Ultra Air 及 Ultra Soft 安撫玩嘴中使用 Philips Avent 柔軟玩嘴。
- 基於衛生理由，請在用後 4 星期更換安撫玩嘴
- 全球第一安撫玩嘴品牌
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